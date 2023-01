Poznaj język Rajdu Dakar

To może oznaczać jedną z dwóch rzeczy. Kiedy mówi to motocyklista oznacza, że popełnił błąd nawigacyjny i zgubił się na trasie przez co stracił sporo czasu. Kiedy jednak mówi to kierowca sytuacja jest trochę inna. Na prawym fotelu każdego samochodu siedzi pilot, który jest odpowiedzialny za odnajdywanie dobrej trasy na każdym etapie. Jeżeli więc załoga się zgubi, jest to wina pilota.