Poznaj lepiej "Ocelote'a", najbarwniejszą postać świata esportu

Carlos "Ocelote" Rodriguez Santiago, bo tak brzmi jego pełne imię i nazwisko, wydaje się być na scenie związanej z esportem, a konkretnie z League of Legends, od zawsze. I nie jest to wcale dalekie od prawdy.

Hiszpan profesjonalną karierę zaczął już w 2010 roku, w kilka lat zapewniając sobie status legendy SK Gaming, jak i całej sceny. Dość szybko stwierdził jednak, że sama gra to za mało i postanowił stworzyć własną organizację - Gamers2, które po niespełna dwóch latach przekształciło się w doskonale znane każdemu fanowi esportu G2.

