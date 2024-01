Jak łączyć pracę na etacie z bieganiem długich dystansów i treningami?

To akurat proste, bo ja mało startuję. Moim pierwszym startem będzie Półmaraton Warszawski w marcu. Potem Bieg 6 godzin Pełnej Mocy, jedna z nielicznych imprez, w której można zmierzyć się na dystansie 50 i 100 kilometrów, a także w biegu 6-godzinnym. Całość rozgrywana jest na stadionie, czyli zupełnie „po płaskim”, a wygrywa osoba, która przebiegnie najdłuższy dystans. Chciałbym pobiec 100 kilometrów. Ten bieg może być kwalifikacją do Mistrzostw Świata w Indiach. Dwa tygodnie po tym biegu chciałbym oczywiście pobiec Wings for Life World Run. Na drugą część sezonu mam raczej luźne plany. Co roku staram się pobiec Maraton Warszawski we wrześniu.