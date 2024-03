Jakub Piątek. Z pustyni do nieba. Dosłownie!

Kibice motorsportu znają Jakuba Piątka z motocrossu i rajdów terenowych. Pamiętają jego świetny występ na Dakarze i wygraną w Rajdzie Faraonów. Dzisiaj mogą mieć z nim do czynienia wszyscy, którzy wybierają się na wakacje, albo w podróż służbową. Nie zdziwcie się, kiedy zajmując miejsce w samolocie, usłyszycie z głośnika: „Dzień dobry, w imieniu załogi wita państwa kapitan, Jakub Piątek”! Poznaj niesamowitą drogę z pustynnych wydm w przestworza i dowiedz się, na czym polega praca pilota .

Red Bull: Decydowałeś, że będziesz zawodowym motocyklistą, czy raczej urodziłeś się na motorze i byłeś skazany na ten sport?

Jakub Piątek: Oczywiście motocykle były w domu od zawsze. To była wielka pasja ojca, który startował w mistrzostwach Polski enduro i cross country. Ale decyzja była moja, choć podjąłem ją bardzo wcześnie.

W jakim wieku?

Offroad motocyklowy w Polsce to bardzo rodzinny sport, więc tata targał nas wszystkich na swoje zawody. W 1996 roku byłem z nim na wyścigach na lubelskich Górkach Czechowskich. Miałem 5 lat. Tak się złożyło, że ktoś miał akurat do sprzedania mały motorek, yamahę PW50. Poprosiliśmy o próbną jazdę, przejechałem się i… stwierdziłem, że to nie dla mnie (śmiech).

To niecodzienny początek kariery…

Tak, ale ciąg dalszy nastąpił tego samego dnia. Oglądałem starty taty, patrzyłem też na inne dzieciaki, które bawiły się na motocyklach, chłonąłem atmosferę całej imprezy i po jej zakończeniu poprosiliśmy o jeszcze jedną jazdę próbną. I wtedy podjąłem decyzję, że chcę to robić.

Co cię przekonało?

To, że mogłem uciec tacie (śmiech)! Małego chłopca jarało to, że jak odkręciłem gaz, to ojciec za mną nie nadążał. Radość była niesamowita! Śmiałem się i wiałem przed rodziną. Pokonałem króciutki dystans, ale w sercu dzieciaka pojawiło się coś na kształt maleńkiej wolności, niezależności. Oczywiście dopiero dziś potrafię opisać te uczucia, wtedy byłem po prostu szczęśliwy. Kupiliśmy ten motocykl i tak się zaczęło.

W 1999 roku czterech Polaków: Marek Dąbrowski, Jacek Czachor, Piotr Więckowski i twój tata ogłosili, że jako pierwsi nasi rodacy wystartują w Rajdzie Dakar. Wtedy było to, jak wyprawa na Marsa, kompletny szok. Pamiętasz te chwile?

Pamiętam, że zauważyłem, iż w domu dzieje się coś ważnego i wyjątkowego, ale nie zdawałem sobie sprawy ze skali tego wydarzenia. Tata ciągle coś załatwiał, mówił o sprzęcie, treningach, sponsorach itd. W domu panował ciągły ruch i specyficzne podniecenie. Czułem, że to coś specjalnego. Najbardziej fascynowało mnie to, że tata pojedzie do Afryki i zobaczy prawdziwe lwy (śmiech).

I pojechał.

I nie dojechał. Szkoda. Wiem, że dawał z siebie wszystko, ale awaria motocykla na jednym z końcowych etapów uniemożliwił mu dotarcie do mety. A ta była w tej edycji zlokalizowana w Kairze, u podnóża piramid. Tata przez cały rajd kręcił się w okolicach 50. miejsca na odcinkach specjalnych, ale raz udało mu się wbić do TOP20. Wszyscy byliśmy w domu bardzo dumni i szczęśliwi. To były inne, kowbojskie czasy… Mama zdobywała codziennie wyniki i informacje o tacie. Wychodziła gdzieś i próbowała się dodzwonić chociaż na kilkanaście sekund. Do Mali, Burkina Faso, albo do Libii! Jeśli tacie, tam na miejscu, udało się uzyskać połączenie, mama wracała z tą garstką informacji. Musiały nam wystarczyć do tego, żeby całe to wyzwanie taty sobie wyobrażać.

Jak potoczyła się twoja kariera?

Początkowo uczyłem się wszystkiego na najmniejszych pojemnościach. Pierwsze starty to były tak naprawdę jazdy pokazowe dzieciaków, organizowane przy poważnych imprezach dla dorosłych. Przeszedłem całą drabinkę, książkowo – przerobiłem wszystkie pojemności i w wieku 12 lat zdałem licencję. Zaczęły się zawody strefowe w motocrossie, potem mistrzostwa Polski i mistrzostwa Europy, był też Puchar Europy w cross country.

Co skłoniło cię do przesiadki na motocykl rajdowy i wyścigi długodystansowe?

Wszyscy wiemy, jaka jest dzisiaj kondycja motocrossu w Polsce. Wtedy była jeszcze gorsza. Miałem 22 lata i wydawało mi się, że to najwyższy czas, żeby zrobić coś poważnego i przekonać się, czy to może być sposób na życie, czy raczej nic z tego nie będzie. Czachor i Dąbrowski przesiadali się właśnie do samochodu i Orlen Team potrzebował motocyklistów. Powstał projekt Akademii. Zgłosiło się ponad 300 chętnych i z tej grupy, po testach w Maroku, wybrano pięciu, w tym mnie. Jeszcze sam, ale już przy logistycznym wsparciu Orlen Teamu, pojechałem na zawody w Abu Dhabi, Katarze i na Sardynii. Poszło mi świetnie i w debiutanckim sezonie wygrałem Puchar Świata juniorów. Do końca roku z tej piątki zostałem już tylko ja. Cel był oczywisty. Dakar.

Jak wspominasz ten legendarny rajd?

To było obłędne. Skala i rozmach tej imprezy zrobiły na mnie potężne wrażenie. Jak dotarłem na start w Buenos Aires, już wiedziałem, że to jest coś wielkiego. Setki tysięcy kibiców, wielogodzinna ceremonia, klimat Ameryki Południowej – radość, otwartość, tańce i śpiewy – to wszystko musiało urzec młodego debiutanta. Chłonąłem każdy dzień tej rywalizacji i starałem się zatrzymać dla siebie jak najwięcej. Niestety, pokonała mnie pustynia solna w Boliwii. Jechaliśmy po wilgotnej, słonej tafli Salar de Uyuini. Sól wdzierała się wszędzie. Ja bym to wytrzymał, ale niestety sól dostała się do instalacji elektrycznej i było po zawodach.

Wróciłeś po roku…

Nie było innej opcji! I niewiele brakowało, a skończyłbym już na prologu. Na kilkunastokilometrowej trasie była mała rzeczka. Organizatorzy zapewniali, że ma do 30 centymetrów głębokości. Nikt nie przewidział, że dzień wcześniej, kawałek dalej, była potężna ulewa. Fala zbliżała się do tej rzeczki, zbliżała i… osiągnęła punkt kulminacyjny tuż przed moim przejazdem. A na prologu, wiadomo – walczysz o miejsce startowe, więc idziesz pełnym piecem. No i szedłem. Wjechałem w tę niby płytką rzeczkę i wpadłem z całym motocyklem pod wodę! Filmiki z tego wydarzenia były hitem internetu (śmiech). Na szczęście w okolicy było mnóstwo oddanych kibiców, którzy znali się na robocie. Wyciągnęli mój sprzęt i, kiedy ja wyłaziłem z tej topieli, oni już wyciągali i suszyli filtr, wykręcali świecie itd. Potem pomogli jeszcze wielu zawodnikom. Żartowaliśmy, że ten kibicowski serwis nie był o wiele gorszy, niż fabryka KTM (śmiech).

Potem było już spokojnie?

A gdzież tam! Na jednym ze środkowych etapów trzymałem się w TOP10 i jechałem łeb w łeb z doświadczonym Fransem Verhoevenem. Nagle, tuż przede mną, zeszła lawina błotna i zabrała ze sobą całą trasę, łącznie ze mną i moim motocyklem. Znów stałem się gwiazdą internetu. Verhoeven to stary lis, wiedział, jak się zachować. Wyszedł na trasę odcinka i zatrzymywał wszystkich kolejnych zawodników. Etap ostatecznie anulowano. Widzisz, Dakar kojarzy się głównie ze skwarem, a dla mnie to seria wodnych perturbacji. Potem było już bez sensacji. Dojechałem na 20. miejscu. Nasza rodzinna misja została dokończona – Piątek stanął na mecie Dakaru.

Smakowało?

Bardzo! Byłem potwornie zmęczony, ale niezwykle szczęśliwy. Potem wszystko potoczyło się naprawdę sympatycznie. Wywalczyłem kolejny Puchar Świata juniorów, miałem srebro w Pucharze Świata w Rajdach Baja i jako drugi Polak w historii wygrałem rundę mistrzostw świata, a jako pierwszy i jedyny Polak wygrałem Rajd Faraonów. Na metę pod piramidami nie dotarł mój ojciec! To było bardzo symboliczne. Wszystko mi wychodziło. Widzisz, ja krok po kroku realizowałem wszystkie cele sportowe, przyspieszałem, wygrywałem. Żarło, żarło i… zdechło.

W Katarze.

Dokładnie. Nagrzany tymi wszystkimi sukcesami, pojechałem na kolejne zawody. Na pierwszym odcinku jechałem swój najlepszy rajd w życiu. Trzymałem się grupy, w której byli Toby Price, Sam Sunderland i Pablo Quintanilla. Same sławy! I ja razem z nimi. Jechaliśmy o zwycięstwo etapowe, widzieliśmy już metę… To ostatnie, co pamiętam. Z opowieści wiem, że trafiłem w koleinę wydrążoną przez lokalsów. Podbiło mi tył, na kolejną spadłem już przodem i poszedłem w kozły. Obudziłem się w szpitalu, z dwoma krwiakami na mózgu, udem złamanym z przemieszczeniem, potwornymi potłuczeniami i znacznymi ubytkami w uzębieniu.

To był koniec rajdowej kariery?

Jeszcze nie. Bardzo chciałem szybko wrócić. Dzisiaj wiem, że za szybko… Po megaciężkiej rehabilitacji, jeszcze w tym samym roku wystartowałem w Maroku i myślałem o kolejnym Dakarze. Ale to już nie było „to”. Chciałem wszystko nadrobić, oszukać czas i swój organizm. A on bardzo wyraźnie dawał mi do zrozumienia, że jeszcze nie jest gotowy. Kolejna kontuzja, kolejne problemy. Wtedy stało się jasne, że to koniec. Nie lubię gdybania. Nie wiem, co by się stało, jakbym dał sobie więcej czasu. Życie. Musiałem znaleźć na nie inny sposób.

I zdecydowałeś, że zaczniesz latać! Jak zostałeś pilotem?

Wszystko zaczęło się na góralskim weselu (śmiech). Serio. Żenił się kumpel, stary znajomy z motocrossowych czasów. O góralskich weselach krążą legendy i muszę przyznać, że wcale nie są przesadzone. Kolejnego dnia, na poprawinach zgadałem się z innym znajomym z naszej crossowej grupy. Okazało się, że zrobił licencję pilota i fruwa sobie turystycznie, dla zajawki. Poprawiny spędziłem z nim (śmiech). Rozmawialiśmy przez wiele godzin i bardzo mnie to zafascynowało. Mówił tak pięknie i z taką pasją, że byłem pewien, iż to coś wyjątkowego. Z tego, co przekazał, wynikało, że latanie wcale nie jest dla wąskiej grupy wybrańców. Ja myślałem, że pilot to jest gość, który od najmłodszych lat był jasno ukierunkowany – miał same szóstki w szkole, skończył technikum o tym profilu, potem studia, zaliczył milion niemożliwych do zdania egzaminów i, przede wszystkim, był książkowym okazem zdrowia.

A ty po złamanym udzie i krwiakach na mózgu…

No właśnie! A okazało się, że można! Kiedy wracałem do domu, moja wiedza na temat lotnictwa była dość kompleksowa – jest niebo, jest samolot, ma skrzydła i lata. To wszystko. Jak odespałem, postanowiłem działać. Był poniedziałek. Znałem jedną linię lotniczą – LOT. Zadzwoniłem do nich i powiedziałem, że chcę latać. Powiedzieli, że świetnie się składa, bo w piątek zaczyna się kurs i zostało jedno wolne miejsce. Jak usłyszałem „piątek”, to wiedziałem, że to znak (śmiech). I za cztery dni stawiłem się na kurs.

Brzmi trochę tak, jakbyś poszedł do kina.

Bo tak było! Od razu wszystko mi się spodobało. Samoloty, mnóstwo techniki, ludzie w mundurach, załogi itd. Czułem, że się w tym odnajdę. Każdy musiał przejść badania lekarskie. Przyznałem się do poważnych kontuzji, więc dołożono mi dodatkowy zestaw, włącznie z psychologiem i psychiatrą. Miałem pełny przegląd, ale dostałem zgodę i przystąpiłem do kursu. Najpierw było mnóstwo teorii, którą trzeba było przyswoić i zaliczyć. Potem zaczęły się zajęcia praktyczne. Ja odbywałem je w Grądach. Fantastyczne miejsce, wzbijasz się w powietrze i już jesteś nad mazurskimi jeziorami. Najlepsza szkoła w życiu!

Te problemy zdrowotne w niczym nie przeszkadzały?

Zarówno kiedyś jako rajdowiec, jak i teraz jako pilot, mam specjalną książeczkę zdrowia, gdzie co roku muszę odhaczać szczegółowe badania, by utrzymać kwalifikacje do ścigania się i latania. Wiadomo więc, że moje zdrowie jest w porządku, mimo tych poważnych urazów sprzed lat.

Jakie były etapy szkolenia?

Najpierw oczywiście lataliśmy z instruktorami. Mój pierwszy lot był dość szczególny, bo mocno lało. Widzisz, znowu ta woda (śmiech)! Wsiadłem do maleńkiej cessny. Taki samolocik ważny 500 kilogramów – wystarczy, że kichniesz i już masz turbulencje. A tu wiatr, deszcz, wyżej śnieg, masakra! Miałem pietra. Ale okazało się, że facet nad tym wszystkim panuje, maszyna się go słucha, a on sobie na luzie żartuje. „Eee, to dla ludzi” – pomyślałem. No i potem to już nie chciałem wychodzić z samolotu.

Pamiętasz swój pierwszy samotny lot?

Takich rzeczy się nie zapomina. Wielkie podekscytowanie i jeszcze większa koncentracja. Niby wszystko wiesz, niby znasz teorię, niby byłeś w powietrzu wiele godzin, ale nagle zostajesz sam i ty za wszystko odpowiadasz. Wielkie przeżycie, ale też nieopisana satysfakcja. Kurczę, ja latam! Coś obłędnego. Wiedziałem, że to jest to. Że to jest moja nowa droga w życiu.

Kończysz kurs i co dalej?

Zdałem egzamin na licencję PPL, czyli Private Pilot License, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Krótko mówiąc, miałem prawo jazdy. Szukałem każdej okazji do latania. Jasne, to nie jest wyjście na kręgle, koszty są większe, ale trzeba przyznać, że nie przerażają. To nie jest tak, że latać mogą tylko bardzo bogaci ludzie. Latałem z kumplami na wycieczki. Zrzucaliśmy się na samolot i lecieliśmy w świat. Do Bułgarii, Chorwacji, Serbii, na Węgry. Wszystko z międzylądowaniami i tankowaniem. Wyobrażasz sobie?! Bierzesz znajomych i lecicie sobie do Grecji, petarda!

To się może znudzić?

Samo latanie na pewno nie, ale sposób już może tak? Ja nie wiem, bo dość szybko chciałem więcej. Kiedy tylko zacząłem myśleć o licencji pilota, od razu marzyłem o pracy w liniach pasażerskich. Pohasałem więc ze znajomymi i postanowiłem, że trzeba zrobić kolejny krok. Najpierw zainwestowałem w podróż do Stanów Zjednoczonych, żeby posmakować tamtejszej kultury latania. To kompletnie inny świat, inna kultura lotnictwa. Tam ludzie latają na obiad. Zapisałem się na dodatkowy kurs, żeby adaptować moje uprawnienia, a potem pożyczyłem samolot i fru. Leciałem nad Las Vegas, nad Bulwarem Zachodzącego Słońca w Los Angeles, nad Hollywood, nad bajkowymi kanionami i prerią. Słuchaj, jakkolwiek bym się starał, nie oddam tych wrażeń. To było coś cudownego, magicznego i duchowego. Jak sen.

Co trzeba zrobić, żeby wozić ludzi?

Przede wszystkim wylatać 150 godzin. Potem przejść dodatkowe szkolenia z latania według przyrządów. A potem szkoła. I to już taka naprawdę konkretna i megadrobiazgowa. Trzeba wkuć 14 różnych przedmiotów i z każdego zdać szczegółowy egzamin. Prawo lotnicze, budowa maszyn, fizyka, geografia, nawigacja, komunikacja, ale też biologia czy hydrologia. I tu już wszystkie wykłady i egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim. To jest potężna praca teoretyczna. Kończy się to wszystko dodatkowym, końcowym egzaminem na licencję CPL, czyli Commercial Pilot License.

I potem możesz już latać z pasażerami?

Przede wszystkim musisz mieć gdzie latać (śmiech). Ja aplikowałem do kilku linii lotniczych. Przyjęto mnie do Ryanair i po tych kilku latach muszę przyznać, że cieszę się, iż tam trafiłem. Droga do pilotowania liniowca jest jednak nadal daleka. Pojechałem na 3-miesięczne szkolenie do Anglii. Tam przygotowywano mnie już stricte do pilotowania Boeinga 737 i tylko tą maszyną mogę wozić pasażerów. Na Wyspach zaczęło się od kolejnego sprawdzenia teorii, sesji z psychologiem i testów na symulatorze. Potem miesiąc w ławce, dosłownie. Następnie egzamin na symulatorze i dwa miesiące praktyki.

Dojdziemy w końcu do twojej pracy?!

To już końcówka. Po zajęciach w Anglii wszedłem w końcu do samolotu. 80 lotów musiałem wykonać z doświadczonym kapitanem. Pilotowaliśmy na zmianę, ale byłem pod ciągłą kontrolą i oceną kapitana instruktora. Zajmowałem się nawigacją i komunikacją, ale tak naprawdę to był nieprzerwany egzamin praktyczny, bo ci starsi piloci non stop mnie testowali, zadawali pytania, jakbym się zachował, co przewiduje procedura itd. W końcu nadszedł dzień, w którym to ja byłem pierwszym oficerem. Przewiozłem bezpiecznie ludzi na trasie Kowno – Warszawa. Wielka satysfakcja i na pewno spełnienie marzenia. Cieszy mnie to, że zrealizowałem cel. Zrobiłem to sam, krok po kroku, nikt mi nie pomagał, nie korzystałem z żadnej protekcji. To dowodzi, że latanie naprawdę jest możliwe, o ile ma się dostatecznie dużo chęci do pracy i determinacji.

Na jakich kierunkach latasz?

Dostaję grafik na 28 kolejnych dni. Sprawdzam lotniska i przygotowuję się do lądowania na każdym z nich. Poznaję procedury, sprawdzam charakterystyczne parametry. Latam po całej Europie, a moją bazą domową jest teraz Praga. Ostatnio realizowałem kilka lotów do Ammanu. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest niestabilna i musimy omijać Izrael. Z tego powodu leci się na południe, przez Egipt, nad Kairem. Zabawne i megaemocjonalne, że latam teraz w pracy nad piramidami, gdzie kilka lat wcześniej kończyłem jako zwycięzca Rajd Faraonów! Niesamowite scenariusze pisze życie…

Masz jakieś wymarzone lotnisko, na którym chciałbyś lądować?

Jest kilka takich. Na razie doświadczenie nie pozwala mi myśleć o ekstremalnych portach, ale w przyszłości – kto wie, może poślą mnie na jakąś małą wysepkę albo w Himalaje. Nie ukrywam, że kręcą mnie wielkie porty lotnicze. W najbliższej, realnej rzeczywistości, chciałbym na pewno poprowadzić samolot do Dubaju.

O! Łukasz Czepiela niedawno tam lądował!

Hahaha, o nie, to nie moja skala (śmiech). Skala pasa i umiejętności. Łukasz jest przekozakiem, którego szczerze podziwiam. Kiedy wylądował na szczycie Burdż Al Arab , szczęki wszystkim opadły. W środowisku pilotów przez kilka dni nie było innego tematu! Miło było słuchać, jak kapitanowie z różnych krajów wymieniali nazwisko „Czepiela”. Nie znam Łukasza osobiście, ale jako Polak czułem wielką dumę. Polski pilot wykonał jeden z najbardziej ekstremalnych manewrów ostatnich lat. Nasze tradycje w awiacji są ogromne i Czepiela w genialny sposób do nich nawiązał. Nie ukrywam, bardzo chciałbym go poznać, porozmawiać i dopytać, jak on to w ogóle zrobił. Wielki szacun.

1 min Zobacz, jak Łukasz Czepiela wylądował na szczycie wieżowca w Dubaju! Polski pilot jako pierwszy w historii wylądował samolotem na przeznaczonym dla śmigłowców helipadzie hotelu Burdż Al Arab w Dubaju. Średnica lądowiska to ledwie 27 metrów! Zobacz niesamowite video!

Co łatwiej się prowadzi – motocykl czy samolot?

Hmmm… dobre pytanie. Wiesz, obie te maszyny prowadzi się równie łatwo – pod jednym warunkiem: że okoliczności sprzyjają. Obie te formy poruszania się są niesamowite i dają potężną dawkę endorfin. I motocykl i samolot są synonimami wolności absolutnej. Tak w istocie jest. Ale ciężko to porównać. Na motocyklu się ścigałem. Świadomie doprowadzałem do sytuacji ekstremalnych, jechałem na limicie, by próbować urwać sekundę. W samolocie robimy wszystko, żeby niebezpiecznych sytuacji unikać, bo tu nie odpowiadamy za siebie, ale za ludzi na pokładzie. Też bywa groźnie, ale chodzi o to, by minimalizować zagrożenie. Dwa inne światy. Trochę podobne w wymiarze emocjonalnym, ale kompletnie różne, jeśli chodzi o normy bezpieczeństwa.

Latanie to praca czy pasja?

Zdecydowanie wciąż pasja. Oczywiście, teraz z tego żyję, ale jestem jeszcze na takim etapie, że nie mam z tego kokosów. Muszę wylatać swoje godziny. Ale to kompletnie nie ma znaczenia, bo kiedy wchodzę na teren lotniska, po prostu czuję wielką radochę, wiem, że to moje miejsce. Przejście wszystkich stref daje mi frajdę i robię to z uśmiechem, a już wejście do samolotu i zajęcie miejsca za sterami to totalna zajawka. Życzę każdemu, by z takim nastawieniem przychodził do pracy. Nie wierzę, że to się kiedyś zmieni. To jest pasja totalna!

