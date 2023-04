Jeśli nie profesjonalizm, to co? Jak pracować w branży rowerowej?

W pewnym momencie swojego życia każdy z nas marzył o zostaniu profesjonalnym zawodnikiem, który utrzymuje się z jazdy na rowerze. Miesiące spędzone w tripach po najlepszych miejscówkach, realizacja projektów filmowych, sesje z autografami, spotkania z fanami... Ach, do tej pory zastanawiamy się, dlaczego nam nie wyszło. Ale nie ma tego złego, bo mimo braku oficjalnych kontraktów sponsorskich, ciągle jesteśmy blisko środowiska, jeździmy na różnych typach rowerów i mamy mnóstwo frajdy z tego co robimy.

Poza tym, prawda jest taka, że każdy medal ma dwie strony. O ile w social mediach pojawiają się tylko piękne zdjęcia i filmy nagrane w chwilach towarzyszących spektakularnym zwycięstwom, to cały proces dochodzenia do najwyższego, międzynarodowego poziomu wcale nie jest tak kolorowy. To lata ciężkich treningów, wyrzeczeń, upadków, kontuzji i ciężkiej pracy. Gdyby bycie profesjonalistą było takie łatwe, to pewnie każdy mógłby nim zostać, a jednak na najwyższym poziomie rywalizuje zaledwie kilkunastu riderów.

To chyba dobry moment by przypomnieć starą (ale ciągle aktualną) serię dokumentów z Szymonem Godźkiem:

6 min Szymon Godziek - Power of Mind. Odcinek 1 Szymon Godziek - Power of Mind. Odcinek 1

Na całe szczęście są inne sposoby, by zarabiać na swojej rowerowej pasji. Spora część zajawkowiczów nie zdaje sobie sprawy z tego, że wygrywanie zawodów takich jak Red Bull Rampage to nie jedyna droga i właśnie dlatego przygotowaliśmy listę bardziej przystępnych rowerowych profesji, w których po dłuższej praktyce odnajdzie się każdy, zdeterminowany fan dwóch kółek. Gotowi? To jedziemy!

01 1. Mechanik rowerowy

Pierwsza dama Foxa - Jules MacLean © Connor MacLeod

Jeśli ktoś jest rowerzystą, to prawdopodobnie jest też mechanikiem. Dlaczego? Dlatego, że rowery nie są niezniszczalne, a niektóre komponenty po prostu prędzej czy później ulegają uszkodzeniu. Rzecz jasna najłatwiej rozwiązać taki problem oddając rower do profesjonalnego serwisu, ale przecież to wszystko kosztuje, a ty na pewno prędzej czy później dowiesz się jak naprawić lub wymienić daną część. Poza tym, kto nie lubi pomajstrować trochę przy własnym sprzęcie?

Paradoks całej sytuacji polega na tym, że im więcej części zepsujesz, tym lepszym będziesz mechanikiem. To trochę tak, jak z tym całym inwestowaniem w samorozwój. Zepsute części musisz potraktować jak inwestycję w swoje umiejętności, które później mogą się okazać bardzo przydatne. Doświadczeni i precyzyjni mechanicy rowerowi są w obecnych czasach na wagę złota i wszystko wskazuje na to, że rynek ciągle będzie się rozwijał. Jeśli więc napsułeś w swoim życiu wystarczająco dużo rowerów i poradziłeś sobie z ich naprawą, być może powinieneś rozważyć pracę w sklepie lub serwisie rowerowym...

02 2. Budowniczy tras rowerowych

Budowanie trasy na Rampage przypomina pracę w kamieniołomie © Bartek Woliński Wolisphoto

Każdy (szanujący się) rowerzysta powinien być też diggerem. Oczywiście mamy obecnie dostęp do coraz lepszej, komercyjnej infrastruktury, ale jeszcze nie tak dawno temu, jeździliśmy tylko po tym, co sami wykopaliśmy i zbudowaliśmy. Najlepsi zawodnicy, którzy obecnie rywalizują w różnych dyscyplinach takich jak slopestyle, zjazd, czy freeride, to w znakomitej większości doskonali budowniczowie tras rowerowych. Długie godziny spędzone na przysłowiowej łopacie przełożyły się na lepsze zrozumienie sportu i dynamiczny rozwój rowerowych umiejętności.

Budowanie jakościowych tras rowerowych to proces złożony i skomplikowany, który najlepiej ogarniają właśnie doświadczeni rowerzyści. Właśnie dlatego kolejna oferta pracy w sektorze rowerowym skierowana jest do wszystkich riderów, którzy nie boją się chwycić za łopatę, grabię, czy motykę. Każdego roku w Polsce pojawiają się nowe bike parki, które trzeba zbudować i objąć fachową opieką. Chociaż lokalny spec od kopania rowerów prawdopodobnie zaoferuje najniższą kwotę w przetargu, to jedynymi osobami uprawnionymi do realizacji takich zadań są spece od jazdy na dwóch kółkach. Wczesną wiosną wiele firm rozpoczyna poszukiwania pracowników do sezonowej (i nie tylko) pracy. Przemyśl to, bo naszym zdaniem to jedna z najbardziej wdzięcznych opcji!

03 3. Członek ekipy Eventowej

Małopolska Joy Ride Festiwal w Kluszkowcach © Joy Ride

To prawda, że "eventówka to nie rurki z kremem". Prawdą jest też jednak to, że satysfakcja i duma po zorganizowaniu kolejnych zawodów razem z ekipą rowerowych kumpli, to uczucie, które ciężko jest w ogóle opisać. Pracę w sektorze eventowym najłatwiej rozpocząć od aplikacji na stanowisko wolontariusza, lub wkręcenie się do ekipy organizacyjnej, przez kolegę, brata, wujka, cioci, kuzynki twojej mamy. Najważniejsze, żeby znaleźć punkt zaczepienia i po prostu znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.

To wszystko jest dużo prostsze niż ci się wydaje, ale szczęściu trzeba pomóc. Aktywna postawa i spędzanie czasu (na rowerze) z ludźmi, którzy mogą wciągnąć cię w struktury jakiejkolwiek rowerowej organizacji to bardzo dobra taktyka. Nim się obejrzysz, z osoby stojącej z gwizdkiem przy trasie, awansujesz na koordynatora ekipy odpowiedzialnej za branding, a następnie kierownika całego eventu. Wystarczy odrobina chęci. Serio.

04 4. Fotograf/Filmowiec

Kuba Gzela i Finn Iles na planie rowerowego filmu © Robert Jarosz

To dopiero ciekawa robota. Jedyna różnica między filmowcem (fotografem), a profesjonalnym zawodnikiem, polega na tym, że gdy jeden naraża swoje życie, drugi stoi z aparatem i próbuje uchwycić rzeczywistość w najbardziej atrakcyjny i unikatowy sposób. Większość znanych nam pracowników branży kreatywnej, którzy działają w sektorze rowerowym, jeździło lub nadal jeździ na rowerach. Takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie sportu oraz wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się zawodnicy.

Przepis na rozpoczęcie pracy jako fotograf/filmowiec rowerowy jest bardzo prosty. Złap za aparat lub kamerę i po prostu zacznij działać. Nikt nie urodził się mistrzem, a zapotrzebowanie na filmowców i fotografów w branży rowerowej ciągle rośnie. Specjaliści od marketingu szukają wsparcia młodych twórców, którzy regularnie działają w terenie i chcą się rozwijać, więc to prawdopodobnie idealny moment na znalezienie swojego miejsca!

05 5. Instruktor / Przewodnik / Organizator Wyjazdów

Enduro MTB Series by Kellys © [unknown]

Jeśli posiadasz "ponadprzeciętne" umiejętności rowerowe i do tego cieszą cię kwestie organizacyjne, to prawdopodobnie znaleźliśmy pracę twoich marzeń! Setki amatorów i średnio-zaawansowanych rowerzystów szuka opcji na wspólne wyjazdy i treningi, w trakcie których będą mogli rozwijać swoje umiejętności. Tak, to sporo pracy i odpowiedzialności, ale to ty jesteś swoim własnym szefem. Chcesz jechać do Finale Ligure na traski enduro i włoską pizzę? Wrzucaj ogłoszenie na Facebooka, pakuj ludzi do busa i baw się dobrze.

Nudzi ci się śmiganie po lokalnych singlach? Zaplanuj epicką wyprawę na Maderę, dogadaj się z miejscowymi wyjadaczami i przeżyj rowerową przygodę życia, zarabiając przy tym pokaźną ilość kasy. Z tego co nam wiadomo, turystyka rowerowa ma się w Polsce całkiem nieźle, a nowi fani dwóch kółek ciągle szukają mocnych wrażeń. Bierz się do roboty, bo za chwilę, ktoś inny podkradnie ci klientów!

A jeśli brakuje Ci zajawki, odpalaj najnowsze filmy rowerowe w Red Bull TV:

51 min Esperanto Po wyjściu na rower wszystkie bariery znikają. Jesteś tylko Ty, Twoi ludzie i umiejętności, które mówią same za siebie!