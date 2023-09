Strach ma wielkie oczy – świat gier Souls-like

Jest wiele gatunków gier, które dzielą się na podgrupy, czy zupełnie niszowe fandomy, o których niewielu z nas słyszało. Jednak souls-like to określenie, które powinno znaleźć się w słowniczku każdego gracza. Za tym hasłem kryje się, według niektórych, karkołomny gatunek gier. To jest cały ich “urok”. Kocha się je lub nienawidzi. Ewentualnie kocha i nienawidzi. Dlaczego więc warto sięgnąć do tych tytułów i dać im szansę?

Nie zaczęło się od Dark Souls

Słysząc souls-like, przed oczami mamy słynną trylogię (w końcu w tytule jest “Souls”!), jednak początek gatunku miał miejsce kilka lat wcześniej, gdy spod skrzydeł From Software wyszedł Demon’s Souls. Gra dość kontrowersyjna i wymagająca na tle ukazujących się w tamtym czasie tytułów, które były dla graczy zwyczajnie prostsze, posiadające mapy i questy prowadzące prosto przez fabułę RPG-owych światów. Mimo to, po wielu godzinach w królestwie Boletarii, gdzie staliśmy się ostatnią nadzieją w walce z demonami, fani Demon’s Souls, a także sam twórca, Hidetako Miyazaki, czuli niedosyt. Dwa lata po premierze protoplasty gatunku, w 2011 roku na rynek wkroczył Dark Souls, dając początek ikonicznej już trylogii. Natomiast Demon’s Souls doczekał się remake’u w 2020 roku.

“You Died”

W drugiej części trylogii, po pierwszej śmierci protagonisty, która zazwyczaj ma miejsce już na samym początku rozgrywki, odblokowujemy osiągnięcie “Witamy w Dark Souls”. Jest to najlepsze podsumowanie całego gatunku, a mimo to, nadal pojawiają się nowi gracze, którzy się nim fascynują. Drugą stroną medalu łatki najtrudniejszych gier, jest to, że zmienia się nastawienie do rozgrywki, która bardziej frustruje niż daje przyjemność i zaczynamy na wyrost odczuwać nasze porażki. To kolejny powód by dać szansę souls-like'om, bo być może jednak nie są tak straszne, jak je opisują.

Git Gud

Patrząc prawdzie w oczy – rozgrywka w trylogii Dark Souls, wbrew pozorom nie jest sztucznie utrudniona. To niewielka część community dodaje otoczki nieprzystępności wraz ze swoim “Git Gud” (celowo nieprawidłowo zapisane “Get Good”). Bowiem licznych przeciwników możemy pokonać sposobem, inni badają naszą czujność i refleks, a wszystko zawarte jest w powtarzalnych schematach ataków. Nie gwarantuje to, że przy drugim podejściu powalicie bossa, ale na pewno wasze szanse się zwiększą, niż gdybyście próbowali walczyć na oślep. Druga kwestia – odpowiedni dobór klasy postaci, ze świadomością jej skillów (łatwo można znaleźć opisy w Internecie). Rycerz zdaje się być najlepszą opcją, ale mag i kapłan potrafią być równie potężni. Umiejętność odpowiedniego przydzielania punktów dają wam szansę stworzenia postaci, która z łatwością przemknie między lokacjami powalając każdego na swojej drodze, ale nie warto próbować speedrunów między bossami, w ten sposób skutecznie się zniechęcicie.

Wielu soulsmaniaków podkreśla, jak ważnym elementem jest opcja co-opa, dzięki której gra zyskuje nową jakość. Zawsze w grupie (dwóch lub trzech graczy) raźniej. No i oczywiście łatwiej.

Co więcej w rozgrywce online, inni gracze mają możliwość pozostawienia wam podpowiedzi, a także możecie dotknąć tak zwanej "plamy krwi", by zobaczyć jak na danym terenie zginął ktoś inny. Dzięki temu wiecie, na co się przygotować i możecie nie popełnić tego samego błędu, na przykład spadając w przepaść. Co jest typowym w prawie wszystkich souls-like'ach, po śmierci tracimy nasze punkty i zaczynamy od check pointu. Ale nie myślcie sobie, że one przepadają. Gra nie jest dla nas aż tak okrutna - możemy je odzyskać w tym samym miejscu, w którym zginęliśmy. Jest to jednorazowa szansa, dlatego postarajcie się, nie popełnić tego samego błędu przy drugim podejściu.

Na szczęście tracicie “tylko” expa, a ekwipunek pozostaje w waszym wyposażeniu. Pomocne są pojawiające się podpowiedzi graczy, a także ich “plamy krwi” dzięki którym sprawdzicie w jaki sposób zginęli i nie popełnicie ich błędu, na przykład spadając w przepaść.

Dark Souls może być przyjemnym wyzwaniem z podpowiedziami, nauką na błędach, a dodatkowymi powodami, by sięgnąć do trylogii są wyjątkowa grafika i soundtrack, a także fabuła, która wbrew pozorom istnieje i bywa wzruszająca. Zagłębiając się w świat zniszczony przez decyzje Lorda Gwyna, można poznać historie wojny ze smokami, a także Czterech Rycerzy.

Oswoić się z porażką

Z założenia gramy, żeby wygrać. Ale czemu souls-like'i nie mają easy mode?!

To częste pytanie i temat rzeka, wywołujący zażarte dyskusje. Odpowiedź wydaje się być jedna - wtedy by nie było to już souls-like. Wizytówką gatunku jest właśnie między innymi brak różnych trybów trudności, też dzięki czemu możemy między innymi grać online.

Jeśli odbijacie się od trylogii Dark Souls, możecie sami “zrobić sobie” easy mode sięgnąć po tytuły które są łatwiejsze a nadal należą do gatunku. Za jeden z nich uznawany jest niedawno wydany Elden Ring, który wprowadził chyba największą zmianę, dając nam otwarty świat, zamiast jedną wytyczoną przez fabułę ścieżkę. Nowością jest mapa, a także światło, które pokazuje z oddali wyznaczony cel, podobnie jak w Shadow of the Colossus, czego nie doświadczymy w trylogii Dark Souls, gdzie jedyną opcją szybszej podróży było przemieszczanie między ogniskami, niekiedy po omacku, póki nie nauczyliśmy się nazw. Przeciwnicy w Elden Ringu są łatwiejsi do pokonania, a gdy boss jest dla nas zbyt wymagający, możemy wrócić do zwiedzania świata zbierając punkty expa. Jeżeli nie przemawiają do was też designy początkowych zbroi i strojów w soulsach, tytuł ten posiada różnorakie style oręża, od osobliwych strojów po samurajskie zbroje niczym z Ghost of Tsushima.

Mroczne żuczki i zbieranie soli

Cały ten gatunek to nie tylko rycerze i wojownicy, mogą być to też urocze żuczki i inne istoty w grze Hollow Knight. Gra utrzymana jest w klasycznym stylu 2D i zachwyca swoją grafiką w stylu bajkowych animacji, a mimo swojej niepozorności, nadal jest jednym z tytułów souls-like.

Pomimo wymagających bossów, ciężko jest się oderwać od budującej się na naszych oczach historii, gdy przemierzamy kolejne krainy i poznajemy nowe postaci, z którymi wchodzimy w interakcje. Należy pamiętać, że niektóre rozmowy, lub ich pominięcie wpływają na naszych małych npc-ów, czasem w sposób łamiący serce. Wkraczając w ten świat, można na chwilę zapomnieć o poziomie trudności czy zadaniach zręcznościowych, chcemy po prostu wiedzieć, co będzie dalej.

Kolejnym tytułem w stylistyce 2D i najmniej znanym w tym zestawieniu jest platformówka Salt and Sanctuary. Już po chwili od odpalenia gry, fani gatunku poczują się jak w domu. Na powitanie czeka na nas boss, a nazwy, zasady rozgrywki i stylistyka można nazwać kalką z Dark Soulsa. Zamiast dusz, zbieramy sól, która służy do ulepszania broni i nabijania poziomów, a sanktuaria są odpowiednikiem ognisk z Soulsów. Ale to wszystko absolutnie nie jest to wadą ani nie ma poczucia grania w zupełną kopię oryginału. Można by stwierdzić, że Salt and Sanctuary może zaspokoić głód po ukończeniu trylogii, jednocześnie będąc dobrym wstępem dla fanów gier 2D, którzy z gatunkiem souls-like nie mieli jeszcze do czynienia.

Gry souls-like da się lubić. Swojej przygody nie musicie zaczynać od Dark Soulsa, jest wiele innych tytułów, które mają różne oprawy graficzne i mechaniki walki. Do tego gatunku należy też mieć trochę cierpliwości, by rozgryźć przeciwnika i cierpliwości, którą wynagrodzi wam satysfakcja po powaleniu bossa, która, możecie być pewni, będzie dużo większa niż po krótkiej prostolinijnej walce.

Zawsze starajcie się poznać świat i fabułę, które zawsze nadają większy sens całości i cel w rozgrywce. W końcu lepiej jest wiedzieć, dlaczego musimy dotrzeć do ostatniego ogniska.

