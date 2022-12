Sezon 2022 w F1: Prędkość i rozwój RB18

. Powrót do wykorzystywania efektu przypowierzchniowego (lub inaczej przyziemnego), 18-calowe opony zamiast 13-calowych wymuszające przeprojektowanie zawieszenia, tylne skrzydła praktycznie bez wystających bocznych "grzebieni" - to tylko niektóre z najbardziej widocznych nowości. Tak duży przeskok dokonany z sezonu na sezon oznaczał nowe rozdanie kart. Żaden zespół nie wiedział, czy otrzyma asy czy dwójki. Red Bull miał jednak jokera, którym był

Celem każdego inżyniera tworzącego bolid Formuły 1 jest maksymalizacja wytwarzanego przez niego docisku. Aby to osiągnąć, w specjalny sposób kształtuje się podłogę. W ciągu ostatnich dekad pojawił się również trend nadawania odpowiedniego kształtu sidepodom, czyli bocznym osłonom chłodnic. W sezonie 2022 Red Bull zastosował w tym miejscu ciekawe rozwiązanie, które wzniosło tę sztukę na jeszcze wyższy poziom. Chodzi o niepozorne "tacki" na początku dolnych części wlotów powietrza do bocznych chłodnic. Każda z nich miała za zadanie jeszcze lepsze rozdzielenie strumienia powietrza w taki sposób, aby jak największa jego część trafiała do chłodnic lub pod najszersze części sidepodów, a jak najmniejsza leciała nad nimi. Oprócz uporządkowania strumienia powietrza pozwalało to poprawić chłodzenie. Pomagały w tym także specyficznie ukształtowane elementy przedniego zawieszenia. Tej części Red Bulla RB18 poświęcimy jednak osobny tekst, ponieważ poza rolą aerodynamiczną spełniała ona również istotną rolę mechaniczną. Boczne i górne fragmenty bocznych osłon zostały natomiast ukształtowane tak, aby kierowały powietrze na tzw. beam wing, czyli płat (lub płaty) położone tuż nad skrzynią biegów i podtrzymujące tylne skrzydło. W tym rejonie kryła się kolejna ciekawa sztuczka techniczna.

