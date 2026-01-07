Beatriz Gonzalez Fernandez z Hiszpanii w akcji podczas OOREDOO QATAR MAJOR PREMIER PADEL w Doha, Katar, 18 kwietnia 2025 r.
Oto kalendarz Premier Padel na 2026 rok

Premier Padel powraca w kolejnym sezonie. Sprawdź kalendarz turniejów w poszczególnych rangach.
Premier Padel, oficjalny profesjonalny turniej padla, powraca w sezonie 2026. Aż 26 przystanków odbędzie się na całym świecie.
Po udanym pierwszym sezonie globalnego touru, w tym roku pojawią się co najmniej dwie nowe lokalizacje - w tym Londyn i Pretoria, a także kolejny turniej w Hiszpanii. W związku z tym kalendarz został rozszerzony do 26 turniejów w 18 krajach.
01

Kalendarz Premier Padel 2026

Turniej

Ranga

Daty

Riyadh Season Premier Padel

P1

9-14 lutego

Spain Premier Padel

P2

2-8 lutego

Cancun Premier Padel

P2

16-22 marca

Miami Premier Padel

P1

23-29 marca

Qatar Premier Padel

Major

6-11 kwietnia

Newgiza Premier Padel

P2

13-18 kwietnia

Brussels Premier Padel

P2

20-26 kwietnia

Buenos Aires Premier Padel

P1

11-17 maja

Asuncion

P1

18-24 maja

Italy Premier Padel

Major

1-7 czerwca

Valencia Premier Padel

P1

8-14 czerwca

Valladolid Premier Padel

P2

22-28 czerwca

Bordeaux Premier Padel

P2

29 czerwca – 5 lipca

Malaga Premier Padel

P1

13-19 lipca

Pretoria Premier Padel

P2

27 lipca - 5 sierpnia

London Premier Padel

P1

3-9 sierpnia

Mediterranean Games

24-30 sierpnia

Madrid Premier Padel

P1

31 sierpnia - 6 września

Paris Premier Padel

Major

7-13 września

Europe Premier Padel

P2

14-20 września

Rotterdam Premier Padel

P2

28 września - 4 października

Germany Premier Padel

P2

5–11 października

Milano Premier Padel

P1

12-18 października

Kuwait Premier Padel

P1

26-31 października

FIP

Puchar Świata

1-7 listopada

Dubai Premier Padel

P1

9-15 listopada

Mexico Premier Padel

Major

23-29 listopada

Barcelona Premier Padel

Finały

7-13 grudnia

Spektakularne finały Premier Padel 2024 rozświetlą Barcelonę w Hiszpanii 19 grudnia 2024 r.

Barcelona gospodarzem spektakularnego zakończenia sezonu Premier Padel

© Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Turnieje są podzielone na Major, P1 i P2 w kolejności ważności i punktów rankingowych. Majors to turnieje z największą liczbą punktów rankingowych i ogromnym prestiżem. P1 to turniej o stopień niższy od Majora, ale nadal będzie przyciągał uznanych graczy na światowej trasie - w krajach, w których padel ma ugruntowaną pozycję jako sport. Turnieje P2 odbędą się w miejscach, w których jest duży potencjał rozwoju tego sportu.
Premier Padel Tour rozpocznie się 9 lutego 2026 r. od otwarcia sezonu P1 w Rijadzie. W marcu pojawią się dwa nowe wydarzenia w kalendarzu na 2026 rok, z inauguracyjnymi turniejami w Londynie i Pretorii przed Igrzyskami Śródziemnomorskimi. Pod koniec roku odbędzie się Tour Finals, w którym weźmie udział osiem najlepszych drużyn męskich i żeńskich sezonu. Cztery główne turnieje odbędą się w Katarze, Włoszech, Francji i Meksyku.
Znajdź więcej informacji na temat wszystkich turniejów, w tym bilety, harmonogramy meczów, aktualne wyniki, graczy i wszystkie najnowsze wiadomości na stronie Premier Padel.

