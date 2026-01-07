Oto kalendarz Premier Padel na 2026 rok

Kalendarz Premier Padel 2026
Turniej
Ranga
Daty
Riyadh Season Premier Padel
P1
9-14 lutego
Spain Premier Padel
P2
2-8 lutego
Cancun Premier Padel
P2
16-22 marca
Miami Premier Padel
P1
23-29 marca
Qatar Premier Padel
Major
6-11 kwietnia
Newgiza Premier Padel
P2
13-18 kwietnia
Brussels Premier Padel
P2
20-26 kwietnia
Buenos Aires Premier Padel
P1
11-17 maja
Asuncion
P1
18-24 maja
Italy Premier Padel
Major
1-7 czerwca
Valencia Premier Padel
P1
8-14 czerwca
Valladolid Premier Padel
P2
22-28 czerwca
Bordeaux Premier Padel
P2
29 czerwca – 5 lipca
Malaga Premier Padel
P1
13-19 lipca
Pretoria Premier Padel
P2
27 lipca - 5 sierpnia
London Premier Padel
P1
3-9 sierpnia
Mediterranean Games
24-30 sierpnia
Madrid Premier Padel
P1
31 sierpnia - 6 września
Paris Premier Padel
Major
7-13 września
Europe Premier Padel
P2
14-20 września
Rotterdam Premier Padel
P2
28 września - 4 października
Germany Premier Padel
P2
5–11 października
Milano Premier Padel
P1
12-18 października
Kuwait Premier Padel
P1
26-31 października
FIP
Puchar Świata
1-7 listopada
Dubai Premier Padel
P1
9-15 listopada
Mexico Premier Padel
Major
23-29 listopada
Barcelona Premier Padel
Finały
7-13 grudnia
Dowiedz się więcej