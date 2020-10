Są w życiu chwile, których się po prostu nie zapomina. Pierwszy rower, pierwsza górska wyprawa ze znajomymi, pierwsze skoki oddane w bikeparku, czy pierwszy trik "odblokowany" na hopach. Te momenty zostają z nami do końca życia, a film "Accomplice", jest na to najlepszym dowodem. Przygoda. Wolność. Poczucie więzi z naturą. Ta produkcja to prawdziwy hołd złożony wszystkim, którzy zwariowali na punkcie dwóch kółek i po prostu nie wyobrażają sobie życia bez jazdy na rowerze.

Zobacz polski trailer filmu:

", czy "Where the Trail Ends". Nowe arcydzieło TGR podbije serce każdego fana rowerowej ekstremy. Zapierające dech w piersiach krajobrazy, najlepsi na świecie zawodnicy, najbardziej skomplikowane ewolucje i niczym nieskrępowana wolność.

To już taka "mała rowerowa tradycja". Od kilku lat, późną jesienią wybieramy się do kin na premierę nowego freeride'owego sztosu. W tamtym roku był to film