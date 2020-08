O podróży jest też najnowszy projekt z udziałem rapera: „Quebonafide: Romantic Psycho Film”, który swoją premierę będzie mieć na 17. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity. Z jednej strony jest to podróż Koleją Transsyberyjską w głąb Azji – tam gdzie raper chciał ruszyć już po nagraniu „Egzotyki”. Mówił o tym między innymi w wywiadzie-rzece, wydanym pod tym samym tytułem: „W 36 miesięcy odwiedziłem 70 krajów. (…) W najbliższy czasie chciałbym dobić do setki. To byłby ładny wynik. (…) Gdzie? Na pewno Rosja, Gruzja, spora część Azji – Chiny, Mongolia... To kraje, które też mnie interesują i chciałbym do nich polecieć”.