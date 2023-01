Na te gry czekamy w 2023

Nowy rok to zawsze dobra okazja by zerknąć w kalendarz i sprawdzić, jakie wielkie premiery na nadchodzące 12 miesięcy zaplanowały studia deweloperskie. A trzeba przyznać, że 2023 będzie wyjątkowo ciekawy dla graczy. Postanowiliśmy nieco ułatwić wam zadanie i wypisać najciekawsze premiery tego roku.

Nowy rok to zawsze dobra okazja by zerknąć w kalendarz i sprawdzić, jakie wielkie premiery na nadchodzące 12 miesięcy zaplanowały studia deweloperskie. A trzeba przyznać, że 2023 będzie wyjątkowo ciekawy dla graczy. Postanowiliśmy nieco ułatwić wam zadanie i wypisać najciekawsze premiery tego roku.

Nowy rok to zawsze dobra okazja by zerknąć w kalendarz i sprawdzić, jakie wielkie premiery na nadchodzące 12 miesięcy zaplanowały studia deweloperskie. A trzeba przyznać, że 2023 będzie wyjątkowo ciekawy dla graczy. Postanowiliśmy nieco ułatwić wam zadanie i wypisać najciekawsze premiery tego roku.

Jeżeli zaś chodzi o fabułę, to tradycyjnie już wrócimy do zniszczonego wydarzeniami z poprzednich części Sanktuarium. Ponownie będziemy musieli stawić czoło zastępom piekieł, na których czele tym razem stanie "Córa Nienawiści" - Lilith, która lata temu odpowiedzialna była za stworzenie miejsca zwanego dziś Sanktuarium.

Jeżeli zaś chodzi o fabułę, to tradycyjnie już wrócimy do zniszczonego wydarzeniami z poprzednich części Sanktuarium. Ponownie będziemy musieli stawić czoło zastępom piekieł, na których czele tym razem stanie "Córa Nienawiści" - Lilith, która lata temu odpowiedzialna była za stworzenie miejsca zwanego dziś Sanktuarium.

Jeżeli zaś chodzi o fabułę, to tradycyjnie już wrócimy do zniszczonego wydarzeniami z poprzednich części Sanktuarium. Ponownie będziemy musieli stawić czoło zastępom piekieł, na których czele tym razem stanie "Córa Nienawiści" - Lilith, która lata temu odpowiedzialna była za stworzenie miejsca zwanego dziś Sanktuarium.

Jeżeli jakaś gra może konkurować z Diablo IV o miano najbardziej wyczekiwanej premiery 2023 roku, to jest to Hogwarts Legacy, czyli marzenie wszystkich fanów uniwersum Harry'ego Pottera.

Jeżeli jakaś gra może konkurować z Diablo IV o miano najbardziej wyczekiwanej premiery 2023 roku, to jest to Hogwarts Legacy, czyli marzenie wszystkich fanów uniwersum Harry'ego Pottera.

Jeżeli jakaś gra może konkurować z Diablo IV o miano najbardziej wyczekiwanej premiery 2023 roku, to jest to Hogwarts Legacy, czyli marzenie wszystkich fanów uniwersum Harry'ego Pottera.

Kto w dzieciństwie nie marzył o tym, aby trafić do Hogwartu? Teraz będzie to możliwe! Deweloperzy z Avalanche Software oferują nam w pełni otwarty świat magii, w którym jako młody czarodziej bądź czarodziejka trafiamy do najsłynniejszej szkoły magii i czarodziejstwa.

Kto w dzieciństwie nie marzył o tym, aby trafić do Hogwartu? Teraz będzie to możliwe! Deweloperzy z Avalanche Software oferują nam w pełni otwarty świat magii, w którym jako młody czarodziej bądź czarodziejka trafiamy do najsłynniejszej szkoły magii i czarodziejstwa.

Kto w dzieciństwie nie marzył o tym, aby trafić do Hogwartu? Teraz będzie to możliwe! Deweloperzy z Avalanche Software oferują nam w pełni otwarty świat magii, w którym jako młody czarodziej bądź czarodziejka trafiamy do najsłynniejszej szkoły magii i czarodziejstwa.

Akcja gry toczy się wiele lat przed wydarzeniami znanymi z książek J.K. Rowling, tak więc nie będzie nam dane spotkać Harry'ego czy Hermiony. Fabuła opiera się natomiast na wojnie wywołanej przez gobliny i czarnoksiężników, którzy chcą zniszczyć panujący porządek. Naszym zadaniem jest, by do tego nie dopuścić.

Akcja gry toczy się wiele lat przed wydarzeniami znanymi z książek J.K. Rowling, tak więc nie będzie nam dane spotkać Harry'ego czy Hermiony. Fabuła opiera się natomiast na wojnie wywołanej przez gobliny i czarnoksiężników, którzy chcą zniszczyć panujący porządek. Naszym zadaniem jest, by do tego nie dopuścić.

Akcja gry toczy się wiele lat przed wydarzeniami znanymi z książek J.K. Rowling, tak więc nie będzie nam dane spotkać Harry'ego czy Hermiony. Fabuła opiera się natomiast na wojnie wywołanej przez gobliny i czarnoksiężników, którzy chcą zniszczyć panujący porządek. Naszym zadaniem jest, by do tego nie dopuścić.

Inna wyczekiwana od lat gra to kontynuacja hitu sprzed 15 lat czyli serii S.T.A.L.K.E.R. W tym przypadku wciąż jednak mamy do czynienia z pewnymi znakami zapytania, bowiem za pracę nad grą odpowiada ukraińskie studio GSC Game World. Mimo panujących obecnie realiów deweloperzy zapewniają, że gra ujrzy światło dzienne w tym roku, choć jak na razie nie podają dokładnej daty.

Inna wyczekiwana od lat gra to kontynuacja hitu sprzed 15 lat czyli serii S.T.A.L.K.E.R. W tym przypadku wciąż jednak mamy do czynienia z pewnymi znakami zapytania, bowiem za pracę nad grą odpowiada ukraińskie studio GSC Game World. Mimo panujących obecnie realiów deweloperzy zapewniają, że gra ujrzy światło dzienne w tym roku, choć jak na razie nie podają dokładnej daty.

Inna wyczekiwana od lat gra to kontynuacja hitu sprzed 15 lat czyli serii S.T.A.L.K.E.R. W tym przypadku wciąż jednak mamy do czynienia z pewnymi znakami zapytania, bowiem za pracę nad grą odpowiada ukraińskie studio GSC Game World. Mimo panujących obecnie realiów deweloperzy zapewniają, że gra ujrzy światło dzienne w tym roku, choć jak na razie nie podają dokładnej daty.

W grze wcielimy się w bohatera iminiem Skif, który trafi do Zony po kolejnym wybuchu w 2006 roku, który stworzył w niej potężne źródło energii. Naszym zadaniem będzie rozwikłanie zagadki tajemniczej mocy. Co ważne, fabuła jest tutaj nieliniowa, a podejmowane przez nas decyzję będą miały duży wpływ na jej rozwój.

W grze wcielimy się w bohatera iminiem Skif, który trafi do Zony po kolejnym wybuchu w 2006 roku, który stworzył w niej potężne źródło energii. Naszym zadaniem będzie rozwikłanie zagadki tajemniczej mocy. Co ważne, fabuła jest tutaj nieliniowa, a podejmowane przez nas decyzję będą miały duży wpływ na jej rozwój.

W grze wcielimy się w bohatera iminiem Skif, który trafi do Zony po kolejnym wybuchu w 2006 roku, który stworzył w niej potężne źródło energii. Naszym zadaniem będzie rozwikłanie zagadki tajemniczej mocy. Co ważne, fabuła jest tutaj nieliniowa, a podejmowane przez nas decyzję będą miały duży wpływ na jej rozwój.

I choć wiadomo, że w tym przypadku trudno mówić o czymś rewolucyjnym, bowiem mamy tu do czynienia po prostu z odświeżeniem 22-letniej gry, to mimo tego twórcy zapowiedzieli kilka zmian.

I choć wiadomo, że w tym przypadku trudno mówić o czymś rewolucyjnym, bowiem mamy tu do czynienia po prostu z odświeżeniem 22-letniej gry, to mimo tego twórcy zapowiedzieli kilka zmian.

I choć wiadomo, że w tym przypadku trudno mówić o czymś rewolucyjnym, bowiem mamy tu do czynienia po prostu z odświeżeniem 22-letniej gry, to mimo tego twórcy zapowiedzieli kilka zmian.