© Dominik Czerny
Muzyka
Mikołajki, gwiazdka albo bez okazji. Co kupić na prezent fanom muzyki?
Nie skarpety i nie sweter. Ale winyl, kompakt, bilet – jak najbardziej. Oto kilka prezentowych pomysłów na różne okazje.
Dla festifana
Kiedy robimy tę listę, jest grudzień. Do kolejnych letnich festiwali jeszcze daleko, ale… To najlepszy moment, by kupić bilety na Open'era czy OFF Festival po niższych niż w czerwcu czy lipcu cenach. Można też pomyśleć o festiwalu za granicą – typu Primavera Sound albo Sziget – i już teraz złapać karnety na dobrą, festiwalową imprezę. Stylizacje ogarniecie później.
Dla tego co na żywo, ale lepiej w domu
Jeśli ktoś ma szuka prezentu dla fana muzyki, ale domatora, dobrym pomysłem będzie płyta koncertowa z festiwalu ZORZA, na którym Artur Rojek i Dawid Podsiadło wykonali na żywo piosenki Myslovitz. Te, które Artur współtworzył, a na których Dawid się wychował. Całość dostępna zarówno na kompakcie, jak i winylu, została zarejestrowana podczas ZORZY w Katowicach, w sierpniu 2026 roku. Świeżutki będzie to prezent.
9 min
Dawid Podsiadło: "Matylda" i sesja akustyczna w górach
Zobacz film z wyjątkowej sesji Dawida Podsiadło w górach
Dla amatora kobiecych głosów
Od swojego debiutu w 2017 roku, Rosalía elektryzuje słuchaczy na całym świecie. Zaczynała od flamenco i miksu popu oraz reggaetonu, a dzisiaj – na najnowszej płycie „Lux” – zachwyca „poruszającą propozycją awangardowego, klasycznego popu, który z impetem przebija się przez gatunki”. Jak album zrecenzował serwis Pitchfork. Wspaniały upominek dla każdego sympatyka ambitnej muzyki i kobiecych głosów.
Dla fana starej szkoły
Krótko, ale treściwie. „Reszty nie trzeba” to wspólny album Włodiego i Ero, „na który od lat czeka cała scena”. Płyta trwa 25 minut, ale ma w sobie więcej prawdziwego, szczerego hip-hopu niż niejeden krążek trwający dwa razy tyle. „Bo te wersy rezonują z tym, co w życiu często widzą” – nawija Włodi w otwierającym album numerze. Fan starej, rapowej szkoły będzie zachwycony.
Dla kolekcjonera
Jedna z najwybitniejszych płyt w historii muzyki rockowej, „Mellon Collie And The Infinite Sadness” The Smashing Pumpkins skończyła w 2025 roku 30 lat. Z tej okazji pojawiło się jej nowe, specjalne wydanie, które będzie chciał mieć w kolekcji każdy zbieracz winyli. A zwłaszcza tych w wyjątkowych opakowaniach. To zawiera aż 6 płyt – cały, zremasterowany materiał „Mellon Collie And The Infinite Sadness” plus niepublikowane dotąd nagrania. Do tego książka z nowymi komentarzami Billy'ego Corgana, zestaw kart tarota oraz 7 litografii, które można oprawić w ramki. Całość zapakowana jest w aksamitną, sztywną kopertę w płóciennej torbie. Wow.
Dla fana mocnych gitar
Ten prezent może być dla kogoś zaskoczeniem. Bo zespół niekoniecznie wszystkim znany. Ale od kilku lat robi coraz większą furorę na gitarowej scenie i nie przez przypadek zapraszany jest na największe światowe festiwalu – z Roadburn i Hellfestem na czele (a w sierpniu 2026 zagra na OFF-ie w Katowicach!). Chat Pile, bo o niej mowa, to sludge'owa kapela z Oklahomy, znakomicie brzmiąca zarówno na płytach podpisanych tylko swoją nazwą, jak i albumie nagranym z innym gitarzystą, Haydenem Pedigo. Szczególnie polecamy ten drugi krążek – „In The Earth Again”, i na winylu.
Dla tego, co słucha i czyta
Czyli książka na prezent. Tytułem zachęca, by dać ją na gwiazdkę, ale „Wesołych Świąt” Wojtka Sokoła można też komuś wręczyć bez okazji. O debiutanckiej powieści rapera, założyciela Zip Składu i WWO mówi się, że to „powieść łotrzykowska” albo „halucynogenna opowieść brukowa”. Sam autor prostuje: „Taka tam bajeczka, mordo…”. A z dotychczasowej kariery Sokoła wiemy, że potrafi pisać i opowiadać, jak mało kto. No to wesołych świąt!