To jest MÓJ festiwal. Dlatego warto lecieć do Barcelony na Primavera Sound

odkładał się w czasie. A to praca, a to obowiązki, a to wreszcie coraz bogatsze oferty polskich festiwali. Które rosły z roku na rok. Podobną perspektywę ma pewnie wielu fanów muzyki z Polski. Po co lecieć za granicę, gdy zagraniczne gwiazdy tak ochoczo przylatują do kraju. A do tego rodzima scena zrobiła się na tyle mocna, że większe emocje niż niejeden amerykański headliner potrafi dostarczyć najpopularniejszy polski wokalista (

, Deftones), fanom muzyki oferuje się jeszcze Primavera a la Ciutat – program rozszerzający całe wydarzenie o dodatkowe dni oraz muzyczne atrakcje (organizowane m.in. w kultowej Sala Apolo). Co fantastycznie wydłuża imprezę do całego tygodnia. W tym roku była to okazja, by posłuchać na żywo choćby Johnny'ego Jewela czy grającej covery grupy Yo La Tengo.

Ten festiwal to też okazja do fantastycznych, muzycznych odkryć. Na scenie imieniem zmarłego w tym roku Steve'a Albiniego z Shellac (który grał wcześniej tu na piętnastu edycjach!) zabrzmiało niemal wszystko, co najciekawsze dzisiaj w punkowym i hardcorowym graniu (m.in. Gel, Duster i Brutus). Na innych ze znakomitej strony dała się poznać amerykańska wokalistka i producentka Eartheater. Skrywający twarz za maską, a swoje personalia za starannie trzymaną tajemnicą Liberato, oferujący interesujący miks r'n'b i muzyki elektronicznej we włoskim wydaniu. Świetny na żywo, grający alternatywnego rocka Militare Gun. Albo wydający swoją muzykę w Ninja Tune Barry Can't Swim, przy którego niesamowicie porywającym, tanecznym koncercie, nie dało się ustać w miejscu. Podobnie jak przy tym, co na żywo zaserwowała energiczna załoga Atarashii Gakko. Ten japoński girlsband to jedna z największych perełek Primavera Sound 2024. Wszystkich wymienić tu nie sposób, wiele z nich zasługuje na osobny, afirmujący materiał.

