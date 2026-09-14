La Vuelta: Primož Roglič po raz kolejny stanął na podium Wielkiego Touru

Zaledwie kilka tygodni po tym, jak jego kolega z drużyny

zajął

, czterokrotny zwycięzca Vuelty dotarł do Granady ze stratą zaledwie 2 minut i 15 sekund za ostatecznym zwycięzcą Enricem Masem w klasyfikacji generalnej. Felix Gall stanął na trzecim stopniu podium.