La Vuelta: Primož Roglič po raz kolejny stanął na podium Wielkiego Touru

Primož Roglič zdobył kolejne podium w wielkim tourze dla drużyny Red Bull – BORA – hansgrohe podczas Vuelta a España 2026, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji generalnej po trzech tygodniach wyścigu.
Zaledwie kilka tygodni po tym, jak jego kolega z drużyny Remco Evenepoel zajął drugie miejsce w Tour de France, czterokrotny zwycięzca Vuelty dotarł do Granady ze stratą zaledwie 2 minut i 15 sekund za ostatecznym zwycięzcą Enricem Masem w klasyfikacji generalnej. Felix Gall stanął na trzecim stopniu podium.
„Ten końcowy wynik jest wspaniały, to dla mnie zwycięstwo” – powiedział Roglič w rozmowie z TNT Sports po zakończeniu 21. etapu. „Droga do tego była ciężka i naprawdę nie spodziewałem się, że uda mi się to osiągnąć”.
Pokonanie trudnej drogi do podium La Vuelta
Mimo że Roglič wygrał ten wyścig już cztery razy, do tegorocznej Vuelty podchodził bez wielkich nadziei na walkę o piąty tytuł. Wypadek podczas treningu zakłócił jego przygotowania i sprawił, że Słoweniec nie miał idealnej formy, ale szybko znalazł się wśród pretendentów do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej.
Kluczem do sukcesu Rogliča była cierpliwość – utrzymał się w stawce faworytów do podium, mimo że sytuacja w wyścigu wokół niego się zmieniała. W ostatnim tygodniu to podejście opłaciło się. Był o krok od czerwonej koszulki, naciskając na Masa aż do ostatnich etapów górskich.
Co się działo na trasie Grand Touru?
Najważniejszy moment wyścigu miał miejsce podczas 8. etapu, kiedy lider i pięciokrotny zwycięzca Tour de France, jadący w czerwonej koszulce, Tadej Pogačar, wycofał się z wyścigu po upadku. Wycofanie się faworyta nagle otworzyło walkę o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, a Mas przejął kontrolę na własnym terenie, podczas gdy Roglič stał się jednym z jego najmocniejszych rywali.
Chociaż Mas trzymał go na dystans, Roglič wciąż szukał okazji, by zmniejszyć stratę przed ostatnim tygodniem. Ta nadarzyła się podczas indywidualnej jazdy na czas na 18. etapie.
Roglič robi ostatni zryw w walce o czerwoną koszulkę
Roglič wrzucił wyższy bieg podczas 18. etapu. Dojechał z czwartym czasem i odrobił 33 sekundy straty do Masa. Znalazł się zaledwie 1 min i 37 s za Hiszpanem. Zmotywowany tym postępem, Roglič następnego dnia przypuścił atak. Gdy do mety na ostatnim podjeździe do Peñas Blancas pozostało około dwóch kilometrów, wykonał swój ruch. Mas był jednak na to gotowy i ostatecznie razem przekroczyli linię mety.
Dzisiaj nasze drugie miejsce to dla nas zwycięstwo
Ostatnia szansa pojawiła się jeszcze na 20. etapie w Sierra Nevada, ale tym razem to Mas miał silniejsze nogi. Na ostatnim podjeździe oderwał się od Rogliča i zwiększył przewagę do 2 minut i 15 sekund, podczas gdy Słoweniec skupił się na utrzymaniu drugiego miejsca.
W niedzielę, na ostatnim etapie do Granady, pozostało tylko doprowadzić sprawę do końca i przywieźć do domu kolejne podium. Roglič przekroczył linię mety na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, kończąc trzy wymagające tygodnie wyścigu kolejnym świetnym wynikiem dla drużyny Red Bull – BORA – hansgrohe.
„Dałem z siebie wszystko, razem z całą drużyną” – powiedział Roglič. „Wielkie gratulacje dla Enrica i całej ekipy Movistar, naprawdę zasłużyli na zwycięstwo. Dzisiaj nasze drugie miejsce to dla nas zwycięstwo”.