Primož Roglič wygrywa Vueltę w barwach Red Bull Bora-Hansgrohe!

Primož Roglič znów jest na topie - odniósł historyczne, pierwsze ważne zwycięstwo dla Red Bull - BORA - hansgrohe . Rekordowy, czwarty triumf Rogliča we Vuelta a España jest świadectwem jego niezwykłej mentalności i wytrzymałości.

Pomimo niepowodzenia, jakim była poważna kraksa na Tour de France w tym roku, Roglič nie odpuścił. Przekształcił tę przeciwność losu w sukces i odniósł swoje czwarte zwycięstwo we Vuelcie. Poprzednio triumfował w 2019, 2020 i 2021 roku. "To niesamowite. To było wiele mojego poświęcenia i mojej rodziny, więc czuję się szczęśliwy, że mogłem tego dokonać" - skomentował 34-letni Roglič po swoim ostatnim zwycięstwie. "To szalone, że wygrałem cztery razy, więc chcę się tym cieszyć".

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co motywuje jednego z najlepszych kolarzy swojego pokolenia.

01 Zdetronizowany przez rodaka

Gdybyś zapytał 100 osób znających się na kolarstwie, jaka była największa porażka w dotychczasowej karierze Primoža Rogliča, 99 z nich udzieliłoby tej samej odpowiedzi: Tour de France 2020, kiedy Roglič stracił praktycznie pewną wygraną na przedostatnim etapie.

Jedyną osobą, która udzieliłaby innej odpowiedzi, byłby sam Primož Roglič - Słoweniec, ojciec dwójki dzieci i jeden z najbardziej utytułowanych kolarzy w historii tego sportu. Roglič nie powiedziałby, że "stracił" wygraną. Nie postrzega Tour de France 2020 jako porażki.

Dlaczego gwiazda kolarskiego teamu Red Bull - BORA - hansgrohe ocenia ten wynik inaczej? Jechał w maillot jaune, żółtej koszulce lidera klasyfikacji generalnej, przez 11 dni. Potem nadszedł 20. etap, który był decydujący dla klasyfikacji generalnej - górska jazda na czas na La Planche des Belles Filles. Roglič jest dobrym wspinaczem i szybkim w czasówkach. Wiele osób uważało, że Tour jest rozstrzygnięty. Tylko nie Roglič.

Roglič nadal w żółtej koszulce na Col de la Madeleine w 2020 r. © Red Bull

W jeździe na czas kolarze startują jeden po drugim, w kolejności odwrotnej do klasyfikacji generalnej. Z tego powodu Roglič wyruszył na trasę jako ostatni, o 17:14, po zajmującym drugie miejsce Tadeju Pogačarze - Słoweńcu podobnym do niego, młodszym i bardzo utalentowanym. Roglič miał 57 sekund przewagi nad Pogačarem w klasyfikacji generalnej, co w jeździe na czas na dystansie 36 km jest bardzo dużą różnicą. Aby stracić 57 sekund na dystansie 36 km, musisz albo popełnić poważny błąd. Albo ta druga osoba musi mieć najlepszy dzień w swojej karierze.

Albo masz mocne nogi, albo nie Primož Roglič

Takie zdania słyszysz od Rogliča cały czas. Głowę przekręca na bok, uśmiecha się i gestykuluje rękami. "Czasami wygrywasz, czasami przegrywasz". Albo: "Wyścig nie kończy się, dopóki się nie skończy". Albo: "Albo masz mocne nogi, albo nie". Kiedy mówi w ten sposób, nigdy nie masz pewności: czy mówi poważnie, czy po prostu próbuje pozbyć się dziennikarzy? Jednak to, co brzmi jak banał, w przypadku Rogliča może być prawdą, która wiele dla niego znaczy. Nie wypowiada tych zdań ze znudzenia czy niezadowolenia. Mówi je, ponieważ naprawdę tak myśli.

02 Od skoków narciarskich do zawodowego kolarstwa: Niezwykła kariera Primoža Rogliča

34-letni Primož Roglič dorastał na wschód od Lublany w Słowenii. Obecnie mieszka z rodziną w Monako i od tego sezonu jest liderem zespołu Red Bull - BORA - hansgrohe. Głosi przekonanie, że każdy ma wpływ na istotne dla niego rzeczy tylko w ograniczonym stopniu. Na przykład, możesz wpływać na własne osiągi i własną motywację, ale nie na trasę, pogodę, warunki, taktykę przeciwnych zespołów lub formę innych kolarzy. To, czy wygrasz, czy przegrasz wyścig, nie zależy od ciebie, albo wyłącznie od tego, czy dasz z siebie wszystko.

Rolf Aldag lubi takie podejście. Aldag, który kiedyś pomógł Bjarne Riisowi i Janowi Ullrichowi w dwóch zwycięstwach Tour de France, jest teraz szefem sportu w Red Bull - BORA - hansgrohe. Z każdym dniem poznaje Rogliča coraz lepiej i z każdym dniem jest pod coraz większym wrażeniem. "Primož jest jedną z najbardziej otwartych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem, ale nie jest to naiwna otwartość. Nie jest marzycielem. Jest po prostu otwarty na wszystkie możliwości. Wie, że pewne rzeczy mogą być dobre, ale też złe. To właśnie sprawia, że praca z nim jest tak wyzwalająca".

Roglič świętuje rekordowe czwarte zwycięstwo w Vuelcie © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Jest jeszcze coś, co Aldag lubi w Rogliču: wszyscy zawsze porównują go do byłych wielkich kolarzy, ale sam Roglič często nie używa znanych nazwisk. Nie jest jednym z tych zawodowych kolarzy, którzy jako dziecko godzinami siedzieli przed telewizorem i oglądali wyścigi szosowe. Nie był fanem i nie znał na pamięć list zwycięzców wielkich tourów. Jako dziecko nie starał się nawet trenować dużo na rowerze. I nawet jako nastolatek, jeszcze nim nie był.

Primož Roglič jest tym, kto prawie nigdy nie przebija się w wielkim sporcie: generalistą. Odnosił sukcesy w dwóch zupełnie różnych dyscyplinach. Był skoczkiem narciarskim, jednym z najbardziej obiecujących. Jego karierę zakończył upadek w 2011 roku, gdy miał 21 lat. Miał problemy z kolanami i jakoś brakowało mu już ochoty na skoki.

03 Musisz być szczupły i mieć dobre nogi

Sprzedał swój motocykl - wówczas jego hobby była jazda na nim - i wykorzystał pieniądze na zakup roweru szosowego. Zdał sobie sprawę, że lubi ten sport. I że istnieją proste podobieństwa do jego dawnego sportu: musisz być szczupły i mieć dobre nogi. Ale była też duża różnica: to, czego potrzeba w nogach, to nie eksplozywność, ale wytrzymałość. Roglič wziął się do pracy. To szczególnie do niego przemawiało. W kolarstwie musisz bardzo ciężko pracować, ale z drugiej strony jesteś nagradzany za swój wysiłek. A on jest kimś, kto lubi ciężko pracować.

Kolarstwo jest jego pasją, ale na poważnie traktuje je w kategoriach kariery. Mówi, że kolarstwo to nie tylko jego życie, ale właściwie życie całej jego rodziny. Jego codzienność kręci się wokół sportu. Czasami jest ciężko, ale spełnienie pojawia się, gdy odnosisz sukcesy.

A on odniósł już wiele sukcesów, odkąd podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt w 2013 roku - w stosunkowo młodym wieku 23 lat. Jego wszechstronność jest jego cechą charakterystyczną. Został już mistrzem olimpijskim w jeździe na czas, ale wygrał także jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów jednodniowych - Liège, Bastogne, Liège. Jest uważany za mistrza jednotygodniowych tourów, ale jego prawdziwą specjalnością są te najsłynniejsze, trzytygodniowe, jak: Tour de France, Vuelta an España i Giro d'Italia.

Wygrał Giro w 2023 roku, a Vueltę czterokrotnie: 2019, 2020,2021 i 2024. Brakuje tylko Tour de France. W 2020 roku przegrał z Pogačarem. W 2021 roku miał kraksę i zrezygnował z wyścigu z powodu kontuzji, podobnie w 2022 roku. W ubiegłym roku skoncentrował się na Giro wiosną i Vuelcie jesienią. Pominął Tour. Niektórzy uważają, że kariera Primoža Rogliča byłaby kompletna tylko wtedy, gdyby wygrał Tour de France. Sam Primož Roglič nie jest tego zdania.

Roglič podczas Vuelta a España © Gianfranco Tripodo/The Red Bulletin

04 Co odróżnia Rogliča od jego rywali - Pogačara i Vingegaarda?

Oglądanie wyścigów Rogliča to czysta przyjemność. Nie jest żartownisiem jak Pogačar, który wydaje się wygrywać wyścigi lewą ręką i uśmiecha się do kamery. Ale nie jest też tak powściągliwy jak Duńczyk Jonas Vingegaard, zwycięzca Tour de France z ostatnich dwóch lat, który wydaje się kalkulować wypowiedzi i jest przy tym nieco nudny. Roglič emanuje czymś tajemniczym - na rowerze i poza trasą. Obserwujesz go i zadajesz sobie pytanie: Kim jest ta osoba? I co w nim jest? Do czego jest zdolny? Przekonaliśmy się o tym zeszłej jesieni.

Szczyt góry spowijała gęsta mgła, a drogi były kręte i wąskie, ale obraz z kamer telewizyjnych był ostry jak brzytwa. Cały świat mógł zobaczyć, co wydarzyło się pod koniec siedemnastego etapu Vuelta a España, na długim, brutalnie trudnym podjeździe pod Angliru: Primož Roglič zaatakował swojego kolegę z drużyny, Amerykanina Seppa Kussa, który jechał w czerwonej koszulce lidera klasyfikacji generalnej. Dwa kilometry przed metą zostawił go w tyle.

Nie zmieniłbym się, gdybym wygrał Tour. Primož Roglič

W studiu Eurosportu, najważniejszego nadawcy kolarskiego na świecie, eksperci nie mogli się uspokoić po wyścigu. "To nielojalne, brak szacunku", powiedział były zawodowy kolarz Adam Blythe, a Sean Kelly, jeden z najbardziej utytułowanych kolarzy lat 80-tych, tylko kręcił głową z niezrozumieniem. To niepisana zasada, że nie atakujesz swojego kolegi z drużyny. Zwłaszcza, gdy nie masz już szans na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. A zwłaszcza, gdy twój kolega z drużyny jest już praktycznie zwycięzcą i musi tylko dojechać do mety.

05 Co sprawia, że kolarstwo jest sportem zespołowym?

Dla wszystkich tych, którzy są nieco mniej zaznajomieni z prawami kolarstwa, musimy pokrótce coś wyjaśnić: kolarstwo - to właśnie czyni je tak wyjątkowym - jest zarówno sportem drużynowym, jak i indywidualnym. Jest sportem indywidualnym, ponieważ ostatecznie tylko jedna osoba staje na szczycie podium. Tylko jedna osoba może przekroczyć linię mety jako pierwsza. Jednocześnie jest to sport zespołowy, ponieważ nikt nie dociera na szczyt bez wsparcia. Z reguły kibicom pozostają niewidoczni ludzie, którzy podają napoje swoim liderom, chronią ich przed wiatrem i nadają tempo. Jednak w rzadkich przypadkach to się odwraca. Tak jak tamtej jesieni.

Primož Roglič podczas zjazdu na 15. etapie wyścigu Vuelta © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Dlaczego Roglič nie skorzystał z okazji, by podziękować swojemu lojalnemu pomocnikowi? Wielokrotnie zadawano mu to pytanie i zawsze odpowiadał w ten sam sposób. Po pierwsze: "Zostało to omówione z Kussem". Po drugie: "Jestem odpowiedzialny tylko przed samym sobą".

To maksymalnie egoistyczne stwierdzenie. Ale zasadniczo opisuje ono sport na tym poziomie. Tu nie chodzi o wygrywanie. Chodzi o to, by dać z siebie wszystko. Tak naprawdę nie rywalizujesz z innymi - bez ze względu na to, co robią, jak bardzo są sprawni, jak bardzo się forsują, nie możesz na to wpływać bardziej niż na pogodę. To jest poza twoją kontrolą. Masz wpływ na to, czy dasz z siebie wszystko. A jeśli nadal masz rezerwy w zbiorniku, ale się powstrzymujesz, to znaczy, że nie dajesz z siebie wszystkiego.

Chciałbym być tym, który cieszył się jazdą na rowerze i promieniował tą radością Primož Roglič