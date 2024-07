Bike Check: 2-kołowa rakieta Primoža Rogliča na Tour de France

To początek nowej ery! Firma Red Bull dołącza do zaszczytnego grona oficjalnych sponsorów jednego z czołowych zespołów kolarskich: Red Bull - BORA - hansgrohe. Zmiany weszły w życie i zostały ogłoszone tuż przed startem najbardziej prestiżowego z wszystkich wyścigów - Tour de France. Drużyna prowadzona przez Primoža Rogliča stanie do walki o czołowe lokaty z nowym nastawieniem i napędzana zupełnie nowym sprzętem.