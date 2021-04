Muzyka to rozrywka. Masz z nią PRO8L3M?

, na którym sample z pięknego archiwum polskiej piosenki spotkały się z brudną nawijką Oskara, PRO8L3M dorobił się poważnego statusu na naszej scenie. Jego koncerty, jeśli tylko się odbywają, wyprzedają się pniu, płyty i merch – rozchodzą jak świeże bułeczki. A fanom wcale przy tym nie przeszkadza, że muszą odczekać swoje w „wirtualnych kolejkach” do oficjalnego sklepu, co w 2021 roku i przy możliwościach e-sprzedaży, jest poświęceniem co najmniej wartym podkreślenia.

– to fenomen na naszej scenie, do którego inni nawet nie próbują startować. Oskar ze Steezem stworzyli na tyle charakterystyczny twór, że ludzie chcą być jego częścią, chcą grać z nim w „Scrabble” i słuchać „Opowieści o tobie”. Bo słyszą i widzą się w nich sami.

. W podobny sposób – najpierw o „Art Brut”, a potem o kolejno wydawanych płytach – wypowiadają się o muzyce PRO8L3M-u słuchacze, wspominani dwa akapity wcześniej. Tyle że im, oprócz mocnej nawijki i futurystycznych bitów, które można zamknąć w formie płyty CD czy winylowej, imponuje jeszcze co innego. „Na pewno polski hip-hop dzięki nam zyskał sporo w kwestii spraw związanych z organizacją: zarządzaniem projektem, wizualizacją na koncertach, samym podejściem do nich i tego typu sprawami” – jak podkreślał w naszej rozmowie Oskar. I miał sto procent racji. Muzyka dzisiaj to poważny biznes, a PRO8L3M wie, jak go u nas robić.

„Jeśli miałbym powiedzieć o albumie, który zmienił polski hip-hop, to musiałbym tutaj wspomnieć »Skandal« Molesty. Polski rap wtedy raczkował, a chłopaki pokazali kierunek, którym podążyło mnóstwo raperów. To jest właśnie płyta, która zmieniła polski hip-hop. I nas też w jakiejś mierze” –