F1 technicznie: Przyczyny problemów Red Bulla z paliwem

Podwójne wycofanie z GP Bahrajnu

W pierwszym wyścigu sezonu zarówno Max Verstappen , jak i Sergio Perez byli zmuszeni wycofać się z powodu awarii swoich samochodów . Jak się okazało, w obu bolidach RB18 posłuszeństwa odmówił ten sam element, czyli pompa paliwa niskiego ciśnienia . Co istotne, obie awarie wystąpiły pod koniec wyścigu i nie były związane z błędną konstrukcją silnika. Inżynierom z Red Bull Powertrains nie można mieć nic do zarzucenia w kwestii budowy układu napędowego, ponieważ pompa paliwa to standardowy, homologowany element bolidu. Jest on identyczny dla wszystkich ekip, a dostarcza go zewnętrzny podwykonawca.

W Bahrajnie Red Bull przegrał z techniką © Red Bull Content Pool

Przepływ paliwa w samochodzie F1

Za kokpitem auta Formuły 1 znajduje się zbiornik paliwa. Aby znalazło się ono w silniku, musi zostać pobrane przez pompę niskiego ciśnienia, następnie zostać przekazane do pompy wysokiego ciśnienia, a później poprzez system wtrysku trafić do cylindrów. W przypadku Red Bulla problem pojawił się jeszcze na etapie przejścia z baku do pierwszej z pomp. Przewody paliwowe rozpoczynają swój bieg w dolnej części zbiornika. Na początku ich drogi znajduje się również zawór odpowiedzialny za usunięcie ewentualnego gromadzącego się w tym miejscu powietrza. Podczas jazdy bolidu należy stopniowo wpuszczać do baku nieco powietrza, ponieważ ubywające paliwo ma coraz niższe ciśnienie, zatem może zacząć parować, a w ekstremalnych przypadkach nawet się zagotować. Im gorętsze paliwo, tym mocniej paruje, a więc tym większą część objętości baku zajmuje gaz, a mniejszą ciecz. Jeżeli utrzymamy wysokie ciśnienie w zbiorniku, nawet gorące paliwo nie będzie parować. Działa tu dokładnie ta sama zasada fizyki, która na szczycie Mount Everestu pozwala zagotować wodę już w 68 stopniach Celsjusza.

W baku bolidu F1 znajdują się zawory, które pozwalają odpowietrzyć początek układu paliwowego. Ich obecność jest konieczna, ponieważ kiedy auto przyśpiesza, hamuje i skręca, lustro paliwa zmienia swoje położenie i w niektórych momentach znajduje się poniżej poziomu instalacji przewodów paliwowych. Wspomniane zawory pozwalają w takich sytuacjach uzupełnić chwilowy brak paliwa w przewodach, ponieważ podają jego zapas z dodatkowego zbiorniczka, do którego trafia z głównego baku. Problem zaczyna się w momencie, gdy paliwa jest niewiele, a opary zajmują dużo miejsca. Wówczas mały zbiorniczek okazuje się niewystarczający i układ się zapowietrza.

To właśnie spotkało Maxa Verstappena i Sergio Pereza podczas GP Bahrajnu. Powodem tej sytuacji była najprawdopodobniej zbyt wysoka temperatura paliwa. Dodatkową podpowiedzią jest też faza wyścigu, w której to nastąpiło – tuż przed metą, kiedy bak był niemal pusty. Inżynierowie „Czerwonych Byków” prawdopodobnie postawili zbyt wiele na prędkość maksymalną, zasłaniając część otworów chłodzących ten rejon auta. Im mniej dziur w poszyciu bolidu, tym doskonalszy jest on aerodynamicznie i tym szybciej może jechać. Formuła 1 to sztuka kompromisów, a jednym z nich jest pogodzenie efektywnego odprowadzania ciepła z samochodu oraz dobrze działającej aerodynamiki. Jako ciekawostkę można dodać, że problemy zupełnie innego rodzaju, ale związane z tym samym elementem, pozbawiły Astona Martina podium w GP Węgier 2021.

– Powiedzmy to prosto. Próżnia w systemie dostarczania paliwa sprawiła, że zabrakło mu benzyny. Jednak, bez podawania konkretnych liczb, nadal mieliśmy paliwo w zbiornikach obu bolidów – wyjaśniał Helmut Marko po pechowym wyścigu.

Dlaczego RB18 zawiodły dopiero podczas wyścigu?

Jak wspomnieliśmy w artykule dotyczącym przedsezonowych testów , lepiej, żeby bolid zepsuł się podczas prób niż podczas prawdziwego wyścigu. W tym przypadku jednak tak nie było i aż do ostatniej chwili wydawało się, że wszystko jest w porządku. Ekipa nie mogła również przewidzieć takiej sytuacji, ponieważ pod koniec testów nie wykonano długich przejazdów symulujących cały dystans wyścigu.

Przedsezonowe testy to czas na dopracowanie aut pod każdym względem © Red Bull Content Pool

Było to związane z poprawkami wprowadzanymi w tamtym okresie do auta, których poznanie zajęło nieco czasu, przez co zabrakło go na dłuższe stinty. Sprawiło to, że Red Bull dysponował w Bahrajnie szybkim samochodem o bardzo dobrych osiągach, ale – jak się okazało – zawodnym.

Czy można to łatwo naprawić?

Ani w silniku, ani w układzie paliwowym, nie zepsuł się żaden element mechaniczny. Nawet przy bardzo dużym obciążeniu, dużym spalaniu paliwa i chłodzeniu niższym niż maksymalne, silnik, turbina i cała reszta zespołu napędowego zachowywały się bardzo dobrze i dawały Maxowi i Checo komfort szybkiej jazdy. Pod tym względem wszystko w RB18 jest w porządku. Jedyne, co w tym momencie mogą zrobić inżynierowie, to zwiększyć chłodzenie rejonu zbiornika paliwa lub wlewać więcej benzyny do auta. W pierwszym przypadku ceną będą straty aerodynamiczne, z kolei w drugim – niższa prędkość maksymalna, ogólne gorsze prowadzenie i wiążące się z tym straty czasowe.

Mechanicy muszą pilnować wielu rzeczy na raz © Red Bull Content Pool

Każde dodatkowe 10 kg masy auta to strata rzędu 0,3 sekundy na okrążeniu. Dlatego właśnie inżynier wyścigowy musi jak najdokładniej obliczyć ilość benzyny potrzebną do przejechania całego wyścigu. Już w GP Arabii Saudyjskiej widzieliśmy, jak szybko Red Bull potrafi wyciągać wnioski z trudnych sytuacji . Obaj zawodnicy dysponowali dość dużą ilością benzyny, aby jechać szybko, cisnąć, gdzie tylko się dało i osiągnąć metę na doskonałych pozycjach. Gdyby trzeba było oszczędzać paliwo, Max Verstappen nie wyrwałby rywalowi zwycięstwa na ostatnich okrążeniach. Z tego względu raczej nie należy się obawiać wystąpienia podobnych problemów w przyszłości. Jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany w budowie baku, być może konieczne okaże się zwiększenie czujności podczas wyścigów w gorących krajach albo na dużych wysokościach. O tym jednak przekonamy się w kolejnych tygodniach i miesiącach .

***

