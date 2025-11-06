5 górskich tras powyżej 8849 m

Łukasz Czepiela © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool Jeśli mówimy o Andrzeju, to wielki człowiek i doskonały sportowiec. Zjazd z Everestu i z K2 potwierdziły tylko, że mamy najlepszych himalaistów na świecie. Jest mi bardzo miło, że mogę go nazywać przyjacielem Łukasz Czepiela

Pięć górskich tras około 10 km w Beskidzie Śląskim i Tatrach – szybkie, widokowe i idealne na weekendowy reset

Nie każdy dzień w górach musi być ekspedycją. Czasem wystarczy kilka godzin, żeby złapać oddech i zyskać poczucie, że zrobiło się coś dla siebie. Oto pięć tras w Beskidzie Śląskim i Tatrach, które dają dużo wrażeń w krótkim czasie.

1. Czantoria Wielka – pętla z Ustronia-Polany

Długość: 9,0 km

Czas przejścia: ~3 h

Przewyższenie: ok. 620 m

Start/meta: Ustroń-Polana

Trudność: umiarkowana

Czantoria na mapie na Stravie

Czantoria to beskidzki klasyk. Czerwony szlak z Ustronia-Polany prowadzi przez las, a im wyżej, tym więcej panoram – aż po horyzont. Na szczycie czeka wieża widokowa i schronisko gdzie można się posilić.

2. Stożek Wielki – pętla z Wisły-Łabajowa

Długość: 9,4 km

Czas przejścia: ~3 h

Przewyższenie: ~550 m

Start/meta: Wisła-Łabajowa

Trudność: umiarkowana

Stożek Wielki na mapie na Stravie

Krótka, ale konkretna pętla przez beskidzki las i rozległe polany. Z Wisły-Łabajowa wchodzisz na Stożek, gdzie na szczycie czeka schronisko z klimatem starych gór i pięknymi widokami.

3. Równica z centrum Ustronia

Długość: 9,3 km

Czas przejścia: ~3 h

Przewyższenie: ~500 m

Start/meta: Ustroń

Trudność: łatwa/umiarkowana

Równica na mapie na Stravie

Jesienią nie ma w górach wielu ludzi, a jeśli wyruszysz na szlak rano, w ogóle możesz ich nie spotkać. Z centrum Ustronia szlak pnie się w przez pachnący las, a na szczycie czeka gościniec i widok na dolinę Wisły.

Beskid Śląski, masyw Klimczoka, Przełęcz Karkoszczonka, węzeł szlaków © Jerzy Pawleta / Forum

„Uwielbiam także podróże po Tatrach. Niestety ze względu na dystans jest mi ciężko tam dojechać - zwłaszcza kiedy mam na to tylko jeden dzień, a tego czasu wolnego w sezonie lotniczym nie ma za dużo. Jedną z moich ulubionych tras jest ta przez pięć Stawów, Szpiglasowy Wierch, z powrotem do Morskiego - oczywiście nie licząc kawałka z Morskiego do parkingu, który jest zawsze dla mnie największą mordęga” – opowiada Łukasz i wraz z nami wskazuje kolejne propozycje.

4. Dolina Chochołowska – Grześ i z powrotem

Długość: 10,5 km

Czas przejścia: ~4 h

Przewyższenie: ~650 m

Start/meta: Siwa Polana (Dolina Chochołowska)

Trudność: umiarkowana

Dolina Chochołowska na mapie na Stravie

Grześ to idealny cel na pół dnia w Tatrach. Start z Siwej Polany, potem łagodnie w górę Doliną Chochołowską aż na grzbiet z widokiem na Rohacze. Szlak jest długi, ale bezpieczny i niezwykle widokowy. Wiosną kwitną tu krokusy, a jesienią kolorów też nie brakuje.

5. Kuźnice – Hala Gąsienicowa – pętla przez Boczań

Długość: 9,8 km

Czas przejścia: ~4 h

Przewyższenie: ~600 m

Start/meta: Kuźnice (Zakopane)

Trudność: umiarkowana

Hala Gąsienicowa na mapie na Stravie

To klasyk w Tatrach Wysokich, ale wciąż w zasięgu krótkiej wycieczki. Podejście przez Boczań na Halę Gąsienicową daje świetny widok Kościelec i Świnicę oraz fragmenty Orlej Perci. Powrót przez Dolinę Jaworzynki zamyka pętlę z przygodą w pełnej krasie.

Szlak górski Klimczok - Błatnia, Beskid Śląski © Jerzy Pawleta / Forum

Bonus: Jaworze Nałęże – Błatnia – Wielka Cisowa - Jaworze Nałęże

Długość: 11,5 km

Czas przejścia: ~4h

Przewyższenie: ~535 m

Start/meta: Jaworze Nałęże / Parking

Trudność: umiarkowana

Link do aktywności Łukasza na Stravie: https://www.strava.com/activities/16331422823

Łukasz wyskoczył w góry w ostatni weekend i podrzucił nam link do swojej aktywności. Jego trasa była odrobinę dłuższa, ale on nie zamknął pętli, którą tutaj proponujemy. To jedna z bardziej klimatycznych tras w Beskidzie Śląskim - beskidzki klasyk z duszą. Idealny na poranny trening biegowy, krótką wycieczkę, albo po prostu szybki, weekendowy reset. Po drodze masz wszystko: gęsty las bukowy, otwarte polany, schronisko z klimatem i panoramy po horyzont.

Dlaczego warto?

Łukasz wyraża to w trzech słowach: Góry to fajny reset dla głowy i ciała. Chodząc na dużym zmęczeniu koncentrujemy się tylko na sobie, a nie problemach jakie mamy dookoła. Czyszczę w nich głowę z dużymi benefitami dla ciała oraz moich psów, które uwielbiają wędrówkę i nowe zapachy.