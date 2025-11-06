5 górskich tras powyżej 8849 m

Na sklepowych półkach pojawiła się puszka Red Bulla z podobizną Andrzeja Bargiela, upamiętniająca jego narciarski zjazd z Mount Everestu – pierwszy bez korzystania z dodatkowego tlenu. Jednocześnie na Stravie ruszył challenge, w którym 5 razy trzeba pokonać 8849 m - biegiem lub marszem, nie w pionie a w poziomie – żeby walczyć o nagrody. Razem z Łukaszem Czepielą, kolegą Andrzeja z rodziny sportowców Red Bulla, pilotem i wielkim miłośnikiem gór, który sam też postanowił wziąć udział w wyzwaniu, wybraliśmy kilka tras na górskie wycieczki, żeby można je było łatwo zaliczyć i choć trochę poczuć się, jak zakopiański skialpinista, który we wrześniu wspiął się na dach świata. Jest ich 5, po jednej na każdy tydzień trwania wyzwania. No i bonus. Polecamy!
Jeśli mówimy o Andrzeju, to wielki człowiek i doskonały sportowiec. Zjazd z Everestu i z K2 potwierdziły tylko, że mamy najlepszych himalaistów na świecie. Jest mi bardzo miło, że mogę go nazywać przyjacielem
Pięć górskich tras około 10 km w Beskidzie Śląskim i Tatrach – szybkie, widokowe i idealne na weekendowy reset
Nie każdy dzień w górach musi być ekspedycją. Czasem wystarczy kilka godzin, żeby złapać oddech i zyskać poczucie, że zrobiło się coś dla siebie. Oto pięć tras w Beskidzie Śląskim i Tatrach, które dają dużo wrażeń w krótkim czasie.
1. Czantoria Wielka – pętla z Ustronia-Polany
- Długość: 9,0 km
- Czas przejścia: ~3 h
- Przewyższenie: ok. 620 m
- Start/meta: Ustroń-Polana
- Trudność: umiarkowana
Czantoria to beskidzki klasyk. Czerwony szlak z Ustronia-Polany prowadzi przez las, a im wyżej, tym więcej panoram – aż po horyzont. Na szczycie czeka wieża widokowa i schronisko gdzie można się posilić.
2. Stożek Wielki – pętla z Wisły-Łabajowa
- Długość: 9,4 km
- Czas przejścia: ~3 h
- Przewyższenie: ~550 m
- Start/meta: Wisła-Łabajowa
- Trudność: umiarkowana
Krótka, ale konkretna pętla przez beskidzki las i rozległe polany. Z Wisły-Łabajowa wchodzisz na Stożek, gdzie na szczycie czeka schronisko z klimatem starych gór i pięknymi widokami.
3. Równica z centrum Ustronia
- Długość: 9,3 km
- Czas przejścia: ~3 h
- Przewyższenie: ~500 m
- Start/meta: Ustroń
- Trudność: łatwa/umiarkowana
Jesienią nie ma w górach wielu ludzi, a jeśli wyruszysz na szlak rano, w ogóle możesz ich nie spotkać. Z centrum Ustronia szlak pnie się w przez pachnący las, a na szczycie czeka gościniec i widok na dolinę Wisły.
„Uwielbiam także podróże po Tatrach. Niestety ze względu na dystans jest mi ciężko tam dojechać - zwłaszcza kiedy mam na to tylko jeden dzień, a tego czasu wolnego w sezonie lotniczym nie ma za dużo. Jedną z moich ulubionych tras jest ta przez pięć Stawów, Szpiglasowy Wierch, z powrotem do Morskiego - oczywiście nie licząc kawałka z Morskiego do parkingu, który jest zawsze dla mnie największą mordęga” – opowiada Łukasz i wraz z nami wskazuje kolejne propozycje.
4. Dolina Chochołowska – Grześ i z powrotem
- Długość: 10,5 km
- Czas przejścia: ~4 h
- Przewyższenie: ~650 m
- Start/meta: Siwa Polana (Dolina Chochołowska)
- Trudność: umiarkowana
Grześ to idealny cel na pół dnia w Tatrach. Start z Siwej Polany, potem łagodnie w górę Doliną Chochołowską aż na grzbiet z widokiem na Rohacze. Szlak jest długi, ale bezpieczny i niezwykle widokowy. Wiosną kwitną tu krokusy, a jesienią kolorów też nie brakuje.
5. Kuźnice – Hala Gąsienicowa – pętla przez Boczań
- Długość: 9,8 km
- Czas przejścia: ~4 h
- Przewyższenie: ~600 m
- Start/meta: Kuźnice (Zakopane)
- Trudność: umiarkowana
To klasyk w Tatrach Wysokich, ale wciąż w zasięgu krótkiej wycieczki. Podejście przez Boczań na Halę Gąsienicową daje świetny widok Kościelec i Świnicę oraz fragmenty Orlej Perci. Powrót przez Dolinę Jaworzynki zamyka pętlę z przygodą w pełnej krasie.
Bonus: Jaworze Nałęże – Błatnia – Wielka Cisowa - Jaworze Nałęże
- Długość: 11,5 km
- Czas przejścia: ~4h
- Przewyższenie: ~535 m
- Start/meta: Jaworze Nałęże / Parking
- Trudność: umiarkowana
- Link do aktywności Łukasza na Stravie: https://www.strava.com/activities/16331422823
Łukasz wyskoczył w góry w ostatni weekend i podrzucił nam link do swojej aktywności. Jego trasa była odrobinę dłuższa, ale on nie zamknął pętli, którą tutaj proponujemy. To jedna z bardziej klimatycznych tras w Beskidzie Śląskim - beskidzki klasyk z duszą. Idealny na poranny trening biegowy, krótką wycieczkę, albo po prostu szybki, weekendowy reset. Po drodze masz wszystko: gęsty las bukowy, otwarte polany, schronisko z klimatem i panoramy po horyzont.
Dlaczego warto?
Łukasz wyraża to w trzech słowach: Góry to fajny reset dla głowy i ciała. Chodząc na dużym zmęczeniu koncentrujemy się tylko na sobie, a nie problemach jakie mamy dookoła. Czyszczę w nich głowę z dużymi benefitami dla ciała oraz moich psów, które uwielbiają wędrówkę i nowe zapachy.