5 prostych nawyków, które ułatwią wyjście na rower jesienią i zimą

Codziennie odkładasz wyjście na rower, bo brakuje Ci motywacji? Przygotowaliśmy kilka prostych wskazówek, dzięki którym zwiększysz swoje szanse na udany trening. Wpleć je między codzienne rutyny, a jest spora szansa, że dobrze przepracujesz jesień i wejdziesz w kolejny sezon z pełną mocą!

Przygotuj ciuchy i sprzęt, i zostaw je w widocznym miejscu

Gotowi do akcji? No to jedziemy! © Chris Laue/Leatt

Będą na Ciebie „patrzeć”, jak ten jeden zmotywowany znajomy, który rzuca Ci złośliwe uwagi, gdy znów odpuszczasz trening. Ilekroć przejdziesz obok nich, udając, że ich nie widzisz, przypomnisz sobie obietnicę, którą złożyłeś samemu sobie. Dodatkowo, gdy tylko skończysz pracę lub zaplanowane obowiązki, wszystko będzie już gotowe. Nie będziesz bezcelowo biegał między pokojami w poszukiwaniu butów, by po chwili stwierdzić, że „i tak jest już za późno”. Skończysz to, co było zaplanowane, wstaniesz, a cały sprzęt będzie gotowy do akcji. Trzy minuty i jesteś na treningu. Tylko tyle i aż tyle.

Dokładnie zaplanuj czas, miejsce i długość treningu

Zegarek Garmina w trakcie rowerowego treningu © Phil Pham

Kolejne procesy decyzyjne, kolejne minuty stracone na to, by zastanawiać się, kiedy, gdzie i dlaczego pojechać na trening. Krótka przejażdżka? Nightride w lesie? Muszę pomyśleć. Czas na myślenie był wczoraj — i jeśli zastosowałeś się do naszego poradnika, to dokładnie wiesz, co masz na dziś zaplanowane. Ogarniasz się do wyjścia na rower zgodnie z instrukcją z pierwszego punktu, wskakujesz na rower i dokładnie wiesz, w którą stronę wyruszyć. Nie tracisz czasu, nie szukasz zmywarki do rozpakowania albo prania do powieszenia, bo wiesz, że o konkretnej godzinie miałeś już być „w siodle”. Kolejna wymówka wyrzucona do śmieci. Kolejny krok do lepszej formy wykonany!

Zadbaj o rower

Jules w trakcie serwisu zawieszenia Tahnee Seagrave © Connor MacLeod

Im lepsze będą okoliczności, tym większa szansa, że Twój rowerowy trening rzeczywiście dojdzie do skutku. „Mój elektryk jest brudny, skrzypi, a bateria pewnie jest rozładowana” — cóż, okazuje się, że to Ty jesteś swoim największym wrogiem i sabotażystą, który skutecznie torpeduje własny plan treningowy. A wystarczyło poświęcić 10 minut po ostatnim treningu, by zmyć błoto ze sprzętu i przesmarować łańcuch.

Dodatkowy PROTIP: w swoim treningu zaplanuj dodatkowe 10 minut na dbanie o sprzęt po zakończeniu jazdy. O wiele przyjemniej będzie Ci się zbierać na kolejną sesję treningową!

Zorganizuj wsparcie

Jesień i zima to doskonały okres na gravelowy trening. © Duncan Philpott/Tweed Valley Guides

„Jak to, znowu Cię nie będzie?” Wyobraź sobie, że słyszysz ten tekst w słuchawce i usilnie próbujesz wytłumaczyć, że musisz opiekować się kotem albo innym chomikiem, bo skończyły Ci się już inne wymówki. Znalezienie kompana, który chciałby z Tobą trenować i pilnowanie siebie nawzajem, to prawdopodobnie najlepsza ze wszystkich wskazówek, jakie kiedykolwiek my sami usłyszeliśmy. Ustalcie razem wspólny cel, treningi, które będą wypadać w określone dni tygodnia, w sztywno ustalonych godzinach, i motywujcie się nawzajem do jazdy. Ty będziesz odpowiedzialny za swojego partnera treningowego, a on za Ciebie. Razem możecie więcej!

Zadbaj o dodatkową energię

25 min Kriss Kyle: Out of Season Zobacz niezwykłą transformacje Krissa Kyle'a. Zawodnik BMX przesiada się na endurówkę i atakuje niezwykły tor pełen nietypowych nortshorów i dirtowych skoczni!

Zgarnij skrzydła i leć na trening! Pochwal się swoimi osiągnięciami na naszej grupie na Stravie , zgarnij kudosy i jeszcze większą motywację do treningu. Trzymamy za Ciebie kciuki!