Prykson Fisk: 180 kilo żywego hip-hopu

Przedstaw się proszę osobom, które z twoją ksywą spotykają się po raz pierwszy.

Prykson Fisk: Mam 33 lata, a moja hiphopowa droga rozpoczęła się około 20 lat temu w rodzinnych Siedlcach. Na niezależnej scenie stworzyłem 17 projektów - albumy, mixtape'y... Niemalże od samego początku zajmuję się bitboxem, a pierwszy kawałek nagrałem około 2003 roku. Początki oczywiście były ciężkie, tym bardziej że Siedlce to miasto, w którym nie było perspektyw muzycznych, nie mówiąc już o perspektywach rapowych. Rzadko odbywały się tutaj koncerty, więc można uznać, że od początku byliśmy skazani na niepowodzenie. (śmiech) Lokalna społeczność patrzyła na mnie jak na dziwaka, który chodzi w za dużych spodniach. Zresztą te krzywe spojrzenia w moim kierunku widzę do dziś. Kiedy ludzie dowiadują się, że utrzymuję się z muzyki, to patrzą raczej podejrzliwym wzrokiem. Jestem dużym facetem, więc zapewne myślą, że jestem jakimś gangsterem, a muzyka to przykrywka do moich ciemnych interesów. (śmiech) Czułem za to wielkie wsparcie od najbliższych i znajomych, z którymi tworzyłem.

Podobno babcia odegrała dużą rolę w twojej muzycznej edukacji.

Oczywiście! To ona zaraziła mnie w bardzo młodym wieku jazzem, a później soulem i funkiem. Pierwsze winyle, jakie w życiu widziałem, to właśnie w jej mieszkaniu. Była cudowną kobietą o bardzo niestandardowych muzycznych preferencjach. Słuchała różnego jazzu - od orkiestry Glenna Millera, aż po albumy totalnie odstające od jazzowego kanonu, bardziej odjechane. Zaraziłem się od niej głównie polskimi artystami. Novi Singers i „Torpedo” to np. album, który robił wówczas na mnie największe wrażenie. Materiał był dla mnie olbrzymią inspiracją. Dopiero z czasem poszedłem w to, co oferował Krzysztof Komeda i w inne, cięższe klimaty. Pamiętam też, że ojciec mojego znajomego był psychofanem Milesa Davisa i miał w domu chyba wszystkie jego koncerty, jakie ukazały się na fizykach. Nieraz pożyczałem od niego jakieś materiały Milesa i chłonąłem te wszystkie improwizacje. W tej chwili jazz zszedł gdzieś na boczne tory i nie spędzam już z nim tyle czasu, co przedtem.

Dlaczego dopiero po 20 latach działalności na scenie zdecydowałeś się na wydanie oficjalnej płyty? Nie wierzę, że nie rozmawiałeś wcześniej z innymi wytwórniami.

Oczywiście, że podejmowaliśmy próby wydania legala wcześniej. Podbijaliśmy z innymi albumami do kilku znanych wytwórni, ale słyszeliśmy praktycznie to samo: „materiał nie ma potencjału na sukces sprzedażowy, nikt tego nie będzie chciał kupić, spróbujcie uderzyć gdzieś indziej”. Ale nie ma co do tego wracać, cieszę się, że „KO2MO2” ukaże się nakładem wytwórni LLC. Ogromna w tym zasługa Włodiego , który podrzucił chłopakom moją muzykę i powiedział, że powinni rozważyć podpisanie ze mną kontraktu. Następnego dnia dostałem od nich telefon, a tydzień później wszyscy razem spotkaliśmy się i zaczęliśmy omawiać szczegóły. Moim jedynym warunkiem dołączenia do wytwórni było to, by Włodi stał się producentem wykonawczym albumu.

I tak też się stało.

Fajne we współpracy z Włodkiem było to, że dał mi tak naprawdę wolną rękę. Do niczego mnie nie namawiał, ja zawsze miałem ostateczne zdanie. On tylko doradzał, dzielił się swoimi doświadczeniami w kontaktach z ludźmi z branży i pokazywał swój punkt widzenia na wiele technicznych i artystycznych spraw. Jego zdanie brałem jak opinię gościa, któremu mogę zaufać, ale nigdy jako wyrocznię, bo wiem, co chcę osiągnąć z danym projektem. Oczywiście wiele się od niego nauczyłem i dowiedziałem, ale to też nie było tak, że byłem spięty czy onieśmielony pracą z Włodim. Wszystko odbywało się na luźnych, ziomkowskich płaszczyznach.

Co zapewne wyszło płycie na dobre.

Jestem raperem, który działa dość szybko, tak też było tym razem. Praca nad materiałem trwała około pół roku i szła na tyle sprawnie, że rozmawiamy przed jego premierą, a ja już mam gotowe trzy następne epki i powoli przymierzam się do tajnego projektu z innym raperem. (śmiech) Ale by nie było tak słodko, to muszę ci przyznać, że miałem trochę przeprawę z miksem i masterem, który ogarniał Szwed z Hemp Gru . Nie ukrywam, że musieliśmy się trochę pościerać, by efekt był taki, jaki sobie wyobrażałem. Nie zrozum mnie źle - to profesjonalista z wielkim talentem w każdym aspekcie, ma na temat muzyki naprawdę olbrzymią wiedzę, ale rozjechały nam się nieco wizje i pomysły na ostateczne brzmienie. Kiedy otrzymałem pierwsze próbki masteru, to już wiedziałem, że wolałbym, by brzmiał inaczej, bo wersja nie pokrywała się z moją wizją.

Prykson Fisk © Szerszeń

Wobec tego dlaczego nie zająłeś się masterem sam?

Z prostego powodu: nie mam takich umiejętności, jakie ma Szwed. Wiem, jak ma wyglądać efekt finalny, ale jeszcze nie wiem, jakich narzędzi użyć, by do niego dojść. Powiem to raz jeszcze: on naprawdę wie o tym wszystko. Przeczytał stertę książek i jest niezłym matematycznym świrem. (śmiech) Kiedy zawitałem do jego studia, to dogadaliśmy się w trzy minuty. Miks i master mojego kolejnego projektu na pewno wyjdzie spod jego rąk, bo jestem zadowolony z roboty, jaką wykonał. Wiem, że tym razem przyjadę i materiał oszlifujemy wspólnie, co pozwoli zaoszczędzić nam dużo czasu.

Jak wyobrażałeś sobie współpracę z wytwórnią, a jak wyszło to w zderzeniu z rzeczywistością?

Przez te wszystkie lata uzbroiłem się w cierpliwość, więc nie miałem szczególnych wymagań i oczekiwań względem tego projektu. Mimo to dotarliśmy do takiego momentu, w którym już teraz jestem zadowolony z naszej roboty i z tego, co się z albumem dzieje. Jasne, że mogliśmy zrealizować np. więcej teledysków, ale... nie zrealizowaliśmy. Nie przeszkodziło to jednak w tym, by np. preorder kupiło relatywnie wiele osób i ludzie ciepło przyjęli zarówno singiel, jak i promo-mix. Nigdy w swojej przygodzie z muzyką nie sprzedałem tylu płyt, ile sprzedałem obecnie. Jestem świadomym gościem i wiem, że brzmienia, jakie oferuję, nie są popularne w naszym kraju i mogę pomarzyć o ogromnej sprzedaży, dlatego tym bardziej cieszę się z odzewu odbiorców. Wierzę, że możemy ugrać jeszcze więcej.

Na albumie jest wielu producentów. Miałeś obawy, że materiał może ci się brzmieniowo rozjechać?

Nie, ponieważ mam ucho do bitów. Sam dobierałem wszystkie produkcje i wiem, że to dobre wybory. Znalazłem wspólny mianownik, który je wszystkie łączy. Może i momentami była to trudna praca, ale zależało mi, by mój debiutancki krążek był dopracowany w stu procentach. (śmiech) Klamrą, która spina wszystkie numery w całość jest... kosmos, ale nie jestem chyba jeszcze gotowy, by zdradzać, jaka kryje się za tym historia.

Trochę Hadesowo. On często nawiązywał na swoich płytach do kosmosu.

Tak, tak. Ludzie trochę porównują moje działania do tego, co robi Hades, ale nie przeszkadza mi to. Mamy podobne zajawki. Bardzo doceniam jego dyskografię i mu kibicuję. Cieszę się, że znalazł się w kawałku z Guiltym Simpsonem.

Opowiesz jak powstał wasz numer?

Mam ziomala Gofra, który na warszawskiej Pradze zajmuje się sprzedażą winyli. Pewnego pięknego dnia powiedział mi, że jego sklep odwiedził menedżer, producent Guilty Simpsona i podpytywał, czy zna jakiś dobrych polskich artystów, z którymi Guilty mógłby podjąć współpracę. Na tej krótkiej liście znalazła się m.in. moja ksywa… Jeszcze tego samego dnia ziomal Simpsona spiknął mnie z Guiltym, który tak naprawdę napisał do mnie pierwszy. (śmiech) Reprezentant Detroit w mailu zapytał o moje muzyczne rzeczy, z których jestem zadowolony. Podesłałem mu kilka albumów. W trakcie rozmowy okazało się, że mamy w Londynie wspólnych znajomych. Po dwóch dniach wysłałem mu bit autorstwa Młodego z Heavy Mentalu, no i pyk. Guilty wymyślił temat i oprócz nagrania zwrotki, wyszedł też z propozycją stworzenia refrenu. Tydzień później miałem już wszystko na dysku. W numerze „Hip-hop shit” pojawi się oczywiście Hades . Kiedyś z Hadem trafiliśmy na siebie przez przypadek nad Wisłą. Wspólny numer mieliśmy zrobić już od dawna, a teraz znalazł się ku niemu pretekst. Opowiedziałem mu historię z Guiltym, a Łukasz oczywiście mi nie odmówił i zajarany dograł się do utworu. Tym sposobem miałem trzecią zwrotkę do kawałka. (śmiech)

Przejdźmy do treści zawartych na „KO2MO2-ie”. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy po odsłuchu, jest taka, że stoisz mocno w kontrze do tego, co dzieje się obecnie na hiphopowym świecie.

Coś w tym jest. Chciałem stworzyć awangardową płytę i pójść pod prąd, bo - tak naprawdę - zawsze lubiłem tak chodzić. W hip-hopie najbardziej jara mnie surowość. Nie podoba mi się to, że wszyscy są tacy piękni, odpicowani i sztuczni. Niech sobie tacy będą, niech śpiewają na auto-tune i robią te wszystkie dziwne rzeczy. Ja jednak uważam, że rap ma być surowy i prawdziwy. Moimi ulubionymi twórcami są MF Doom i Sean Price. Uwielbiam ich płyty, ale i sposób w jaki podchodzą do hip-hopu. Staram się podchodzić w podobny. Na albumie chciałem także przypomnieć, że hip-hop tworzą również DJ-e , o których ostatnio trochę zapomniano! Mam wrażenie, że niektórzy raperzy nie zabierają w trasę koncertową DJ-ów, tylko jakichś, ku*wa, „przyciskaczy”. (śmiech) Trochę to smutne. Podobnie, jak smutne jest to, że dzisiejsi raperzy, i to nie tylko młodzi, kompletnie nie mają zajawki na hip-hop. I chyba już nie wiedzą, za co tę kulturę kiedyś pokochali.

Powiesz coś więcej o swoich amerykańskich inspiracjach?

MF Dooma, ale i takich twórców jak np.: Black Moon, The Pharcyde, Madlib, Lootpack czy Alkaholiks pokazał mi mój ziomek Kutnip. On zrewolucjonizował moje myślenie na temat rapu. U niego w mieszkaniu po raz pierwszy zobaczyłem AKAI MPC 2000XL, gramofony Technicsa czy mikser Vestaxa. Pierwsze albumy, które zrobiły na mnie wrażenie to „The Unseen” – Quasimoto, „Madvillainy” duetu Madlib i MF Doom i produkcje ze stajni Stones Throw. Doom od razu przypasował mi swoim charakterystycznym stylem, techniką i liryką. Zrobienie z nim kawałka jest moim ogromnym marzeniem. Duże wrażenie zrobiły na mnie również albumy Seana Price'a. Słuchałem zarówno jego solowych płyt, jak i tych nagranych w ramach Heltah Skeltah. Rest in peace, Sean!

W jednym z kawałków rapujesz, że jesteś maniakiem lat 90. Zauważyłem, że ostatnio często patrzy się na te najntisy przez różowe okulary. Myślisz, że to dobrze?

Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ludzie mieli mniejszą świadomość, nie tylko muzyczną. Słuchanie hip-hopu w latach 90. wiązało się z poczuciem elitarności i wyjątkowości, bo to nie była muzyka dla każdego, ale przez to hiphopowcy nie zawsze mieli łatwo. Często byli wyśmiewani, ganiani czy szykanowani przez ludzi z innych kręgów. Wówczas był fatalny dostęp do materiałów muzycznych, a nie każdy mógł sobie pozwolić na zakup nowych nośników. Ci z dużych miast mieli łatwiej, bo mieli u siebie sklepy z płytami i kasetami, gorzej mieli słuchacze z mniejszych miejscowości. Często bywało tak, że w domu było tylko kilka przegranych kaset, które katowało się do bólu. Miało to niewątpliwie swój urok, ale ja wolę jednak pełen dostęp do muzyki.

Gdybyś mógł się na moment przenieść do lat 90. i uczestniczyć w sesji nagraniowej na wybraną przez ciebie płytę, to gdzie byś się znalazł?

Chciałbym zobaczyć, jak chłopaki z Molesty nagrywają „Skandal” i jak wyglądała praca nad „Centrum” Wzgórza. To moje dwie ulubione polskie płyty ze wskazaniem na „Centrum”. Na drugim krążku Wzgórza Ya-Pa 3 panuje niesamowity klimat, zupełnie inny niż panował wtedy np. w Warszawie. Oni w fajny sposób inspirowali się Cypress Hill i Funkdoobiest. Cieszę się, że niedawno wytwórnia postanowiła wydać w końcu ten krążek na winylach. Od razu zarezerwowałem sobie jeden krążek. (śmiech) W domu mam też jakąś starą taśmę, ale jest tak przejechana - szczególnie na utworze „Język polski” - że nie da się jej słuchać. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś nagrać wspólny kawałek z Wojtasem.

Na koniec powiedz coś jeszcze o grafice, która towarzyszy płycie. Czyj to pomysł?

Za projekt graficzny odpowiada Maciej Indyk ze studia ma-in. Powstał na bazie trzech obrazów Kamila Stańczaka, inspirowanych kawałkami z płyty. Kamil jest nietuzinkowym artystą, który znany jest ze swoich malarskich eksperymentów. Rok temu przez przypadek trafiłem na jego Instagram i to, co tam zobaczyłem, zniszczyło mi mózg! Od razu wiedziałem, że znalazłem styl, którego szukałem. Po krótkiej rozmowie okazało się, że się świetnie dogadujemy i na siebie oddziałujemy. Obraz, który jest frontem, powstał pierwszy i wyglądał dokładnie tak, jak sobie wymyśliłem go w głowie. Niczego Kamilowi nie narzucałem, a nawet nie mówiłem, w którym kierunku ma pójść. Była to w stu procentach jego interpretacja, która pokryła się z moimi oczekiwaniami. Oryginał obrazu wisi w moim studiu. Projekt dopełniają dwa inne obrazy, na których widzimy niebo i rakietę. Print „rakiety” był dodatkiem do zestawu Space XXL dostępnym tylko w przedsprzedaży.