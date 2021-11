Prze-lotne Pytania: Margaret

„Jestem podekscytowana, ale też lekko przestraszona” – wyznała Margaret tuż przed odlotem. „Wiesz, co cię czeka? Widziałaś jakieś poprzednie odcinki?” – zapytał ją pilot. „No wiem, i właśnie zaczęłam się zastanawiać, co ja tu robię…”. Jak to co? Zacznijmy od odpowiedzi na łatwe pytania. Kto jest ojcem Gai, mitologicznej Matki-Ziemi? Co w modzie znaczy zwrot „prêt-à-porter”? Albo... do jakiej grupy instrumentów należy klarnet? W samolocie Łukasza Czepieli, to wcale nie takie proste.