Przemek Kossakowski: Obcy pokazują nam bezmiar naszej własnej arogancji

Przemek Kossakowski został uwieczniony w pierwszej w Polsce Alei Podróży, Sportu i Przygody, którą niedawno otwarto na warszawskim Ursynowie. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy z odciskiem jego stopy, odbyło się w odległości kilkudziesięciu metrów od Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy, podczas Festiwalu Siły Marzeń, którego był prelegentem i który właśnie tam miał miejsce. Wysłuchaliśmy jego opowieści o rytuale Vision Quest, jakiego doświadczył w Ameryce Południowej, a potem zadaliśmy mu szereg pytań, które odkąd stał się znany z tego co oglądamy w jego programach, same cisnęły się na usta.

Jesteśmy na Festiwalu Siły Marzeń. Czym dla ciebie są marzenia?

Dla niektórych samo podążanie za marzeniami jest bardzo ważne, dla innych mogą nie mieć większego znaczenia. Dla mnie to rzecz fundamentalna. Marzenia to wewnętrzny nakaz, który każe mi iść do przodu. Myślę, że jeżeli będziemy uczciwi wobec samych siebie, szybko zrozumiemy, że podążanie za nimi jest dużo bardziej istotne niż samo osiągnięcie celu.

Przemek Kossakowski i Miłka Raulin © Ewelina Adamczyk / Festiwal Siły Marzeń Przemek Kossakowski w Alei Podróży, Sportu i Przygody © Ewelina Adamczyk / Festiwal Siły Marzeń

A skąd się wzięły twoje marzenia, które realizujesz?

Myślę, że bardzo ważne jest to, co nas spotka w fazie formowania, jako dzieci. W tej kwestii jestem dzieckiem tragicznie poszkodowanym przez los – z dwóch powodów. Po pierwsze, najpierw, gdzieś około ósmego roku życia, może nieco później, wpadła mi w ręce książka Jacka Londona. Od tej chwili byłem stracony dla „normalnego” świata. Druga straszna rzecz, jaka mi się przytrafiła, byłem już nieco starszy, trafiłem do kina na pierwszą odsłonę przygód Indiany Jonesa i wtedy już naprawdę było po mnie. Myślę, że wszystkie rzeczy, jakie robiłem, i z których jestem znany, to że jestem podróżnikiem nie wahającym się przed podjęciem ryzyka, albo odważnym – chociaż można dyskutować, czy ten rodzaj odwagi nie jest głupotą – to wszystko zaczęło się w sali kinowej w Częstochowie, 40 lat temu. To była pułapka, z której nigdy się nie wydostałem i prawdopodobnie się nie wydostanę, być może dlatego, że jest mi w niej bardzo dobrze.

Ludzie, którzy są dla nas ważni, nie muszą być super-mądrzy i oświeceni Przemek Kossakowski

Co ci dają podróże, poza rzeczami oczywistymi, jak poznawanie nowych miejsc i kultur?

To odkrycie poczyniłem jako dorosły człowiek, że najważniejsze w podróżowaniu jest spotkanie i poznanie drugiego człowieka. Nie szukam krajobrazów, nie zdobywam miejsc w których przede mną nie było wielu ludzi... Mówiłem o tym podczas mojej prelekcji. Jeśli będziemy podróżowali uczciwie, nie damy się zamknąć w obrębie jakiegoś hotelu, resortu, jeżeli nie będziemy się bali iść między ludzi, to los najprawdopodobniej postawi na naszej drodze obcego –człowieka, który może nam powiedzieć coś bardzo ważnego o nas samych. Na co dzień funkcjonujemy w określonej przestrzeni kulturowej, społecznej i nabieramy przekonania że nasz świat powinien być punktem odniesienia dla całej reszty, bo jest rządzony prawami uniwersalnymi a inni po prostu powinni to przyjąć za oczywistość. Jeśli jednak oddalimy się od tego naszego świata i spotkamy obcego, On może nam powiedzieć: „Hej, to co uważasz za oczywiste, wcale takie nie jest. Tutaj to nie działa. Twoje zasady, twój sposób postrzegania świata tutaj się nie sprawdza, bo my patrzymy na świat inaczej”.

Przemek Kossakowski © Ewelina Adamczyk / Festiwal Siły Marzeń

Które z doświadczeń doprowadziło cię do stanu umysłu, w którym straciłeś kontakt z rzeczywistością, totalnie odleciałeś, nie wiedziałeś na przykład, czy jeszcze żyjesz, czy już umarłeś?

Myślę, że to jest to, o czym miałem prezentację na Festiwalu Siły Marzeń – podczas Vision Quest w Kolumbii. Była to kilkudniowa ceremonia składająca się z kilku rytuałów. Od pewnego momentu, prawie do końca, przez cztery dni i cztery noce byłem sam w dżungli, na przestrzeni ograniczonej do trzech metrów kwadratowych z nakazem milczenia. Nie miałem jedzenia, ani picia. Tkwienie tam było jednym z najmocniejszych doświadczeń w moim życiu. To było jak sen. Ta sytuacja była kompilacją strachu, narastającego wycieńczenia, uczucia osamotnienia oraz wielkiej presji. Nigdy wcześnie nie byłem w dżungli zupełnie sam. Czułem oszołomienie postępującym odwodnieniem i głodem, ale najtrudniejszym okazało się to, że przez cały czas musiałem milczeć. Ciężko sobie wyobrazić, że musimy siedzieć na mocno ograniczonej przestrzeni, milcząc przez 4 godziny, a co dopiero 4 noce i 4 dni. Dla ludzi takich jak ja, którzy nie medytują, którzy nie mają podobnych doświadczeń na koncie, czyli dla przeciętnego Europejczyka coś takiego to koszmar. Ja tkwiłem w tym koszmarze, którego zakończeniem było spędzenie około godziny w szałasie potów. Szałas potów ma bardzo ważne i piękne symboliczne znaczenie, nie mniej jednak sprowadzając rzecz do oczywistej funkcji jest to po prostu sauna. Po wyjściu nie byłem w stanie rozpoznać, gdzie jestem, kim jestem i czy to co widzę słyszę i czuję jest prawdą, czy jakimś rodzajem halucynacji. To było upiorne doświadczenie, ponieważ kompletnie nie byłem w stanie znaleźć w sobie jakichkolwiek emocji. Nie było we mnie już ani strachu, ani nadziei. Nie mogłem nawiązać kontaktu z samym sobą – tym którego znam. Byłem tylko w stanie położyć się i płakać i to była jedyna ekspresja, na którą mnie było stać.

Przemek Kossakowski podczas prelekcji © Ewelina Adamczyk / Festiwal Siły Marzeń

Mówisz, że na swojej podróżniczej ścieżce każdy powinien spotkać swojego „obcego”. Który z „obcych” nauczył cię najwięcej o tobie?

Nie zawsze obcy byli mędrcami, z których wiedzy korzystałem. Czasami byli zapalnikami. Przeprowadzając mnie przez rytuały powodowali, że uruchamiało się we mnie coś nowego. Ludzie, którzy są dla nas ważni, nie muszą być super-mądrzy i oświeceni. Czasem wystarczy, że są. Z tych, których chciałbym wymienić, to na pewno Renato – szaman południowoamerykański, który przeprowadził mnie przez wspomniany Vision Quest. Jestem mu bardzo wdzięczny za to, co mi opowiedział o naszej własnej kulturze. Jego krytyczne spojrzenie i to, w jaki sposób opisał mój własny świat, zostanie we mnie na zawsze. Kimś takim jest również Munko - buriacki szaman. Przedstawiciele starych kultur zupełnie inaczej patrzą na współczesność i na świat. Reprezentują sposób myślenia w kategoriach uniwersalnych, a nie doraźnych, dopasowanych do jakiejś sytuacji. Munko był pierwszym szamanem, spadkobiercą pokoleń rozmawiających z duchami, jakiego miałem możliwość poznać. Dlatego byłem bardzo rozczarowany, gdy przyszedł na spotkanie w dresach, ze smartfonem w ręku i srebrnym łańcuchem na szyi. Kompletnie nie wyglądał tak, jak moim zdaniem powinien wyglądać szaman. Lekceważyłem go uważając, że to przebieraniec – klaun. To uczucie się spotęgowało, kiedy na dresy nałożył rytualny strój. Patrzyłem na ten spektakl z politowaniem i niechęcią. No i ten dresiarz wziął bęben szamański, odwrócił się do mnie i zapytał, czy jestem gotowy. Żeby mieć tę szopkę za sobą odpowiedziałem, że tak. Po dwóch minutach siedziałem w embrionalnej pozycji, trząsłem się i zalewałem łzami.

Do dziś nie potrafię odpowiedzieć, co tam się wydarzyło Przemek Kossakowski

Nie byłem w stanie nad tym zapanować. To samo wyrywało się z mojej klatki piersiowej, a ja naprawdę nie jestem typem człowieka, który reaguje płaczem. Zdaje sobie sprawę że ktoś może mieć co do tego wątpliwości, ponieważ przed chwilą opowiadałem jak płakałem na zakończenie Vision Quest, i to bardzo ciekawa obserwacja, biorąc pod uwagę że w dorosłym życiu płakałem dwa razy i za każdym razem doprowadzali mnie do tego przedstawiciele starych kultur.

Warto powiedzieć, że nauki, które dają nam obcy są różne. Czasami je rozumiemy, czasami nie. Moja ekipa była przekonana, że zwariowałem. Nigdy wcześniej się tak nie zachowywałem. No i gdy Munko ściągnął ten buriacki strój, przeprosiłem go i przyznałem się, jak i co o nim myślałem. Powiedział, że to rozumie, ponieważ właśnie tak patrzą na nich ludzie z zachodu. Przyjeżdżają mając określone wyobrażenie i wymagania. Gdy one nie są spełnione, reagują lekceważeniem. Mówił, że nasza kultura pozbyła się swojej duchowości składając ją na ołtarzu wygody, a teraz przyjeżdżamy w miejsce gdzie jest ona żywa i traktujemy to jak skansen, w którym to my najlepiej wiemy jak ci ludzie powinni wyglądać i jak się zachowywać. Opowiedział mi o mojej własnej arogancji i postawie pełnej maskowanego poczucia wyższości. To właśnie miałem na myśli mówiąc o obcych, których spotykamy. To nie zawsze są przyjemne doświadczenia, ale bardzo potrzebne, żeby zrozumieć, że nie jesteśmy pępkiem świata. Obok nas są ludzie, którzy patrzą na świat inaczej i to spojrzenie może być o wiele bardziej ciekawe i wartościowe niż nasze.

Przemek Kossakowski © Ewelina Adamczyk / Festiwal Siły Marzeń Wtedy wyszeptałem: jestem Indianą Jonesem! Przemek Kossakowski

Czy spełniłeś już swoje marzenia - te z dzieciństwa, o Indianie Jonesie i z książek?

(śmiech) Tak! Zadając mi to pytanie, być może sięgasz do jego metaforycznego sensu, ale powiem, że to marzenie spełniło się dosłownie. Akcja filmu „Indiana Jones i Świątynia Zagłady” dzieje się w Indiach, a największym niebezpieczeństwem, z którym musi się zetknąć główny bohater są wyznawcy bogini Kali. Są przedstawieni jako czarne charaktery, które wyrywają ludziom serca i robią inne złe rzeczy. Jest ta scena, w której składają ofiary i jest tam wielki ołtarz bogini. Lata później, w Indiach kręciliśmy materiał o Waranasi, czyli świętym mieście hinduizmu. W jednej ze scen miałem spotkać się i porozmawiać z przedstawicielem sekty Aghori, która wzbudza lęk nawet wśród niektórych Hindusów. Aghori uważają, że ponieważ wszystko co nas otacza jest dziełem bogów, to wszystko co nas otacza ma w sobie boską doskonałość. Okazują to czasami w dość szokujący sposób, między innymi dokonując aktów nekrofagii czyli jedzenia ludzkich szczątków. Człowiek, z którym się spotkałem nie był za bardzo zainteresowany rozmową. To był pewnego rodzaju spektakl, w którym tarzał się w pozostałościach po stosie pogrzebowym, gryzł kości i robił inne szokujące rzeczy. Aż nagle, bez słowa wyjaśnienia, zaczął biec. Patrzyliśmy za nim, nie do końca rozumiejąc co się dzieje aż w końcu dotarło do nas, że spektakl się skończył i nasz Aghori po prostu nam ucieka. Pod wpływem impulsu, razem z Marcinem, moim operatorem zaczęliśmy go gonić. Biegnąc jego tropem trafiliśmy na otoczoną gęstymi zaroślami polankę, na której stała dziwna konstrukcja z bambusowych pali, na których rozwieszono kolorowe tkaniny. Wyglądało to jak skrzyżowanie namiotu z parawanem. Wyszedł stamtąd szczupły, łagodnie uśmiechnięty Hindus i zaprosił nas do środka. Zaraz za nami dotarli nasi indyjscy przewodnicy, którzy na widok tego człowieka zbledli i odmówili jakiejkolwiek współpracy. Gdy weszliśmy do środka zobaczyliśmy palenisko, w którym walały się fragmenty kości, a tuż nad nim mniej więcej dwumetrowej wysokości posąg niebieskiej, wielorękiej bogini Kali w kolii zrobionej z ludzkich czaszek. I tutaj dochodzimy do tego, jak krzywią ludzi nieodpowiednie filmy i książki. Bo ja stałem tam w prawdziwym wzruszeniu. Wyszeptałem sam do siebie: Jestem Indianą Jonesem! Bo oto znalazłem się w miejscu, które oglądałem jako dzieciak na kinowym ekranie. To oczywiście nie było tak wielkie i imponujące jak w filmie, ale moja przewaga była taka, że w filmie to wszystko było uczynioną na potrzeby produkcji scenografią a to co widziałem było jak najbardziej prawdziwe. Wcześniej nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. To było spełnienie. Być może mało poważne spełnienie nigdy nie dorosłego chłopca, ale cóż, jestem tym kim jestem, inny chyba już nie będę.

Koniecznie opowiedz jeszcze, jak to się skończyło.

Ten mężczyzna okazał się być bardzo ważnym Aghori, kimś w rodzaju ich lidera. Byliśmy tam przez cały dzień. Wiedzieliśmy jak ludzie przychodzili i prosili go o radę. W ich zachowaniu widać było wielki szacunek do tego miejsca i tego człowieka. To było niezwykłe. Mieliśmy w głowach niemal popkulturowy obraz szalonych, jedzących ludzkie mięso Aghori a nagle poznaliśmy uśmiechniętego, błyskotliwego, nietuzinkowego człowieka. Ten mężczyzna mówił nienaganną angielszczyzną, był człowiekiem wykształconym, świadomym tego jak wygląda współczesny świat, nie tylko w Indiach, ale też poza granicami, a tłumacząc kim są Aghori, używał bardzo trafnych odniesień do naszej rzeczywistości. Kolejna nauczka, że nie należy polegać wyłącznie na tym, co się słyszy o innych ludziach.