Bieganie na wakacjach w Polsce. Odkrywaj nowe trasy biegowe podczas podróży

Z czym kojarzą ci się wakacje? Z opalaniem na plaży, wędrowaniem po górach, a może po prostu ze zwiedzaniem? Często szukamy nowych kierunków w podróży oraz nowych aktywności, bo boimy się nudy. Nie musimy przy tym rezygnować na przykład z biegania, jeśli tylko je lubimy. A jeśli niedawno zaczęliśmy naszą przygodę biegową , będąc w tych miejscach na pewno je polubimy. Zebraliśmy propozycje najciekawszych tras biegowych od biegaczy i biegaczek, którzy na co dzień mieszkają w górach, nad morzem i mieście. Na pewno nie zapomnisz wziąć ze sobą butów do biegania na wakacje!

Biegaj i odkrywaj nowe miejsca w mieście

Bieganie w mieście wcale nie musi być nudne, a szczególnie w wakacje. Warto okrywać nowe ścieżki biegowe i poznawać okoliczne parki czy lasy, jeśli jesteś mieszkańcem miasta lub przyjechałeś na wakacje. Od czego zacząć poszukiwania? To wcale nie jest trudne. My znaleźliśmy dla Ciebie propozycje ścieżek biegowych od biegaczy i biegaczek mieszkających w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu. Trasy te są dla biegaczy zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. Bieganie pozwala odkrywać więcej, niż wycieczka samochodem czy spacer uliczkami.

Polecane trasy biegowe w Poznaniu

Szymon Bytniewski, trener adidas Runners, współtwórca i prowadzący podcast pt. „Zabawy biegowe” zaproponował nam kilka miejsc do biegania w Poznaniu.

Czy Poznań jest dobrym miejscem do biegania? "Poznań jest stosunkowo mniejszym miastem, co jest sporym plusem. Sam mieszkam w centrum i mam bardzo blisko trasy biegowe, jak ta wokół jeziora Malty, Rusałkę czy Wartostradę. Wielu biegaczy górskich z Poznania ma również tereny do trenowania i robienia przewyższeń, czyli znaną Dziewiczą Górę. Dodatkowo mamy 4 stadiony lekkoatletyczne, z których możemy korzystać" - przekonuje Szymon.

Wokół jeziora Rusałka

Opis: dystans – 4 km, wokół jeziorka, trasa z podbiegami i zbiegami

Link do trasy: https://www.strava.com/activities/9325042632

Wartostrada

Opis: dystans – 10 km trasa asfaltowa, pętla, płaska z dwoma podbiegami

Link do trasy: https://www.strava.com/activities/9350550735

Lasy wokół Malty

Opis: dystans - 19 km, trasa trailowa,

Link do trasy: https://www.strava.com/activities/9001567255

Dlaczego warto rozpocząć przygodę z bieganiem w Poznaniu na przykład w wakacje? "Zapraszam na treningi Adidas Runners, które odbywają się we wtorki, środy, czwartki i niedziele. W czwartki mamy treningi typu „My first run”, czyli dla tych, którzy chcieliby zacząć biegać. Nie ma dla nas nikogo, kto biega za wolno, za szybko. Dla nas każdy, kto przyjdzie jest już biegaczem. Staramy się poświęcić każdemu swoją uwagę, by czuł się zaopiekowany. Uważam też, że samo bieganie jest sportem drużynowym. W biegu możemy być sami, ale nie musimy. Tak samo, przed jak i po zawodach cieszenie się razem z biegu jest czymś najlepszym, niż przeżywanie go samemu. Dlaczego warto przyjść do nas na trening? Od razu stajesz się częścią naszej społeczności biegowej. Grupa nigdy nie zostawi Ciebie na trasie i nie zacznie realizować swój trening. Pamiętamy o tym, gdzie sami byliśmy kiedyś na samym początku".

Polecane trasy biegowe w Warszawie

Bartek Olszewski , znany jako Warszawski Biegacz polecił nam trasy biegowe w Warszawie – asfaltowe, jak i trailowe. Trasy te są również dla turystów, dzięki temu mogą odkryć zupełnie inną Warszawę i wyruszyć na biegową przygodę po stolicy!

"W Warszawie poza licznymi parkami i rezerwatami przyrody mamy tutaj dostęp do pięknych tras asfaltowych z cudownymi widokami jak również ogólnodostępne bieżnie tartanowe. Wymienię tylko trzy miejsca. Mamy jedną trasę trailową. Piękny odcinek krajobrazowy oraz prawdziwą gratkę dla fanów stadionów lekkoatletycznych. Moje ulubione miejsce do biegania w Warszawie to Las Bielański. Pętla po całym lesie ma około 6 kilometrów, jednak opcji tras jest naprawdę mnóstwo. Zarówno bardziej płaskich jak i mocnych krosowych, jakich w Warszawie praktycznie nie ma. Do tego sąsiedztwo AWF. Możemy tam spotkać najlepszych sportowców w kraju. I co bardzo ważne, w lato jest naprawdę zauważalnie chłodniej! Więc jak uciekamy przed upałami to do Bielańskiego! W okolicy jest jeszcze Kępa Potocka i Las Młociny. Piękne tereny i możemy to połączyć w jeden długi bieg praktycznie nie przecinając żadnych ulic. Kolejne miejsce to Agrykola. Tutaj jest wszystko co potrzebne do treningu! Ogólnodostępna bieżnia lekkoatletyczna Agrykola. Podbiegi na Agrykolę. Szutrowe ścieżki w Łazienkach Królewskich czy pętla wokół kanałku. Nie ważne czy chcesz zrobić wyczynowy trening, pobiegać dla przyjemność czy zobaczyć kilka warszawskich zabytków, ruszaj na Agrykolę!"

Las Bielański

Opis: dystans – do 20 km, trasa trailowa

Link do trasy: https://www.strava.com/activities/9361697671

Warszawska Agrykola

Bulwary Wiślane i ścieżka krajobrazowa wzdłuż wschodniego wybrzeża Wisły

Opis: dystans – 21 km

Link do trasy: https://www.strava.com/activities/9138895364

Bartek Olszewski © arch. Bartka Olszewskiego

Polecane trasy biegowe w Krakowie

Koniecznie, jeśli mieszkasz w Krakowie lub przyjechałeś/przyjechałaś nawet na krótkie wakacje, warto wybrać jedną z trasy zaproponowanych przez Basię i Marcina Świerców. Basia jest miłośniczką gór, biegania i wszelkich aktywności outdoorowych oraz żona Marcina, która wspiera go w sportowej drodze. Marcin, czołowy zawodnik w biegach górskich w Polsce i na świecie, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski na różnych dystansach: od skyrunningu, przed długi dystans po biegi ultra. Mieszkają w Krakowie i tam również przygotowują się do swoich startów w górach.

"W Krakowie bez problemu znajdziemy miejsca na długie płaskie wybiegania jak bulwary Wiślane, nad Rudawą czy pętla na Błoniach ale brakuje tu lasu na płaskim terenie. Najbliższy to Puszcza Niepołomicka, do której trzeba już dojechać ale na weekendowy long run to świetne miejsce jeśli mamy więcej czasu. Dużym plusem jest Lasek Wolski i Sikornik. Nie za duży ale już mocno trailowy teren, gdzie można zrobić dobry trening i uzbierać trochę przewyższeń. Dodatkowo ok 1h jazdy samochodem od Krakowa znajdują się pierwsze górki ze zdecydowanie większymi przewyższeniami. Każde miejsce jest dobre by zacząć. W wakacje często mamy problem z wysokimi temperaturami i nawodnieniem, ale znajdziemy tutaj miejsca bardziej zacienione. Na Błoniach mamy też miejsca z wodą. Dzięki temu spokojnie możemy uzupełnić wodę w trakcie treningu. Najtrudniejszy jest pierwszy krok, ale jeśli ktoś chce zacząć biegać to na pewno znajdzie tu miejsce dla siebie" - przekonują Basia i Marcin.

Młynówka Królewska – Rudawa

Opis: dystans – 6 km, bardzo przyjemna w większości trailowa trasa, która łączy ze sobą najdłuższy park w Krakowie Młynówkę Królewską z wałami nad Rudawą.

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3110943729542647656

Long run nad Wisłą od Mostu Zwierzynieckiego do Kolnej

Opis: dystans – do 20 km, wały nad Wisłą dają kilka możliwości na długie wybieganie. Dzięki licznym mostom można dostosować do siebie długość trasy.

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3110955019628292186

Lasek Wolski

Opis: trailowy klasyk dla wytrawnych górali i dla tych co chcą zacząć swoją przygodę z biegami górskimi. Gęsta siatka szlaków i ścieżek dają szeroki wachlarz od łatwych podbiegów do naprawdę wymagających, pozwala na konfigurację różnych tras. Tu każdy biegacz jest wirtuozem trasy, może wybrać odpowiedni charakter szlaku.

Basia i Marcin Świerc © arch. prywatne

Polecane trasy biegowe we Wrocławiu

Wrocław znany jest z wielu ścieżek rowerowych, a posiada ich ponad 1000 kilometrów. Jednak co z trasami biegowymi? Jest ich również sporo! Poniżej propozycje Andrzeja Witka, biegacza mieszkającego we Wrocławiu i odnoszącego spore sukcesy biegowe na asfalcie, ale również w górach.

"Pomysł na rozpoczęcie przygody biegowej w wakacje, we Wrocławiu jest znakomity, ponieważ miasto jest świetnie skomunikowane. Niemal wszystkie wały przeciwpowodziowe przygotowane są w ścieżki rowerowe i biegowe. Brak sporych przewyższeń w krajobrazie powoduje, że wysiłek jest łagodny, a piękna wrocławska architektura pozwala podczas biegania odkryć wiele urokliwych miejsc, do których nigdy nie mielibyśmy okazji dotrzeć. Bieganie to przygoda, a Wrocław powoduje, że staje się niezapomniana" - opowiada nam Andrzej.

Wielka Wyspa pętla

Opis: dystans – 12 km, najbardziej kultowa trasa dla wrocławskich biegaczy. Pokonujemy całą Wielką Wyspę dookoła biegnąc po jej brzegu wałami przeciwpowodziowymi. Jest to świetna trasa łącząca w sobie zarówno walory biegania miejskiego, jak i bliskość przyrody

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3109868332900280304

Park Grabiszyński

Opis: obowiązkowa pozycja dla każdego biegacza we Wrocławiu, piękny duży teren zielni znajdujący się w centrum miasta. W parku zawsze można spotkać wielu biegaczy i miłośników aktywnego spędzania czasu. Biegacze trailowi cenią sobie w nim dwie górki, na których można wykonać serię podbiegów.

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3109869202257880728

Bulwary nad Odrą, Wyspa Slodowa oraz Ostrów Tumski

Opis: kapitalna opcja dla osób lubiących miejski klimat i łączenie biegania ze zwiedzaniem. Trasa jest poprowadzona w taki sposób, że na przestrzeni 7 kilometrów biegu w centrum miasta tylko dwukrotnie pokonujemy światła, dzięki czemu bieg jest płynny, a my możemy skoncentrować się na podziwianiu pięknej wrocławskiej panoramy.

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3109869888752086680

Las Osobowicki

Opis: miejsce blisko ścisłego miasta, dające znakomite warunki do obcowania z przyrodą i treningu ukierunkowanego na biegi trailowe. Kultowy "Szwedzki Szaniec" to obowiązkowy punkt do odwiedzenia we Wrocławiu dla każdego biegacza, to właśnie tutaj większość osób szlifuje swoją formę w trudnym technicznym, pagórkowatym terenie, by później móc cieszyć się świetną kondycją.

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3109870592702081174

Andrzej Witek © arch. Andrzeja Witka

Bieganie nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem to nie tylko plażowanie

Wakacje nad morzem nie muszą ograniczać się tylko do plażowania. Nadmorskie miejscowości można odkrywać biegając wzdłuż Bałtyku. O te miejsca zapytaliśmy Darka Rewersa, organizatora Festiwalu Biegowego Ultra Way, którego trasy są zaplanowane wzdłuż wybrzeża. Darek polecił nam ścieżki, dla tych, którzy w wakacje odwiedzają Trójmiasto i Półwysep Helski. Jak sam mówi, osób biegających na co dzień nie trzeba namawiać do ruchu również podczas wyjazdów wakacyjnych.

"Wysiłek fizyczny, koncentracja na trudnościach trasy, a także otaczająca nas przyroda sprawiają, że doskonale odpoczywamy psychicznie. Nad morzem jest sporo ciekawych miejsc, które zachwycają. Także ci, których kierunek wyjazdów to zazwyczaj góry, znajdą coś ciekawego na Kaszubach. Wbrew powszechnej opinii wcale tu nie jest nudno i płasko. Są wspaniałe dzikie miejsca z Puszczą Darżlubską, Wysoczyzną, Żarnowiecką, licznymi rezerwatami przyrody, klifami nadmorskimi i oczywiście mocno urozmaiconym Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Przy tej okazji chciałbym przedstawić trasy festiwalu biegowego, które są skierowane do odwiedzających m.in. Trójmiasto i Półwysep Helski".

Klify w Gdyni

Opis: dystans – 10 km, prowadzi po Rezerwacie Przyrody Kępa Redłowska ze słynnym i okazałym Klifem Orłowskim, znajdziemy wiele wzniesień i licznych wąwozów.

Link do trasy: https://www.alltrails.com/explore/map/ultra-klify-033daef

Nadmorski Mendel

Opis: dystans – 14 km, trasa ze sporym przewyższeniem (prawie 600 metrów), z pięknym widokiem na Zatokę Pucką.

Link do trasy: https://www.alltrails.com/pl-pl/explore/map/map-ad2972c--66

Klify o poranku

Opis: dystans – 52 km, bardziej wymagająca, ze względu na przewyższeniem powyżej 2000 metrów, skierowana dla wprawnych piechurów lub biegaczy z doświadczeniem w tak długich biegach.

Link do trasy: https://www.alltrails.com/pl-pl/explore/map/map-02e74f1--64

Bieganie nad wodą © Ultra Lovers

Zacznij biegać w polskich górach

Coraz więcej biegaczy i biegaczek asfaltowych kontynuuje swoją przygodę z bieganiem w górach, poszukując nowych wyzwań i doświadczeń. Nie jest to tylko sport dla wybranych. Przeciwnie – z odpowiednim przygotowaniem i determinacją można pokonywać długie dystanse i duże przewyższenia. Bieganie po terenie z dużym przewyższeniem nie jest łatwe, a jest o wiele trudniejsze i bardziej wymagające od zwykłego joggingu po miejskim parku. Jednak na sam początek biegania w górach warto zacząć od krótszych dystansów. Wakacje to dobry czas, by spróbować biegania w górach! Poznaj trasy biegowe w Tatrach, Bieszczadach i Karkonoszach.

Trasy biegowe w Tatrach

Na sam początek Tatry. Trasy zaproponował Marcin Rzeszótko, mistrz Polski w biegach górskich na długim dystansie, wicemistrz Polski w narciarstwie wysokogórskimi oraz trener biegowy.

Trasa przez Dolinę Kościeliska

Opis: dystans -10 km, przewyższenie - 79 m

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3109118769961062408

Trasa przez Nosalową Przełęcz

Opis: dystans -14 km, przewyższenie - 789 m, stopień trudności: średnia

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3109118219332641214

Trasa przez Przysłop Miętusi i Kopę Kondracką

Opis: dystans -17 km, przewyższenie - 1475 m, stopień trudności: trudna

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3109117387746720190

Marcin również organizuje bieg Tatra Sky Marathon, w ramach którego biegacze mają do wyboru trzy trasy biegowe, różnią się dystansem oraz przewyższeniem. Najbliższa edycja odbędzie się 22 lipca 2023 roku. Kto może wziąć udział w biegu? O to zapytaliśmy Marcina. "W biegu może wziąć udział praktycznie każdy biegacz o różnym poziomie zaawansowania. Uczestnicy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z biegami górskimi i startowali w biegach asfaltowych, a chcieliby teraz sprawdzić się w górach, mamy dla nich opcję Tatra Trail, propozycja nieco łatwiejsza i dla lubiących nieco krótsze dystanse, czyli 15 kilometrów. Kolejny dystans to 36 kilometrów w bardzo biegowym terenie (Orava Trail). Dla bardziej zaawansowanych mamy maraton górski (Tatra Sky Marathon). Jest to 42 kilometry i 3300 metrów przewyższenia. Festiwal to nie tylko biegi, ale również warsztaty górskie, czy wycieczki z przewodnikiem górskim".

Czy Tatry, góry o nieco większym przewyższeniu są dobrym miejscem na rozpoczęcie przygody z bieganiem górskim? "Myślę, że wielu z Was już w jakiś sposób próbowało takiego rodzaju wyzwania sportowego. Przyjeżdżamy w góry, jesteśmy zafascynowani terenem, przechodzimy parę szlaków. Zaczynamy patrzeć na znaki, gdzie jest pokazany czas przejścia i zaczynamy rywalizować ze sobą, by wtedy jak najszybciej pokonać dystans. Czasami właśnie nie chodzi tylko o samo bieganie, ale o sprawne i szybkie pokonywanie terenu. Szlaki o różnym poziomie zaawansowania, można przejść na lekko i w zasadzie przebiec. Wszystko to zależy od nas, z czym to bieganie chcielibyśmy powiązać. Dla początkujących biegaczy polecam w Tatrach doliny reglowe, Pogórze Gubałowski, które można pokonać marszobiegiem. Jeśli chcielibyśmy więcej, to polecam tatrzańskie przełęcze. Tatry elektryzują. Podczas biegania, mija bardzo szybko czas treningu i biegu, ponieważ chce dotrzeć do kolejnego miejsca z pięknym widokiem. Uważam też, że każde miejsce jest dobre na rozpoczęcie przygody z biegami górskimi, nawet w mieście, kiedy podejmiemy decyzję o zapisaniu się i przygotowaniu do pierwszego biegu górskiego. Najważniejsze to zacząć" - przekonuje Marcin.

Polecane trasy biegowe w Karkonoszach i Górach Izerskich

W Karkonoszach i Górach Izerskich początkujący, jak i zaawansowany biegacz znajdzie dla siebie ścieżki z pięknymi widokami. Tym razem propozycje tras wybrała Karolina Obstój, biegaczka i trenerka biegowa, która mieszka w Szklarskiej Porębie.

"Dlaczego polecam Karkonosze i Izery na wakacje biegowe? Dla początkujących biegaczy, Izery są dobrym wyborem, ponieważ nie ma tak dużego przewyższenia, a już możesz poczuć się, że jesteś w górach. Natomiast w Karkonoszach mamy większe przewyższenia do pokonania, a same trasy są różnorodne – od łatwych ścieżek, po mocno kamieniste. Oprócz pięknych widoków, góry te mają ciekawą historię. W Izerach możemy odwiedzić kopalnię kwarcu, a z samymi Karkonoszami jest związanych wiele legend, jak na przykład legenda o Duchu Gór, Karkonoszu. W wakacje na szlakach nie ma dużo turystów, z wyjątkiem obleganego szlaku na Śnieżkę (najwyższy szczyt Karkonoszy). Warto też pamiętać, że w Szklarskiej Porębie mamy specyficzny mikroklimat – jest nieco chłodniej, niż leżącej niedaleko Jeleniej Górze. Jeśli ktoś nie lubi upałów to jest spora szanse, że w górach nie będzie gorąco".

Jakuszyce - Szrenica - Szklarska Poręba

Opis: dystans – 19 km, przewyższenie -564 m, tym szlakiem dociera się do Schroniska pod Łabskim Szczytem, skąd szeroką, łatwą technicznie ścieżką zbiega się do Szklarskiej Poręby.

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3113732243664325688

Szklarska Poręba - Śnieżne Kotły - grzbiet Karkonoszy - Mokra Przełęcz - Szklarska Poręba

Opis: dystans – 22 km, przewyższenie - 901 m, podbieg na Śnieżne Kotły, gdzie nad ich krawędzią usytuowana jest radiowo-telewizyjna stacja przekaźnikowa, gdzie kiedyś znajdowało się schronisko

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3113733880770925624

Góry Izerskie: Szklarska Poręba - Wysoki Kamień żółtym szlakiem - Szklarska Poręba

Opis: dystans – 16km, przewyższenie – 489 m, ze szczytu rozpościera się piękny widok na Karkonosze i Izery

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3113736121137957308

Góry Izerskie: Szklarska Poręba - Jakuszyce - Kopalnia Stanisław - Szklarska Poręba

Opis: dystans - 20 km, przewyższenie - 396 m, na trasie znajduje się nieczynna kopalnia kwarcu, czyli najwyższy punkt na trasie

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3113737404381496776

Karolina Obstój © arch. Karoliny

Polecane trasy biegowe na wakacje w Bieszczadach

Ile razy żartowaliśmy, że najwyższy czas rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Jeśli planujemy wakacje w Polsce, nie czekajmy dłużej. Warto spędzić tam kilka dni, aby poczuć magię tych gór i powitać wschód słońca z opustoszałych wtedy szlaków oraz odkryć je na nowo biegając. W Biesach może odnaleźć się biegacz początkujący, jak i zaawansowany. Przekonaj się i wypróbuj trasy zaproponowane przez Gniewomira Skrzysińskiego, ultrabiegacza, który mieszka na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim, ale bardzo mu blisko w Bieszczady.

Cisna-Jasło-Cisna

Opis: dystans – 16 km, przewyższenie – 728 m, trasa częściowo biegnie przez Główny Szlak Beskidzki

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3113473861430863928

Wołosate-Tarnica-Wołosate

Opis: dystans – 18 km, przewyższenie – 866 m, bieg na najwyższy szczyt Bieszczadów, czyli Tarnicę (1346 m n.p.m.)

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3113468574760592440

Smerek-Rabia Skała-Wetlina

Opis: dystans – 25 km, przewyższenie – 1280 m, bieg przez część trasy znanego biegu Rzeźnika

Link do trasy: https://www.strava.com/routes/3113468205431897144

"Bieganie w Bieszczadach to inny wymiar doświadczania tych niesamowitych gór. Rozległe pasma połonin, bukowe lasy, dzikość i wszechogarniające poczucie bliskiego kontaktu z naturą. A im dalej od najbardziej obleganych tras, tym te doznania stają się głębsze. Bieszczady można nazwać mniej wymagającą wersją Alp. Wszak swym charakterem oraz budową ściśle nawiązują do najwyższych gór Europy. Biegnąc po bieszczadzkich ścieżkach, możemy doświadczać więcej i bardziej intensywnie. Dystans 30 km przestaje być wyprawą na 2-3 dni marszruty. W biegu, kurczy się ona do zaledwie kilku godzin. Bieszczady w swej wspaniałomyślności pozwalają biegać po sobie, tym mniej i tym bardziej zaawansowanym. Każdy znajdzie tutaj swój szlak, swoją ścieżkę, swoje miejsce" - przekonuje Gniewko.

Gniewko Skrzysiński © z arch. Gniewomira

Od biegania na plaży do górskich wyzwań. Wakacje na biegowo

Wakacje to niełatwy czas dla biegaczy. Treningów na pewno nie ułatwia upał , a często podczas wyjazdów wakacyjnych wielu z nas po prostu je odpuszcza. Jednak już wiecie, że nie warto. Praktycznie w każdym miejscu możesz zaplanować wycieczkę biegową lub zacząć swoją przygodę z bieganiem. Każda zmiana trasy biegowej może działać na nas motywująco i na nowo zarazić nas miłością do naszej zajawki do biegania.