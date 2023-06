Krótki przewodnik po naszych ulubionych oponach Continentala

Zaczynamy od dyscypliny, która cieszy się obecnie największym zainteresowaniem. Coraz większa rzesza zawodników skupia się na katowaniu slopestyle’owych trików na bike parkowych hopach. Takie połączenie jest możliwe po odpowiednim zmodyfikowaniu sprzętu, którego głównymi elementami są: koła, zawieszenie, napęd i kokpit. W dzisiejszym poradniku nie będziemy skupiać się na ramie, amortyzatorach i pozostałych bajerach, ale opowiemy trochę o oponach, które muszą jednocześnie bardzo dobrze się toczyć, wytrzymać ponadprzeciętne (jak na grawitacyjne standardy) ciśnienie i mieć dość agresywny bieżnik, który poradzi sobie z wymagającym terenem. A! No i jeszcze przydałoby się, żeby były lekkie, bo do skakania potrzebny jest niezniszczalny, ale możliwie jak najlżejszy rower.

Odpowiedzią na wszystkie wymienione wyżej potrzeby jest opona Continental Trail King, którą możemy uznać za starszego (większego) brata legendarnej opony Cross King. Dostępna w rozmiarze 27,5 i 29 guma jest wybitnie uniwersalna i niezawodna. Świetnie sprawdza się głównie na suchej nawierzchni, ale z informacji, które docierają do nas ze środowiska rowerowego wynika, że nawet po lekkim deszczu, można na niej śmigać na nieco niższym ciśnieniu. Gdzie można jeździć na Trail Kingu? Bike parki, trasy typu flow, drewniane kickery, a nawet nadające się do “slopeduro” skateparki. Uniwersalność i wszechstronność - to lubimy!

Jeśli chodzi o ściganie się w Enduro, to wszyscy wiemy, że kluczowe znaczenie ma przyczepność. Na dobre czucie roweru i jego “przyklejenie” do podłoża wpływ mają 3 elementy - hamulce, zawieszenie i właśnie odpowiednio dobrane opony. Do jazdy po świeżej ściółce i naturalnych trasach najlepiej nadają się gumy z agresywnym bieżnikiem, który przebiega zarówno przez środek opony, jak i nad jej bocznymi ściankami. Taka konstrukcja opony sprawia, że koła “wgryzają się” w świeżą ziemię, zapewniają odpowiedni opór przy hamowaniu, a jednocześnie nie stawiają wielkiego oporu w trakcie toczenia się po mniej agresywnych sekcjach trasy. Nasza sugestia? Continental Agrotal z możliwie jak najbardziej miękką mieszanką.

