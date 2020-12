Byczy Przewodnik po F1: Bezpieczeństwo kierowcy i samochodu

Sporty motorowe są niebezpieczne – taka informacja pojawia się nawet na przepustkach członków zespołów oraz na biletach dla kibiców. Wyzwanie polega na tym, by to niebezpieczeństwo jak najbardziej redukować. Formuła 1 radzi sobie z tym zadaniem bardzo dobrze, co dobitnie potwierdził wypadek Romaina Grosjeana w wyścigu o GP Bahrajnu . Często zapomina się, że kierowcy ścigają się z prędkościami przekraczającymi 300 km/h, a co za tym idzie – na każdym kroku igrają ze swoim zdrowiem i życiem.

Włodarze F1 robią wszystko, co w ich mocy, by stale poprawiać bezpieczeństwo kierowców. Wymuszają zmiany w konstrukcjach torów, bolidów oraz u dostawców kombinezonów i całego wyposażenia kierowców. Dzięki temu królowa sportów motorowych jeszcze nigdy nie była tak bezpieczna. Co na to wpływa?

Alex Albon niemalże gotowy do jazdy © Getty Images/Red Bull Content Pool

Część 1: Bezpieczeństwo kierowcy Formuły 1

Kaski w F1

Kask to jeden z najstarszych elementów zabezpieczających kierowcę. Przez lata przeszły one jednak szereg zmian, a najnowsze z nich dotknęły kaski wraz ze startem sezonu 2019 . Standardy dotyczące tzw. hełmów dotyczą nie tyle materiałów, z jakich są wykonane, co bardziej testów, jakie muszą przejść – uderzeń, zgniatania, balistyczne, penetracji, czy te związane z rozciąganiem elementów dodatkowych oraz ognioodporności.

Po wypadku Felipe Massy na Węgrzech ponad dekadę temu, wprowadzono kolejne zmiany w kaskach. Cała konstrukcja została wzmocniona, dołożono specjalny panel na górze wizjera, element ochronny przeniesiono do środka, a także obniżono punkt otwierania szybki. Podczas gdy standardem nadal jest testowanie odporności kasku na uderzenia elementów leczących z dużą prędkością, zaczęto też sprawdzać reakcje przy uderzeniu z mniejszym impetem. Niedawno wprowadzono też nowy zestaw testów bocznych, mających na celu zapewnienie, że kask będzie współpracował z otoczeniem kokpitu w przypadku zderzenia bocznego.

Max Verstappen zakładający kask © Getty Images/Red Bull Content Pool

Rękawice w F1... z łącznością bluetooth

Kierowca samochodu medycznego Alan van der Merwe oraz koordynator ekipy medycznej na torze doktor Ian Roberts – o których tak głośno po wypadku Grosjeana – opracowali specjalne, biometryczne rękawice, których od sezonu 2019 używają wszyscy kierowcy F1. Aby skomercjalizować technologię, stworzyli firmę Signal Biometrics.

Do stworzenia tego typu rękawic przyczynił się wypadek Carlosa Sainza podczas GP Rosji 2015 . Po potężnej kraksie samochód Hiszpana utknął w barierach, a jego ekipa straciła łączność ze swoim kierowcą. Ekipa medyczna nie była z kolei w stanie dotrzeć do niego z powodu uszkodzeń wokół auta. Teraz, gdy do kierowcy nie można się od razu dostać – bo samochód przewrócił się kołami do góry, utknął w bandzie z opon albo doszło do karambolu z udziałem kilku aut – dane transmitowane z rękawic pozwalają medykom ocenić stan zdrowia zawodnika.

Rękawice w F1 to cud technologiczny © Getty Images/Red Bull Content Pool

Kluczową technologią jest tutaj, mający kilka milimetrów długości, czujnik mierzący pulsoksymetrię, czyli ilość tlenu we krwi oraz tętno. Czujnik następnie przesyła dane przez bluetooth (który jest jednak bardziej wytrzymały i działa na większe odległości, niż bluetooth dostępny komercyjnie). Pozwala to zespołowi medycznemu obecnemu na miejscu wypadku pośrednio monitorować oddech kierowcy i odpowiednio zaplanować jego wyciągnięcie z bolidu.

Środek rękawicy biometrycznej w F1 – prezentuje Alex Albon © Getty Images/Red Bull Content Pool

Kombinezon w F1

Stworzenie idealnego kombinezonu w F1 to nie lada wyzwanie – z jednej strony musi być przede wszystkim ognioodporny, zaś z drugiej – lekki i wykonany z oddychającej tkaniny. Tu nie chodzi tylko o komfort, chociaż kierowca spędza w kombinezonie długie godziny, często w rozgrzanym kokpicie i przy upale panującym na zewnątrz. W takich warunkach o omdlenie albo odwodnienie nietrudno, co może znacząco pogorszyć wyniki prezentowane na torze.

Jeszcze w 1954 roku kierowcy F1, wsiadając do bolidu, mieli na sobie ubrania wykonane z bawełny. Wszystko zmieniło się jednak po wypadku Nikiego Laudy na torze Nürburgring w 1975 roku, kiedy Austriak prawie spłonął. Od tego czasu strój kierowcy zmienił się diametralnie, a technologia wykorzystywana do jego produkcji porównywana jest z tą, jaką dysponuje NASA. Kluczowy przy tworzeniu ubrań wyścigowych jest materiał o nazwie Nomex – ognioodporna tkanina wykonywana z włókien aramidowych.

Kominiarka, bielizna, nakolanniki... Albon gotowy do jazdy © Getty Images/Red Bull Content Pool

Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa obejmują nie tylko sam kombinezon, ale też buty, rękawice, kominiarki oraz bieliznę kierowcy. Nieustannie odchodzi się od gęstych materiałów na rzecz lżejszej, bardziej dopasowanej odzieży, która pomaga kierowcy zaoszczędzić na wadze kilka gramów. Całe ubranie kierowcy musi przejść szczegółowe testy dotyczące rozciągania, ale przede wszystkim odporności na ogień.

W przypadku tego pierwszego wszywa się coś na kształt „rączek” na obu ramionach – dzięki nim, w nagłym przypadku można wyjąć kierowcę z bolidu razem z fotelem, tak by zminimalizować urazy. Nawet zamek wszywany w kombinezon musi być równie wytrzymały, jak materiał, z jakiego wykonano „drugą skórę” – nie może się stopić ani generować większego ciepła, które następnie będzie przekazywane na skórę kierowcy. Podobne testy muszą przejść także wszystkie naszywki znajdujące się na kombinezonie, chociaż w dzisiejszych czasach coraz częściej wszystkie loga są na niego bezpośrednio nadrukowane.

Zaletą Nomexu jest jego niska waga – cały kombinezon kierowcy F1 waży nie więcej, niż 2 kilogramy.

Max Verstappen zapinający kombinezon © Getty Images/Red Bull Content Pool

System HANS – co to jest?

W 2002 roku po raz pierwszy w F1 pojawił się HANS, a więc system ochrony głowy i karku kierowcy. Już w kolejnym sezonie stał się elementem obowiązkowym. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko urazów, będących główną przyczyną śmierci kierowców w XX wieku – zderzenie, zwykle czołowe, powodowało złamanie jednej lub większej liczby kości u podstawy czaszki.

System HANS © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pęknięcia czaszki, których doznał Roland Ratzenberger w Imoli w 1994 roku, są niepożądaną konsekwencją zapinania pasów bezpieczeństwa: w przypadku zderzenia czołowego pasy barkowe przytrzymują tułów, ale niezabezpieczona głowa leci do przodu. Gdy pasy ściągają ramiona do tyłu – szyja rozciąga się. Powstaje napięcie między czaszką, poprzez szyję, aż po łopatek, a najsłabszym punktem jest podstawa czaszki. W tych okolicznościach urazy tylko pogarsza obecność kasku, bo ten zwiększa ciężar głowy oraz obciążenie między głową a ramionami.

Dlatego stworzono system HANS, który jest niczym innym, jak sztywnym kołnierzem przypinanym do kasku. W przypadku zderzenia czołowego, HANS ogranicza ruch głowy do przodu w stosunku do tułowia i odciąża szyję. Nie dziwi, że w wielu kręgach, w tym wśród starszych lekarzy wyścigowych, system został uznany za najlepsze rozwiązanie dotyczące bezpieczeństwa od czasu wprowadzenia pasów bezpieczeństwa.

System HANS u Pierre'a Gasly'ego © Getty Images/Red Bull Content Pool

Część 2: Systemy bezpieczeństwa w samochodzie F1

Kokpit F1 czyli prawdziwa "klatka" bezpieczeństwa

Jeśli mowa o bezpieczeństwie w F1, jednym z podstawowych elementów jest tzw. monokok, czyli miejsce, w którym siedzi kierowca. W momencie wypadku, każdy inny element ma rozpraszać energię z uderzenia i sprawić, że monokok pozostanie nienaruszony. Przednie i tylne strefy zgniotu zaprojektowane są tak, aby pochłaniać energię, a silnik i skrzynia biegów mogą się oderwać.

Prezentacja bolidu Aston Martin Red Bull Racing – RB16 na sezon 2020 F1

Zbudowany z włókna węglowego, monokok jest bardzo cienki, bardzo sztywny i niezwykle lekki – choć nie tak lekki, jak kiedyś, biorąc pod uwagę dodatkową masę wymaganą do podparcia Halo oraz dodane niedawno panele z Zylonu. Te ostatnie zostały zaprojektowane w celu zapobiegania przebicia kokpitu w wyniku zderzeń z nosami bolidu, elementami zawieszenia lub obiektami znajdującymi się wokół toru . W monokoku znajduje się również system przeciwpożarowy, który może zostać uruchomiony przez kierowcę lub wirażowych oraz tzw. medyczne światło ostrzegawcze, które informuje ekipę ratunkową o silnym uderzeniu w monokok – dzięki temu ratownicy zachowają wzmożoną ostrożność podczas wyciągania kierowcy .

Kokpit to miejsce pracy kierowcy F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Podczas gdy monokok przetrwa poważne uderzenie, rzadkością jest, by tego elementu nie udało się użyć ponownie – oczywiście po dokładnym zbadaniu w fabryce i naprawieniu. Ten element jest na tyle wytrzymały, że czasami kierowca korzysta tylko z jednego monokoku przez cały sezon. Niektórzy są nawet tak przesądni, że za nic w świecie nie dadzą go sobie wymienić na nowy, chyba że faktycznie będzie to podyktowane kwestiami bezpieczeństwa.

Odpowiedni nos auta F1

Przednie i tylne panele zderzeniowe zawsze były tymi elementami, nad którymi mocno pracuje się zimą – muszą bowiem przejść testy zderzeniowe, zanim samochód będzie mógł wyjechać na tor. W wielu dziedzinach życia test bezpieczeństwa to minimalna wartość, którą element musi przekroczyć o tzw. zdrowy margines. W przypadku struktur zderzeniowych F1 tak nie jest. Testy są niezwykle rygorystyczne i trudne do przejścia, a żaden zespół nie chce robić nic ponad to, co potrzebne do jego zdania. W przeciwnym razie, gdy margines jest za duży, oznacza to, że auto zapewne jest zbyt "przeprojektowany" i cięższy, niż powinien.

Nos samochodu F1 był w ostatnich latach szczególnie interesującym tematem, ponieważ kształty wymagane przez przepisy bezpieczeństwa stoją w sprzeczności z preferencjami osób odpowiedzialnych za aerodynamikę. Tyrrell 019 w 1990 roku był przełomowym debiutem w F1, wprowadzając koncepcję podniesionego nosa. Po zamontowaniu nosa wyżej i przymocowaniu przedniego skrzydła do pylonów – poprawiono przepływ powietrza pod samochodem, zwiększając zarazem docisk. Problem z podniesionym nosem polega na tym, że stwarza on oczywiste zagrożenie w przypadku zderzenia bocznego, a także jest bardziej podatny na wypadek z serii wystrzelenia bolidu w górę. Kiedy jeden samochód wjeżdża na tylne koło innego, dochodzi do sytuacji jak ta Roberta Kubicy z 2007 roku albo słynny wypadek Marka Webbera w Walencji trzy lata później.

Bolid Red Bull Racing w sezonie 2020 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tak więc w F1 mamy teraz niższe nosy, ale jednocześnie próbuje się utrzymać przód bolidu stosunkowo wysoko. Zaowocowało to serią mniej lub bardziej rażących w oczy konstrukcji, aby finalnie dojść do takiego kształtu, który jest w zasadzie nieszkodliwy – ku powszechnej aprobacie.

Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa w bolidzie F1 to skomplikowany i cudowny wynalazek. FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa) wprowadza szereg rygorystycznych parametrów, które muszą zostać zachowane przez producentów pasów.

Pasy są jednym z większych elementów w bolidzie F1 i, jak wszystko inne, także nieustannie podlega rozwojowi. Sabelt od 2005 roku tak przeprojektował swoją "uprząż", że jej masę zredukowano z kilograma do około 480 gramów! To najlżejszy taki system na świecie, spełniający jednocześnie niezwykle rygorystyczne wymagania. Pasy są tak wytrzymałe, że z powodzeniem można byłoby na nich powiesić piętrowy autobus.

Pasy bezpieczeństwa w F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sześciopunktowe pasy są tak ciasno dopasowane, że kierowca jest nie tyle zapięty, co ściśnięty do takiej pozycji, w której w zasadzie staje się częścią kokpitu. Wielu kierowców twierdzi, że to proces naciągania pasów przenosi ich do "ich strefy". Kierowca sam nie ma odpowiedniego zakresu ruchu wymaganego do zapięcia pasów, dlatego zadanie to powierza się jednemu z mechaników.

Pierre Gasly zapięty w pasy © Getty Images/Red Bull Content Pool

"To moje główne zadanie na polach startowych. Max wsiada do samochodu, kiedy jest gotowy, ale zwykle jest to od ośmiu do dziesięciu minut przed startem. Muszę go zapiąć, podłączyć rurkę z napojem i radiem, a także poprawić zagłówek. Wszystko wykonywane jest w dokładnie ten sam sposób przed każdym wyścigiem. Widzieliśmy już, że można zniszczyć sobie wyścig poprzez źle zamontowany zagłówek, więc w tym momencie nie zamierzamy się spieszyć. Nigdy nie rozmawiam z kierowcą, chyba, że on tego chce. Czasami widać po nich, że chcą pogadać, ale to jest ich czas, a nie mój. Oni muszą się wtedy skupić. Normalnie nie rozmawiałbyś np. z golfistą przed ostatnim dołkiem. Tu działa to na tej samej zasazie" – mówił Ole Schack, mechanik Maxa Verstappena .

Kolor pianki ma znaczenie... w zagłówku

W kokpicie jest jeszcze coś, co poza pasami zapewnia kierowcy bezpieczeństwo. Zawodnicy nie tylko zakładają specjalne ochraniacze na kolana, aby zapobiec obrażeniom podczas zderzenia. Po zapięciu pasów zakłada się jeszcze specjalny zagłówek, czyli cienki kompozytowy element wypełniony pianką uretanową. Pianka ma właściwości pochłaniającej energię w określonym zakresie temperatur . Dlatego FIA podaje oficjalną temperaturę przed każdą sesją, a ekipa montuje kierowcy zagłówek najlepiej dopasowany do tego zakresu temperatur. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 30°C – pianka będzie niebieska; poniżej 30 ° C jest różowa (widoczna na zdjęciu poniżej w wyjętym zagłówku z bolidu Alexa Albona ). W bardzo zimne dni wykorzystuje się jasnoniebieską piankę (np. podczas zimowych testów albo całkiem nie tak dawno temu na Nürburgringu ).

Zagłówek leżący na bolidzie Albona © Getty Images/Red Bull Content Pool

System Halo

Żaden inny system dodany do samochodu F1 nie wzbudził takich dyskusji, jak Halo. Jego wprowadzenie wymusiły wypadki śmiertelne nie tylko w królowej sportów motorowych, ale także te z innych serii, gdzie kierowcy ścigają się w otwartym kokpicie. Halo zaprojektowano w ten sposób, by chronił głowę kierowcy nie tylko podczas zderzenia z innym samochodem, ale też podczas zderzenia np. z bandą, ale przede wszystkim – celem uniknięcia uderzenia przez ciało obce (jak np. opony albo duże elementy odpadające z bolidu rywala). Halo składa się z półokrągłego, tytanowego pałąka umieszczonego nad głową kierowcy oraz z pionowego wspornika zamocowanego przed nim.

Konstrukcja musi wytrzymać uderzenie w samochód koła o masie 20 kg z prędkością 225 km/h. Halo jednocześnie zapewnia ochronę przed zgnieceniem i uderzeniem. Kiedy system stał się obowiązkowy w 2018 roku, największym problemem projektantów było takie powiększenie kokpitu i wzmocnienie go, by bez problemu można było zamontować około 7-kilogramową konstrukcję. Testy homologacyjne są niezwykle restrykcyjne – na Halo można by zrzucić piętrowy autobus z wysokości drugiego piętra, a kierowca wyszedłby z tego bez szwanku. Halo spełniło swoje zadanie podczas ostatniego wypadku Grosjeana – zamiast głową, uderzył w bandę właśnie tym systemem.

System Halo © Getty Images/Red Bull Content Pool

Czarna skrzynka

To prawda, że wiele postępów w bezpieczeństwie F1 na przestrzeni ostatnich lat było poprzedzonych tragedią. Na szczęście poważne wypadki są coraz rzadsze. Chociaż z reguły społeczeństwo uczy się na błędach, najważniejsze jest by przewidywać błędy i im zapobiegać. Mając to na uwadze, niektóre elementy bezpieczeństwa w bolidzie F1 są po to, aby nie nie tyle być odpowiedzią na wypadek, który już się wydarzył, ale zapobiegać następnemu lub łagodzić jego skutki. Przykładowo: jedną z cech Halo jest szybkoobrotowa kamera skierowana na twarz kierowcy, z której to nagranie zapisywane jest w rejestratorze danych wypadków, czyli tzw. „czarnej skrzynce” samochodu. Ta zapisuje również dane z kluczowych czujników – w tym miniaturowych akcelerometrów umieszczonych w uszach kierowców!