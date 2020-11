Byczy Przewodnik po F1: Start wyścigu

W tym momencie oczy wszystkich skupiają się na kierowcach, ale ich zespoły wcale nie odpoczywają. Na pierwszym okrążeniu istnieje duże prawdopodobieństwo wypadku, dlatego wszyscy, którzy jeszcze nie zeszli z pól startowych, w czasie wykonywania okrążenia formującego – biegną do swoich boksów. Ile czasu to zajmuje? To zależy od miejsca na polach startowych, liczbie wejść na pit-wallu, długości alei serwisowej oraz długości okrążenia toru.