F1, zwycięzca wspomina nie tylko o tym, jak udana była to rywalizacja, ale też jak dobrze – ze swoim zespołem – przepracował cały weekend. Bez względu na to, jak dobry jest kierowca i jak dobrym samochodem dysponuje, bez odpowiednio przepracowanych treningów i kwalifikacji – nie zdałoby się to na wiele. To właśnie wtedy wyciska się z bolidu siódme poty, by był jak najlepiej przygotowany do wyścigu.

Kiedy odbywają się sesje treningowe F1?

Jak dużo teamy trenują... podczas treningów?

Jeżeli za trenowanie uznajemy jazdę bolidem po torze, to odpowiedź zdecydowanie brzmi: nie tak dużo, jak fani by tego oczekiwali. Faktycznie, podczas wielu sesji treningowych są momenty zupełnej ciszy, a wszyscy kierowcy i ich zespoły pracują w garażach. I chociaż początkowo wydaje się to dziwne – bo kierowcy i teamy zawsze zabiegają o jak najwięcej czasu na torze – to po dłuższym zastanowieniu wcale tak nie jest. Ekipy mają bowiem limity opon, które mogą wykorzystać podczas weekendu, a ograniczenia dotyczą ich także w kwestii silników oraz innych podzespołów samochodu.

Jeżeli za trenowanie uznajemy jazdę bolidem po torze, to odpowiedź zdecydowanie brzmi: nie tak dużo, jak fani by tego oczekiwali. Faktycznie, podczas wielu sesji treningowych są momenty zupełnej ciszy, a wszyscy kierowcy i ich zespoły pracują w garażach. I chociaż początkowo wydaje się to dziwne – bo kierowcy i teamy zawsze zabiegają o jak najwięcej czasu na torze – to po dłuższym zastanowieniu wcale tak nie jest. Ekipy mają bowiem limity opon, które mogą wykorzystać podczas weekendu, a ograniczenia dotyczą ich także w kwestii silników oraz innych podzespołów samochodu.

Jeżeli za trenowanie uznajemy jazdę bolidem po torze, to odpowiedź zdecydowanie brzmi: nie tak dużo, jak fani by tego oczekiwali. Faktycznie, podczas wielu sesji treningowych są momenty zupełnej ciszy, a wszyscy kierowcy i ich zespoły pracują w garażach. I chociaż początkowo wydaje się to dziwne – bo kierowcy i teamy zawsze zabiegają o jak najwięcej czasu na torze – to po dłuższym zastanowieniu wcale tak nie jest. Ekipy mają bowiem limity opon, które mogą wykorzystać podczas weekendu, a ograniczenia dotyczą ich także w kwestii silników oraz innych podzespołów samochodu.