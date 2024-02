Dream Team, Canarihnos, All Blaks i Husaria – znacie te przydomki?

Wszystkie drużyny sportowe na świecie mają swoje nazwy. To oczywiste. Zdecydowana większość ma też swoje tradycyjne przydomki, a niektóre z nich są globalnie rozpoznawalne. Nie trzeba szczególnie interesować się sportem, by kojarzyć piłkarskich „Królewskich”, czy koszykarskie „Byki”. Swoje unikalne ksywki mają też narodowe reprezentacje. Przedstawiamy najciekawsze z nich i wyjaśniamy ich pochodzenie. Prześwietlamy też tradycyjne nazwy polskich ekip narodowych!

To chyba najsłynniejsza reprezentacja na świecie. Chodzi oczywiście o koszykarską kadrę USA. Przed 1992 rokiem w Igrzyskach Olimpijskich mogli występować wyłącznie sportowcy amatorscy. Wzbudzało to mnóstwo kontrowersji, bo w wielu przypadkach „amatorzy” byli nimi wyłącznie z nazwy, tak naprawdę trenując swoje dyscypliny w pełni zawodowo. Istniejące ograniczenia nie dawały szansy na wyłonienie obiektywnie najlepszej drużyny globu. Zasady gry zmieniła zgoda Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA na udział profesjonalnych graczy. Z myślą o barcelońskich Igrzyskach, w Stanach Zjednoczonych zaczęto tworzyć zespół złożony z gwiazd NBA. Jako pierwszy nazwy „Dream Team” użył na swojej okładce z 18 lutego 1991 roku słynny magazyn Sports Illustrated. Faktycznie był to zespół marzeń.

W Brazylii piłka nożna jest religią. Mawia się, że zamieszkuje ją 215 milionów wyznawców futbolu, a najlepsi zawodnicy mają status półbogów. Każdy dzieciak kopie piłkę i marzy o tym, by zagrać w drużynie narodowej. Piłkarska reprezentacja Brazylii swój pierwszy oficjalny mecz rozegrała 110 lat temu, pokonując 2:0 w Rio de Janeiro angielski zespół klubowy, Exeter City F. C. 5 lat później, w 1919 roku, Brazylijczycy sięgnęli po swoje pierwsze z dziewięciu mistrzostw kontynentu. Prawdziwie imponujące są jednak osiągnięcia Canarinhos w najbardziej prestiżowej piłkarskiej imprezie, mistrzostwach świata FIFA. Brazylijczycy wygrywali mundial aż pięciokrotnie (rekord) i jako jedyna reprezentacja w historii wystąpili we wszystkich 22 turniejach finałowych. Brazylijscy piłkarze czterokrotnie zostawali królami strzelców, a ostatni dokonał tego słynny Ronaldo, który w finałach w 2002 roku strzelił 8 goli.

