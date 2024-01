5 sposobów na przeżycie przygody życia w 2024 roku

Na fali mody walki z prokrastynacją, czyli odwlekaniem wszystkiego w czasie, podsuwamy Ci gotowy pomysł na to, by wreszcie zrobić coś, co naprawdę może zmienić życie, a jeśli nie, to przynajmniej stać się

To inwestycja w siebie, której efekty na pewno zostaną z nami na całe życie – czy to w formie wspomnień, czy to podczas wykorzystywania nowo nabytych umiejętności w przyszłości. W rok można nauczyć się wielu rzeczy – na przykład nowego języka, sztuki walki, tańca towarzyskiego albo podstaw breakingu, czy też opanować inną, nie znaną wcześniej dyscyplinę sportową. Podczas gdy niektóre z tych rzeczy wymagają czasu i wykonywania wielu czynności dodatkowych, wiele można załatwić podczas kilkutygodniowego kursu. Wystarczy zabukować termin, zgrać go z urlopem, czy wakacjami na studiach i już. Można wybrać się na

, albo zapisać na kurs paralotniowy lub

i nauczyć się latać. Naprawdę! W niektórych szkołach latania, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów, takich jak odbycie kursu teoretycznego i posiadanie ważnych badań lekarskich, przy odpowiedniej pogodzie, czas do odbycia pierwszego samodzielnego lotu może wynieść zaledwie kilka lub kilkanaście dni. Ten czas spędzisz na łonie przyrody, w towarzystwie fantastycznych ludzi z podobną zajawką. To zdecydowanie mogą być wakacje życia!