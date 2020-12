Kuba Przygoński przed Dakarem: jestem gotów do walki o każdą sekundę

Były super ważne, naprawdę. Nie liczył się wynik sportowy, ale każdy metr przejechany nowym samochodem. Dodatkowo trasy rajdów Baja Hail wiodły po terenach, na których zostały wytyczone trzy odcinki specjalne Dakaru, więc to także miało ogromne znaczenie. Przede wszystkim ustawiliśmy auto, które jest zupełnie nowe. Z tego powodu był to bezcenny czas. Na każdym kolejnym etapie byliśmy szybsi i to na pewno napawa optymizmem. Od marca nie ścigałem się po pustyni i czułem, że bardzo mi tego brakowało. Plany były oczywiście zupełnie inne, ale z wiadomych względów nikt na świecie nie był w stanie ich zrealizować, dlatego czuję, że tych kilka dni w Saudi bardzo mi pomogło.

Największą różnicę robi zawieszenie. To zupełnie nowe rozwiązanie, które zapewnia większą stabilność na dużych dziurach. Auto lepiej pracuje i jazda w terenie jest o wiele przyjemniejsza. Do tego nowa toyota jest też ciut szybsza w zakresie między 100 a 130 km/h. To kluczowy zakres, bo z taką prędkością najczęściej jeździmy. Wtedy samochód jest bezpieczniejszy i pewniej się prowadzi, co bardzo mnie cieszy.

Z ekranów i zegarów deski rozdzielczej zrywałem folię zabezpieczającą, jakbym wyciągał nowy telefon z pudełka. Auto jest znakomite, to potężna broń, ma wszystko, co potrzebne, by wygrywać. Silnik brzmi obłędnie, a jednak samochód prowadzi się, jak lekka rajdówka. Najważniejsze, że płynie w tym kluczowym zakresie prędkości, o którym wspomniałem, ale jak trzeba, rozpędzi się do 180 km/h.

O tym samym. Wszyscy cieszą się, że w końcu będzie okazja do ścigania. Sainz, Peterhansel, Nasser, czy ten Brinke – nieważne, każdy jest podekscytowany powrotem na pustynię. Moje odczucia są dokładnie takie same. My nie musimy nawet za dużo gadać. Doskonale zdajemy sobie sprawę, o czym myśli każdy z nas. Chcemy już po prostu zacząć Dakar, ruszyć na pierwszy odcinek specjalny i oddać się temu, co najbardziej kochamy. Jesteśmy strasznie stęsknieni rywalizacji na najwyższym poziomie.

