Kuba Przygoński: Samochód mini, ale plany maxi.

O przesiadce zadecydowało kilka czynników i wiele godzin dogłębnych analiz różnych scenariuszy. Dość znacząco zmienił się regulamin, a to sprawia, że na najbliższym Dakarze zdecydowana większość samochodów będzie zupełnie nowa. Niemal wszystkie auta 4x4 będą pionierskimi konstrukcjami, bazującymi na szeregu innowacyjnych rozwiązań. To może mocno namieszać. Z jednej strony te wszystkie modyfikacje mogą dać wiele atutów, ale z drugiej to także spore ryzyko. W momencie, kiedy musiałem już podjąć decyzję, nie było wiadomo, który samochód będzie najszybszy, najlepszy i – co szalenie ważne – pewny i możliwie bezawaryjny. Nie chciałem czekać zbyt długo, nie mogłem sobie na to pozwolić. Po głębokich przemyśleniach wyszło mi na to, że ten samochód powinien być na styczeń bardzo dobrym rozwiązaniem.