Przyjemski: „Dzięki Ekstralidze jestem odważniejszy, ale ciągle się uczę”

W drugiej edycji serii Red Bull Juniorskie Asy dominuje Wiktor Przyjemski. Młodzieżowiec Orlen Oil Motoru Lublin osiąga niesamowite wyniki nie tylko w wyścigach juniorskich, ale toczy wyrównane boje także z najlepszymi ligowymi seniorami. Jest szalenie ważnym punktem w broniącej tytułu, lubelskiej drużynie i pewnie zmierza śladami Mateusza Cierniaka, który wygrał premierową edycję „Asów” .

Przyjemski, jak dotąd, dał się pokonać rywalom w biegu młodzieżowym tylko w jednym meczu. Poza tym był nieomylny i pewnie prowadzi także w klasyfikacji „Najlepszy junior meczu”, którą tworzą kibice głosujący na swoich faworytów za pomocą specjalnej aplikacji. Tuż po ostatniej rundzie fazy zasadniczej, lider obu zestawień cyklu Red Bull Juniorskie Asy opowiedział nam o swoim pierwszym sezonie w najlepszej lidze świata.

Debiutujesz w PGE Ekstralidze. Wiedziałeś, że poza walką o punkty meczowe, toczy się także rywalizacja w cyklu Red Bull Juniorskie Asy?

No jasne, że tak! Moim kolegą z drużyny jest przecież Mati Cierniak, który wygrał pierwszą edycję. On do ostatniej kolejki walczył o zwycięstwo i musiał się naprawdę napracować, żeby dowieźć to do końca. Ja mam sporą przewagę punktową, ale też muszę zachować pełną koncentrację. Chcę wygrać „Asy”. Ja, w ogóle, chcę wygrać wszystko, co jest do wygrania. Dlatego podchodzę do tematu bardzo spokojnie i nie uważam się już za zwycięzcę. Trzeba zbierać punkty i robić swoje.

Na której nagrodzie najbardziej ci zależy?

Wiadomo, że na wizycie w Red Bull Athlete Center. Mateusz wiele opowiadał o tym miejscu, ale szczerze mówiąc… aż ciężko uwierzyć, że jest tam aż tak fajnie (śmiech) . Chciałbym to sprawdzić na własnej skórze, choć wiem, że czekałby mnie tam ostry wycisk. Zobaczymy. Na pewno zrobię wszystko, żeby wygrać i sprawdzić w Austrii swój organizm.

Mateusz Cierniak w Red Bull Athlete Performance Center © DF

Nie dałeś się pokonać żadnemu z rywali w 13 z 14 wyścigów juniorskich. Po fazie zasadniczej masz aż 10 punktów przewagi nad drugim zawodnikiem w klasyfikacji generalnej. Jednocześnie debiutujesz w PGE Ekstralidze. Jak to wszystko rozgryźć? Może te wyścigi w elicie wcale nie są takie ciężkie?

Oj, zapewniam, że są, naprawdę są… Może punktowo faktycznie wygląda to łatwo i przyjemnie, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. Poza tym, wyścig to jest tak naprawdę ostatni etap żmudnej i ciężkiej pracy. Trzeba trenować, uczyć się nowego stylu, zgromadzić i przygotować jak najlepszy sprzęt, a potem jeszcze optymalnie go ustawić na dany bieg. To długi proces, a sam start to tylko efekt tej całej roboty. Oczywiście – kibice widzą jedynie tę ostatnią część naszej pracy, ale trzeba mieć świadomość, ile czasu, zdrowia i pieniędzy trzeba poświęcić, żeby tak to wychodziło. Ja i mój team wiemy, jak to wygląda od środka, dlatego tym bardziej cieszę się z wyników, które osiągam.

Jak oceniasz przeskok do najwyższej klasy rozgrywkowej? Niektórzy mówią, że żużel to żużel i wszędzie trzeba ciężko pracować, a w PGE Ekstralidze nadal są w sumie cztery okrążenia…

To prawda. Trzeba pracować i przepisy są prawie identyczne. Ale różnica jest jednak duża, nie czarujmy się. W biegu juniorskim rywalizuję z rówieśnikami, ale kilka minut później wyjeżdżam do IV wyścigu i tam pod taśmą spotykam się już z prawdziwymi kozakami. Co tu kryć, to robi wrażenie, kiedy stajesz pod taśmą np. z trzema medalistami mistrzostw świata. Kurczę, to są mega ciężkie biegi, ale ja się bardzo z nich cieszę. Tylko coraz trudniejsze wyzwania mogą cię rozwijać i tak do tego podchodzę.

Porażki cię nie deprymują?

Nie da się wygrywać ze wszystkimi. Nikt tego nie potrafi. Ja mam świadomość, że w rywalizacji z najlepszymi nadal nie jestem i jeszcze przez jakiś czas nie będę faworytem. Ale sama możliwość jazdy z nimi, ciągłe otrzaskiwanie się w tej elicie i analiza kolejnych występów są bezcenne. A każdy sukces niesamowicie buduje. Poza tym, bardzo doceniam, że jestem wśród tych zawodników – niezależnie od tego, czy są w mojej drużynie, czy po drugiej stronie parku maszyn. Każdego można obserwować, z większością pogawędzić i podpytać o coś. Wszystkie te informacje, w połączeniu z moim doświadczeniem, pozwalają podnosić swój poziom.

W jakim aspekcie zrobiłeś największy postęp? Z czego jesteś najbardziej zadowolony?

Myślę, że już tych kilkanaście meczów w Ekstralidze dało mi większą pewność siebie. To przekłada się na styl i decyzje, które podejmuję na torze. Jestem odważniejszy i chętniej decyduję się na bardziej zdecydowane ataki. Do tego sama jazda. Staram się pracować nad swoją sylwetką. Muszę i chcę to robić, by pozwolić sobie na jazdę różnymi ścieżkami. To są naczynia połączone – jedno wymaga drugiego i pociąga za sobą trzecie. Tak to wygląda. Na pewno korzystam na jeździe w PGE Ekstralidze. Mimo, że wcześniej już coś osiągnąłem, to teraz dostaję przyspieszoną szkołę żużla na najwyższym poziomie.