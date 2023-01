Przyszłość polskiego BMX Streetu? Aleks Brzęk w filmie Aleksandra Osmałka

Musimy przyznać, że długo czekaliśmy, aż w rowerowych internetach pojawi się coś więcej niż kolejny vlog lub krótka instagramowa kompilacja trików. Niektórzy pewnie powiedzą, że czasy "głębszych" produkcji i bardziej angażujących filmów rowerowych odeszły już w niepamięć. Że nastała era "szybko, tanio i bez zbędnego myślenia". Ale to nie prawda. W rowerowym środowisku ciągle znajdą się zawodnicy i filmowcy, którzy niezależnie od budżetu i czasu, którym dysponują, podejmą się realizacji bardziej wymagających, ponadczasowych projektów. Dla tych ludzi liczy się fun towarzyszący samym nagraniom. Produkcja filmu to proces, który powinien (naszym zdaniem) być bardziej satysfakcjonujący, niż patrzenie na rosnącą liczbę nowych "lajków" i subskrypcji na kanale. Odblokowywanie nowych sztuczek, próbowanie nowych rzeczy, przesuwanie swoich granic, realizowanie kreatywnych pomysłów. To przecież sens rowerowej zajawki, o którym niestety zdarza się nam zapominać.

