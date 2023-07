Polish Skate Federation wspomina eliminacje olimpijskie w Rzymie i Pradze

Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne wyniki, na pewno Rzym możemy uznać za udany. To za sprawą Weroniki, które zajęła 27. miejsce. Warto przypomnieć, że do ćwierćfinałów awansowała z 11. pozycji udowadniając, że mamy szanse na wiele. Biorąc pod uwagę, że był to jej debiut na scenie międzynarodowej jest to super osiągnięcie (może troszkę szkoda przejazdu w ćwierćfinałach, bo były szanse na jeszcze lepszą pozycję, ale wiemy nad czym pracować). Drugą z naszych reprezentantek postawiła wszystko na jedną kartę i zaryzykowała w obu przejazdach, niestety zabrakło szczęścia i

uplasowała się na 46. pozycji. Panowie również wykonali solidne przejazdy, jednakże pojawił się błąd zarówno u

, jak i

. Na tak dużych zawodach, gdzie wystartowało 161 skejcików, zaledwie jedna pomyłka to spora strata punktowa. Tym samym Filip zajął 58. miejsce, a Jean 84.

to trochę radość, trochę niedosyt. Z jednej strony cała ekipa solidnie pojechała, zarówno street jak i

, z drugiej strony po ubiegłorocznym sukcesie Zuzy i walce w finałach Filipa w 2021 jechaliśmy do Pragi z nadziejami. Dziewczyny dostały się do finału, zrobiły dobre przejazdy i zadowalające best tricki, jednakże w tym roku konkurencja była dużo wyższa niż zwykle, pojawiło się więcej zawodniczek szczególnie z Ameryki Południowej i nasze dziewczyny zajęły siódme i dziewiąte miejsce kolejno Zuza i Werka. U panów miłą niespodziankę zrobił Jean, który wykonał mega dobry przejazd, niestety ostatni numer nie siadł i zabrakło nieco punktów do finału, ostatecznie zajmując 17. miejsce. Filip podobnie jak Jean zepsuł ostatni numer, a po drodze odrobine „przestrzelił” tróje fifty i trafił na 25. miejsce. Ekipa bowlowa trikowo wykonała zadania, zajęli kolejno Krzysztof Dymnicki 38. miejsce, Jakub Lewczak 47. miejsce, a Rysio Sulima 49.