PTG, Capitol, Stalin – kultowe miejscówki, które walczą lub znikają

Katowicka „Paderewa”, nazywana tak ze względu na lokalizację na osiedlu Paderewskiego lub PTG, bo mieści się tam także Pomnik Trudu Górniczego to jeden z najlepszych i najbardziej znanych polskich spotów deskorolkowych - nic dziwnego, że znalazł się w nowej serii video „Skatepark Review” z Madarsem Apse, Tomkiem Kotrychem i Agatą Halikowską w rolach „testerów” krajowych miejscówek.

Jeśli chcecie zobaczyć jak dzisiaj wygląda PTG musicie albo tam pojechać, albo… obejrzeć 4. odcinek „Skatepark Review”. Zanim to zrobicie poznajcie historię tego najważniejszego dla polskiego skateboardingu pomnika.

PTG, Katowice

Jak skejci uratowli PTG

Monument ukończono w 1986 roku, a jego otwarciu towarzyszyła wielka górnicza parada. Takie zresztą było jego przeznaczenie, pod pomnikiem na wyłożonym granitowymi płytami placu miały się odbywać rozmaite uroczystości i defilady.

Gładka powierzchnia, platformy i inne elementy placu z miejsca przyciągnęły pojawiających się powoli pierwszych fanów jazdy na desce, wrotkach i rolkach. Z czasem pomnik przestał być wykorzystywany przez górników, a zaczął być coraz bardziej znany wśród skejtów. Jazda na PTG była legalna, a na placu co chwilę pojawiały się nowe przeszkody budowane przez lokalesów - paletowe murki czy niskie rurki powbijane między płyty.

Hola, hola! - zakrzyknęli wówczas miejscowi skateboarderzy i zabrali się za protestowanie.

Na PTG nawet jedna z przeszkód nawiązuje do nazwy spotu © Wojtek Antonów Agata Halikowska - bs kickflip © Wojtek Antonów Tomek Kotrych wie jak kreatywnie wykorzystać przeszkody © Wojtek Antonów Bartosz "Jungenstach" Młodystach - no comply flip © Wojtek Antonów Zasłużony chill © Wojtek Antonów Madars Apse - switch kickflip © Wojtek Antonów Żółwik z Krzyśkiem Godkiem © Wojtek Antonów Tomek Kotrych i Agata Halikowska sprawdzają swoje nagrywki © Wojtek Antonów Tomek Kotrych - switch backside tailslide © Wojtek Antonów

W latach 2000, latem, potrafiło tu jeździć po kilkadziesiąt osób, głównie z Katowic, ale też z Bielska Białej, Krakowa, Cieszyna, Częstochowy. Jednak po 20 latach od powstania pomnika, wszystko powoli zaczęło popadać w ruinę, pojawiły się też pierwsze plotki, że pomnik będą rozbierać. W 2007 roku plotka stała się faktem i okazało się, że przy okazji rozbudowy pobliskiego centrum handlowego, Pomnik Trudu Górniczego zostanie przeniesiony a teren przeznaczony pod inwestycje.

Hola, hola! - zakrzyknęli wówczas miejscowi skateboarderzy i zabrali się za protestowanie. Jak widać na Śląsku potrafią działać skutecznie, list poparcia podpisało kilka tysięcy osób, sprawa trafiła do mediów a w końcu też do władz, które rozpisały ankietę pod tytułem: co zrobić z PTG? Wyniki ankiety potwierdziły potrzebę zostawienia pomnika w tym samym miejscu a dzięki nawiązaniu kontaktu z władzami, lokalna społeczność deskorolkowa mocno naciskała na modernizację monumentu, remont nawierzchni i budowę nowych przeszkód według projektów przygotowanych przez skejterów.

Red Bull Mind The Gap: Najlepsze triki nad gapem z Katowic

Nowy PTG, nazwany już oficjalnie skateplazą otwarto w 2011 roku i trzeba przyznać, iż jest to projekt wybitny, unikalny na skalę światową. Można? Można! Dziś „Paderewa” tętni skejtowym życiem i są to jedne z jej najlepszych dni, a także nocy, bo oświetlenie na pomniku działa całą noc!

Najbardziej w tej historii cieszy fakt, że niewielka grupa deskorolkowców powstrzymała to, co rzadko daje się zatrzymać - zmianę przestrzeni dla ludzi w przestrzeń dla biznesu. Niestety to, co udało się w Katowicach, nie udaje się w wielu innych miejscach, gdzie legendarne miejscówki deskorolkowe któregoś dnia po prostu przestają istnieć.

Panorama PTG © Wojtek Antonów

Love Park – dawne centrum świata

Love Park to prawdziwa legenda. Położony w centrum Filadelfii park był w pewnej chwili centrum świata skateboardingu. Tam zaczynali Stevie Williams, Josh Kalis czy Brian Wenning, tam poleciało wiele historycznych trików i tam powstało kilka najbardziej znanych skejtowych firm. Love Park krył wiele możliwości: granitowe ławki, murki i wieeeelki gap do fontanny, deskorolkowcy go dosłownie pokochali i w pewnym momencie przejęli na własność. W latach 80. było to miejsce oblegane przez handlarzy narkotyków i znane jako niebezpieczne, jednak, gdy w parku pojawili się skejci klimat miejsca się zmienił. Dealerzy przestali tu przychodzić, a rzeźba LOVE ustawiona przy fontannie zaczęła być znana fanom skateboardingu z całego świata.

Położony w centrum Filadelfii park był w pewnej chwili centrum świata skateboardingu.

Skejci pokochali park, ale Filadelfia nie kochała skejtów. Ogólnie w mieście był zakaz jazdy na desce a Love Park stał się centrum egzekwowania tego zakazu. W latach 2000 jeżdżący w parku narażeni byli na nieustający terror ze strony policji, która wysyłała tajniaków, żeby polowali na 14-letnich deskorolkowców jeżdżących po parku. Złapanym zabierano deskorolki, wystawiano mandaty, a pełnoletnich brano do aresztu. Osiągnięto poziom absurdu, gdzie jazda na desce traktowana była jak poważne przestępstwo - a skejci, jak to zakochani, nie chcieli przestać jeździć w Love Parku. Problem narastał, nie pomógł nawet apel projektanta parku Edmunda Bacona, który był zachwycony tym, że deskorolkowcy dają temu miejscu nowe życie i znaczenie. Na znak protestu przeciwko zakazowi, dokonując aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego w 2003 roku, mający 92 lata Bacon przejechał na desce (w asyście) przez park.

Rest in peace, Love Park © RBMH

Konflikt definitywnie zakończył się w 2016 roku, gdy park zamknięto i rozebrano fontannę. W jej miejscu zbudowano wielki, betonowy, owalny plac. W 2018 roku otworzono nowy park, który w niczym nie przypomina tego starego i w sumie nie nadaje się do jazdy na desce. Władze Filadelfii zniszczyły legendę, dzięki której cały świat znał Love Park. Na szczęście skateboarding tamtej ekipy cały czas inspiruje kolejne pokolenia.

Capitol – świat przed smartfonami

Niewiele osób kojarzy, gdzie w Warszawie było kino Capitol, ale wszyscy, którzy jeżdżą lub jeździli na desce, kojarzą nazwę. Warszawski main spot w latach 90. i na początku 2000 był tym miejscem, które w czasach przed smartfonami i internetem łączyło zarażonych skateboardingiem i mocno przyczyniło się do tego, jak dziś wygląda skateboarding w Polsce. „Było to miejsce spotkań tych, którzy przedarli się przez tajemniczą zasłonę i odkryli, czym jest deskorolka. Było to najwłaściwsze miejsce, w jakim można było się znaleźć, jeżeli interesował cię ten temat. To tu szły najnowsze tricki, to tu spotykali się najwięksi zajawkowicze, to tu były najlepsze warunki, żeby się czegoś nauczyć, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w deskorolce” - wspomina Kuba Perzyna, który wraz z kilkudziesięcioosobową grupą warszawskich skaterów bywał tam praktycznie codziennie.

Dlaczego pod kinem skejtom było tak dobrze? Pamiętajmy, że w tamtych czasach nie było skateparków, centrów handlowych, a ulice i krawężniki nie zachęcały do jazdy po mieście - a przed soc-realistycznym budynkiem wybudowanym na początku lat 80. jako „Dom Przyjaźni Polsko-Radzieckiej” znajdowała się gładka, marmurowa nawierzchnia, platformy, murki a nawet niewielki pomnik - czyli wszystko czego deskorolkowcom potrzeba do szczęścia. Dodatkowo Capitol miał swój wyjątkowy, miejski klimat - znajdował się w samym centrum, gdzie łatwo dojechać można było nawet z najdalszych dzielnic, więc szybko zaczął też pełnić funkcję łączącą całe środowisko i stał się symbolem warszawskiej deskorolki.

Kultowe niegdyś miejsce - plac przed kinem Capitol © Andrzej Wiernicki / Forum

Capitol miał swój wyjątkowy, miejski klimat - znajdował się w samym centrum, gdzie łatwo dojechać można było nawet z najdalszych dzielnic

Nie wiadomo czy to konflikt z mieszkańcami sąsiedniego bloku, a może z ochroną kina z którą zawsze były mniejsze lub większe problemy sprawiły, że pod koniec lat 90. spot kilka razy próbowano przerobić utrudniając życie deskorolkowcom. W 2002 plac przed kinem Capitol po kolejnej przebudowie stał się kompletnie nienadający się do jazdy na deskorolce: marmur zastąpiono kostką brukową, powstawiano donice, zamontowano ławki i poręcze mające przeszkadzać skejtom. RIP Capitol!

Stalin – legenda ze wzgórza Letna

Praga to jedno z najładniejszych miast na świecie: starówka, most Karola i inne atrakcje przyciągają do stolicy Czech miliony turystów. Dla podróżników z deskorolkami najciekawszym miejscem w całej Pradze jest jednak wielki marmurowy plac położony na wzgórzu, z którego rozciąga się niesamowity widok na całe miasto. To tzw. Stalin Plaza, miejscówka, która może przypominać planszę z deskorolkowej gry komputerowej: kilka poziomów, schody do skakania, murki, platformy do manuali i mnóstwo innych, budowanych przez lokalesów przeszkód. Według wielu, którzy na Stalinie jeździli - najlepsza miejscówka na świecie.

Zobacz, jak Maxim Hrabanec jeździ po Stalinie (od 2:26 min):

Video: Maxim Habanec w Pradze

Historia tego spotu jest wręcz niesamowita. W latach po drugiej wojnie światowej Praga, będąca stolicą komunistycznej Czechosłowacji chciała przypodobać się rządzącemu tą częścią świata Stalinowi - postanowiono więc zbudować mu pomnik i nie to nie taki zwykły, tylko największy na świecie, a co. Ponad 15 metrowy Stalin stanął na górującym nad Pragą wzgórzem Letna w 1955 roku i tak sobie stał przez niecałe 10 następnych lat, gdy postanowiono pomnik jednak usunąć. Wyrzeźbionego z granitu dyktatora (i cały monument) wysadzono w powietrze i po pomniku Stalina została tylko legenda i… cały postument, razem z przylegającym terenem - w większości wyłożony idealnymi marmurowymi płytami.

Ponad 15 metrowy Stalin stanął na górującym nad Pragą wzgórzem Letna w 1955 roku

Stalin w Pradze - legendarna miejscówka deskorolkowa © Lukyn Wagneter

Nie do końca wiadomo, kiedy na Stalinie zadomowili się deskorolkowcy, pewne jest, że od końca lat 90. aż do teraz są stałym elementem tamtejszego krajobrazu, a triki zrobione na plazie regularnie pojawiające się w filmach deskorolkowych spowodowały, że stała się ona znana na całym świecie. I wszystko toczyło się jak kółka w deskorolce do 2019 roku, gdy władze Pragi zaczęły po raz kolejny snuć plany „rewitalizacji” terenu na wzgórzu tym razem jednak zamykając spot na dobre. Wokół pomnika pojawiły się metalowe bariery i mundurowi strażnicy.

Powodem zamknięcia miał być zły stan techniczny nawierzchni placu, schodów i murków - jednak plan urzędników nie obejmował remontu (co faktycznie by się przydało) tylko gruntowną przebudowę i zmianę funkcji - po której nie będzie już miejsca na deskorolkowe triki. Zakaz wstępu utrzymał się tylko przez chwilę, a cała sytuacja została nagłośniona przez środowisko skateboarderów i ogólnokrajowe media, pojawiła się też petycja wzywająca do pozostawienie wzgórza otwartego dla wszystkich - w tym także dla deskorolek.

Maxim Habanec na Stalinie w Pradze © danvojtech.cz/Red Bull Content Pool

Na chwilę obecną wydaje się, że zarówno zainteresowanie mediów jak i petycja podpisana przez kilka tysięcy osób przyniosły skutek i Stalin działa tak jak działał zawsze: na górze można jeździć na desce, w barach jest piwo, ludzie wypoczywają w parku a wieczorami są koncerty. Rękę na pulsie tego co stanie się z praską miejscówką trzyma grupa lokalnych skaterów, aktywistów, architektów i prawników, którzy za cel postawili sobie utrzymanie Stalina otwartego dla młodzieży, turystów i deskorolkowców.

Trzymamy kciuki, żeby sytuacja skończyła się conajmniej jak na naszym PTG!