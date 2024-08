Różnice między sześcioma jachtami w Pucharze Ameryki

to bardziej niż kiedykolwiek wyścig dla projektantów i inżynierów. Świadczy o tym stosunek liczby żeglarzy na pokładach jachtów do liczby członków każdego zespołu. Obecnie tylko 10% z nich żegluje. Całe ekipy liczą około 150 osób. Stosunek ten zbliża świat żeglarstwa do F1, gdzie dwóch kierowców prowadzi jednomiejscowe bolidy, podczas gdy setki inżynierów i mechaników pracują nad ich osiągami.

Można by kontynuować tę grę jeszcze przez długi czas, ale wizualne porównania nie dają żadnych odpowiedzi na temat osiągów każdego z AC75. Architekt marynarki wojennej, Mathieu Verrier z VMG Yacht Design w Lozannie potwierdza ten punkt widzenia. "To, co cieszy, to fakt, że łodzie są bardzo różne. Pokazuje to, że każdy zespół wcielił w życie swoje własne pomysły, które prowadziły w wielu różnych kierunkach. Nie można jednak wyciągać żadnych wniosków z dokonanych wyborów i ich bezpośredniego wpływu na osiągi. Co więcej, istnieje wiele rzeczy, które nie są widoczne lub są ledwo widoczne, takie jak systemy sterowania, różne serwomechanizmy i sposób, w jaki komputery i załoga zarządzają wszystkim. Istnieją tysiące wzajemnych połączeń między elementami, a zespoły składające się z dziesiątek osób pracowały nad tymi koncepcjami przez ponad rok. Jeśli nie wiemy, jakie jest ogólne podejście, nie możemy powiedzieć, co jest lepsze, a co gorsze, musimy po prostu obserwować".