Pierwszy w historii polski Puchar Świata w Enduro i Zjeździe startuje tu i teraz! Specjaliści od Enduro trenują już na trasach, a zjazdowcy ruszyli na inspekcję trasy. Odśwież sobie informacje na temat nadchodzących zawodów z naszym poradnikiem , a następnie zapoznaj się z naszą listą potencjalnych faworytek i faworytów!

ENDURO

Harriet Harnden

Zwyciężczyni pierwszej rundy Pucharu Świata Enduro. Bardzo utalentowana i wszechstronna dziewczyna, która w ubiegłych latach lądowała na podium zarówno w enduro, jak i w zjeździe. Reprezentantka teamu Trek Factory Racing oraz aktualna mistrzyni Wielkiej Brytanii w zjeździe. Prawdopodobnie jedna z najszybszych dziewczyn, które zobaczycie na trasach w Bielsku. Miejcie ją na oku!

Isabeau Courdurier

Lekko szalona reprezentantka Francji, której znakiem rozpoznawalnym są kolorowe włosy. Trzykrotna Mistrzyni Świata w Enduro, która na zawodach w Finale zajęła drugie miejsce. We włoszech wygrała również dwa OS’y, ale na kolejnych dwóch popełniła poważne błędy i ostatecznie wylądowała na drugiej pozycji. Jeździ na rowerze francuskiej marki Lapierre i podejrzewamy, że w Bielsku będzie chciała zdominować konkurencje i powrócić na szczyt klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Enduro

Ella Conolly

Znaki rozpoznawcze? Bardzo płynna i wyważona jazda oraz długie blond włosy wystające spod kasku. Ella to pochodząca ze Szkocji zawodniczka, która regularnie ląduje na podium w zawodach Pucharu Świata Enduro. We włoszech zajęła trzecie miejsce, tracąc do pierwszej Harriet Harden 16 sekund. Charakteryzuje się “wyspiarskim” stylem jazdy, który świetnie sprawdza się przede wszystkim na mokrych, błotnistych trasach. Patrząc na prognozy pogody, możemy się spodziewać, że powalczy o czołowe lokaty.

Richie Rude

2 min Richie Rude Zobacz, jak Richie Rude mknie po niedawno otwartym szlaku Rude Awakening w Burke Mountain w stanie Vermont.

Wielki Mistrz Enduro. Najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej dość młodej dyscypliny, który w zasadzie “od zawsze” reprezentuje niebieskie barwy Yeti Cycles. Podobnie jak Harriet zwyciężył w pierwszej rundzie Pucharu Świata we Włoszech, a oprócz tego może się pochwalić zwycięstwem w klasyfikacji generalnej EDR z ubiegłego sezonu. Richie jest jednym z zawodników, który po bielskich singlach będzie pomykać w szaro-niebieskim kasku z czerwonymi bykami. Zdecydowanie jeden z faworytów!

Sławomir Łukasik

Sławek Łukasik i jego nowa maszyna! © Joanna Wypiór

Tak, Sławo naprawdę jest jednym z pretendentów do złotego medalu. I bynajmniej nie chodzi nam tutaj o przewagę, jaką daje mu jazda po trasach, które dość dobrze zna, a o wynik, który wykręcił na pierwszym przystanku Pucharu Świata we Włoszech. Pewnie pamiętacie, że LukaSick wylądował na mecie z piątym czasem zawodów, ale do ostatniego OS’a dojeżdżał na prowadzeniu. Pechowe przebicie tylnej opony przekreśliło jego szansę na zwycięstwo, ale podejrzewamy, że sportowa złość, która od tygodnia towarzyszy Sławkowi, nakręci go do walki o zwycięstwo przed własną publicznością.

Jesse Melamed

Chociaż ściganie w Finale Ligure nie poszło po jego Jessego, to jesteśmy pewni, że tydzień przerwy między zawodami został przez niego wykorzystany na przestawienie głowy, wyciągnięcie wniosków i przygotowanie się do walki o topowe lokaty. Przypominamy, że w ubiegłym sezonie Jesse wylądował na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Enduro. Trzymamy kciuki za dobry rezultat i powrót na wysokie obroty w Bielsku!

01 ZJAZD

Vali Höll © ServusTV/Neumayr/Leo

Znana również jako “cudowne dziecko zjazdu”. Reprezentantka Austrii od paru dobrych lat rozdaje karty w rowerowym Pucharze Świata. Poza pierwszym trudnym sezonem, który zaliczyła po przejściu z kategorii Juniorek do Elity, Vali w zasadzie nie ściąga nogi z gazu. W tym roku wróciła do marki YT Industries, z którą rozpoczynała swoją przygodę ze ściganiem w najważniejszych, międzynarodowych zawodach i na pierwszych zawodach w Fort William odniosła spektakularne zwycięstwo. Nowa trasa w Szczyrku, której lwią część stanowią szybkie sekcje z hopami, powinna mocno przypaść jej do gustu!

Nina Hoffman

Nina Hoffmann w trakcie rozgrzewki © Bartek Woliński

Jeżdżąca w barwach teamu Santa Cruz Syndicate Niemka otarła się o zwycięstwo w otwierających sezon zawodach w Fort William. Na mecie siedziała już fotelu liderki i to właśnie wspomniana wyżej Holl, zdetronizowała ją swoim ostatnim przejazdem. ALE! Zawody w Szczyrku to zupełnie nowe rozdanie. Inna charakterystyka trasy, zupełnie inna (prawdopodobnie) pogoda. Hoffman umie jeździć po mokrym, a chmury napływające nad Szczyrk zwiastują, że w trakcie niedzielnych finałów będzie naprawdę ślisko!

Tahnee Seagrave

7 min Video: Tahnée Seagrave – Downtime

Jak ktoś ma powalczyć o złoto na śliskiej, błotnistej trasie, to właśnie ona! Tahnee Seagrave do bez dwóch zdań najbardziej stylowa zawodniczka w stawce, która świetnie czuje się na rytmicznych sekcjach i hopach, których w Szczyrku na pewno nie zabraknie. Lata treningu na wyspach, które słyną z deszczowej pogody prawdopodobnie zaprocentują w Szczyrku!

11 min Człowiek i maszyna Kate Coutney, Loïc Bruni i Finn Iles zapraszają na najbardziej wymagające na świecie wyścigi off-roadowe.

SUPER-BRUNI! Idol publiczności, pięciokrotny Mistrz Świata w Zjeździe, prawdopodobnie najbardziej pozytywna postać w zjazdowym Pucharze Świata. To tylko część jego zalet, a przypominamy, że Lolo naprawdę mocno “rozjechał” konkurencję w trakcie pierwszych zawodów w Fort William. Reprezentujący barwy teamu Specialized Gravity Racing Francuz jest faworytem zawodów w Szczyrku. Niezależnie od pogody, warunków atmosferycznych, a nawet fazy księżyca.

Troy Brosnan

Troy Brosnan gotowy do akcji © Nathan Hughes

Relatywnie prosta trasa, z którą zawodnicy zmierzą się w Szczyrku to pole do popisu dla pochodzącego z Australii Troya Brosnana. Jeżdżący na rowerach ze stajni Canoyona zawodnik znany jest z bardzo płynnej i stylowej jazdy, a drugie miejsce wykręcone w Fort William jest najlepszym dowodem na to, że rzeczywiście jest w formie. Miejcie go na oku!

Finn Iles

12 min Rob spotyka Finna Ilesa Rob Warner spotyka się z Finnem Ilesem, kolarzem, który przechodzi z ligi juniorskiej do świata profesjonalistów.

Oj coś czujemy, że w niedzielę kanadyjczyk będzie się chciał odgryźć swojemu teamowemu koledzę. Chodzi oczywiście o Loic’a, ponieważ Finn i Bruni jeżdżą razem w jednej ekipie. Obaj znani są z niezwykle efektownego i spektakularnego stylu jazdy i obaj wylądowali na pudle na otwierających sezon zawodach w Fort William. Nie żebyśmy się bawili w hazardowe gierki, ale gdybyśmy mieli na kogoś postawić kasę, to prawdopodobnie zdecydowalibyśmy się właśnie na Finna. (i wam też to doradzamy)

02 Polacy na Starcie - obserwujcie ich na instagramie!

ZJAZD

Wojciech Ranosz (Elita)

Wojciech Czermak (Elita)

Paweł Tyburski (Elita)

Michał Ziobro (Elita)

Janek Pająk i jego rajdówka © Wiktor Tomczyk

Amelia Dudek (Juniorki)

Filip Miksa (Junior)

Jakub Zagórski (Junior)

Kacper Sidło (Junior)

Mikołaj Gawronek (Junior)

Igor Franek (Junior)

ENDURO

Arkadiusz Perin (Enduro + E-Enduro)

Dawid Sowa (E-Enduro)

Michał Topór (Enduro)

Damian Konstanty (Enduro)

Krzysztof Kaczmarczyk (Enduro)