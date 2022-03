Jak przygotować się na oglądanie Pucharu Świata w zjeździe?

01 Sprawdź kalendarz

W tym roku kalendarz Pucharu Świata wygląda nieco inaczej niż w poprzednich sezonach. Na ten moment, najważniejsza informacja jest taka, że pierwsze zawody odbędą się już za niecałe 2 tygodnie. W ostatni weekend marca najlepsi zjazdowcy z wszystkich stron świata ruszą na stromą, techniczną trasę w Lourdes . Miejscówka wypadła z obiegu na 5 lat, ale w tym sezonie wróciła do oficjalnego kalendarza i to właśnie na niej rozegrany zostanie inauguracyjny przystanek Pucharu Świata. Czy się jaramy? Jeszcze jak! Kamienie wielkości telewizorów i pionowe ściany ze śliskimi korzeniami z całą pewnością zweryfikują zimowe przygotowania zawodników. Kto pojedzie dobrze w Lourdes, będzie jeździł dobrze cały sezon! Przypominamy, że jak zwykle, zawody możesz oglądać na żywo w Red Bull TV.

5 min Lourdes Course Preview Claudio Caluori hangs on for dear life in this UCI World Cup track preview in Lourdes, France.

Sprawdź tegoroczny kalendarz zawodów Pucharu Świata:

26-27 marca: Lourdes, Francja (DH)

8-10 kwietnia: Petropolis, Brazylia (XCO/XCC)

6-8 maja: Albstadt, Niemcy (XCO/XCC)

13-15 maja: Nové Město, Czechy (XCO/XCC)

21-22 maja: Fort William, Wielka Brytania (DH)

10-12 czerwca: Leogang, Austria (DH/XCO/XCC)

8-10 lipca: Lenzerheide, Szwajcaria (DH/XCO/XCC)

15-17 lipca: Vallnord, Andora (DH/XCO/XCC)

29-31 lipca: Snowshoe, USA (DH/XCO/XCC)

5-7 sierpnia: Mont-Sainte-Anne, Kanada (DH/XCO/XCC)

24–28 sierpnia: MISTRZOSTWA ŚWIATA – Les Gets, Francja

2-4 września: Val di Sole, Włochy (DH/XCO/XCC)

02 Dowiedz się więcej o riderach

15 min Finałowa "drama" Członkowie ekipy Fast Life wspominają najlepsze momenty poprzednich sezonów. Kolarstwo górskie jest pełne naprawdę niezwykłych emocji!

Zawody Pucharu Świata to dla fanów kolarstwa górskiego prawdziwe święto. Można powiedzieć, że prawdziwy rider, nie żyje "od pierwszego do pierwszego", tylko od zawodów do zawodów. Typowanie zwycięzców, kłócenie się z kolegami o to kto poradzi sobie lepiej na kolejnych zawodach i dokładna analiza najlepszych przejazdów to w zasadzie obowiązek każdego prawdziwego fana dwóch kółek.

Jeśli jesteś tu nowy i nie do końca ogarniasz czym tak bardzo się ekscytujemy, to pozwól, że zadamy Ci małą "pracę domową", która rozwieje wszelkie wątpliwości. Do pierwszych zawodów, które odbędą się pod koniec marca zostało Ci jeszcze trochę czasu, więc na pewno zdążysz przeczytać wszystkie kluczowe materiały i zapoznać się z osiągnięciami najlepszych zawodników. Wiele informacji znajdziesz też w filmach i rowerowych mini-serialach, więc na najbliższe kilka dni po prostu pożegnaj się z Netflixem. No to do roboty:

03 Zaplanuj Trip do Leogangu

Gee Atherton na Pucharze Świata w Leogangu © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

To jedna z najszybszych, najbardziej widowiskowych tras, na których będą się ścigać zawodnicy. Jeśli jeszcze o tym nie wiesz, to Leogang jest jednym z tak zwanych "polskich bikeparków za granicą". Każdego roku do Leo jeżdżą setki Polaków, którzy chcą aktywnie odpocząć i pojeździć trochę po austriackich trasach. Bikepark ma wiele zalet, ale największą z nich jest zdecydowanie relatywnie niewielka odległość od polskiej granicy.

To kultowa miejscówka, którą po prostu trzeba odwiedzić, a skoro w tym roku, rozgrywany jest na niej Puchar Świata, to czemu tego jakoś nie połączyć? Kilka dni jazdy po bikeparku i oglądanie najlepszych na świecie zawodników w akcji to chyba nienajgorszy pomysł na wakacyjny wypad? Sami widzieliśmy takie zawody na żywo i możemy Ci powiedzieć, że obrazek, który oglądasz w telewizji lub na laptopie, na żywo wygląda zupełnie inaczej. No i jeszcze atmosfera panująca na miejscu. To po prostu trzeba przeżyć!

04 Nakręć się na sezon z filmami rowerowymi w Red Bull TV

46 min Gamble Zero slow motion, zero efektów specjalnych, zero kombinowania. Czysta prędkość i brutalny, hardkorowy styl! Zobacz jak najlepsi na świecie riderzy, radzą sobie przy pokerowym stole!

Pogoda za oknem wskazuje na to, że sezon zbliża się wielkimi krokami. Jeśli z jakiegoś powodu nie czujesz jeszcze rowerowej buzacji, koniecznie pobierz aplikację Red Bull TV, która będzie Ci regularnie przypominać o wszystkich transmisjach z zawodów i zapewni maksymalną motywację do jazdy. Poza filmami o zawodnikach ścigających się w Pucharze Świata, znajdziesz w niej również pełnometrażowe filmy o największych gwiazdach sportów rowerowych, takich jak Brandon Semenuk , Emil Johansson i cała reszta. Nie trać czasu na zamułkę. Odpalaj filmy i leć na rower!