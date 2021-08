Puchar Świata FMB w Katowicach - kluczowe informacje o Red Bull Roof Ride

Red Bull Roof Ride to bez dwóch zdań najbardziej niezwykłe zawody rowerowe tego sezonu. Już 21 sierpnia, 20 najlepszych zawodników freestyle MTB z całego świata stanie do walki o zwycięstwo, na niezwykłej trasie zbudowanej na dachach katowickiego MCK'u. Różnica wysokości między rampą startową, a metą wynosi ponad 22 metry. Na riderów czeka 7 naprawdę konkretnych przeszkód, z których najbardziej techniczną, jest płaski drop (zeskok), zbudowany 16 metrów nad ziemią! Do tego kilka przeszkód na dachu, a na deser 3 olbrzymie skocznie, z których największa ma ponad 13 metrów przelotu.

