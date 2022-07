Co wydarzyło się na Pucharze Świata w Lenzerheide zostaje w Lenzerheide

01 Powtórki

Jeśli z jakiegoś powodu przegapiłeś transmisję na żywo, to radzimy Ci czym prędzej nadrabiać zaległości. Naszym zdaniem, zawody w Lenzerheide były najbardziej wystrzałowym przystankiem Pucharu Świata w tym sezonie. O zwycięstwie w zjeździe decydowały minimalne różnice, a szaleństwo na finiszach w trakcie zawodów cross country to już czysta, wyścigowa poezja. Sprawdź powtórki zawodów, a następnie przewiń w dół i zobacz najważniejsze wnioski, które wyciągnęliśmy po zawodach w Szwajcarii. I pamiętaj, następne zawody już za tydzień, więc nie ma czasu na rozpamiętywanie i "co wydarzyło się w Lenzerheide, zostaje w Lenzerheide"!

02 Zjazd - wnioski po zawodach

1. Powrót wielkiej Rachel Atherton

Tak się wraca na szczyt w pełnym stylu! © Bartek Wolinkski/@wolisphoto

Swoją decyzję o starcie w zawodach Rachel Atherton podjęła w ostatniej chwili. Dasz wiarę? Najbardziej utytułowana zawodniczka w historii rowerowego zjazdu wróciła do ścigania po ponad 3 letniej przerwie spowodowanej kontuzjami i urlopem macierzyńskim. Gdy Brytyjka zniknęła ze sceny młodsze zawodniczki zaczęły bardzo mocno rozpychać się w czołówce. To, że wielka dominatorka wróci do ścigania było dla nich jasne, więc robiły wszystko co mogły, by pod jej nieobecność zbudować sobie silną i stabilną pozycję do walki o medale.

Świeżo upieczona mama nigdy nie owijała w bawełnę. Tym razem również przyznała, że jest bardzo daleka od swojej szczytowej formy, ale gdy na świecie pojawiła się Arna (córeczka Rachel), priorytety zawodniczki wywróciły się do góry nogami. "Nie czuję, że trenowałam wystarczająco dużo, by wystartować w zawodach, ale czasem po prostu trzeba wystartować niezależnie od okoliczności. Wydawało mi się, że zawody w Lenzerheide będą najprostsze do zaliczenia pierwszego startu, ale nowe sekcje mocno mnie zaskoczyły. Teraz, po zawodach jestem zdenerwowana, podekscytowana, przestraszona, zmęczona, szczęśliwa i wypoczęta jednocześnie!"

Chociaż Rachel musiała sobie poradzić z niewielką ilością snu i treningu, na trasie wyglądała na bardzo pewną. W trakcie kwalifikacji Brytyjka odjechała bardzo płynny przejazd i wylądowała na siódmej pozycji, a w finałach dołożyła do pieca i ukończyła zawody na rewelacyjnym szóstym miejscu! Po tym starcie nie mamy już żadnych wątpliwości, że w sezonie 2023 Rachel wróci do ścigania na maksymalnych obrotach!

2. Zwycięstwo Pierrona

3 zwycięstwo w sezonie dla Pierrona © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Najszybszy w kwalifikacjach i najszybszy w finałach - Amaury Pierron zaliczył w Lenzerheide perfekcyjny weekend i zgarnął za swój start maksymalną liczbę punktów. To trzecie zwycięstwo Pierrona w sezonie i kolejny krok na drodze do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jeśli zawodnik utrzyma tempo na kolejnych zawodach, to podejrzewamy, że pozostali riderzy będą mieć z nim poważny "problem"...

O zwycięstwo znów otarł się reprezentujący Kanadę Finn Iles . Młody zawodnik siedział na miejscu zarezerwowanym dla lidera przez długich kilkanaście minut i prawdopodobnie myślał już tylko o swoim pierwszym zwycięstwie w zawodach Pucharu Świata. Niestety Amaury Pierron miał na te zawody zupełnie inne plany, więc Iles znów musiał zadowolić się srebrnym medalem. 1,4 sekundy przewagi, które wykręcił Francuz, to w przypadku 3-minutowej trasy, naprawdę konkretna różnica.

3. Idealny przejazd "Pom Pom"

Myriam Nicole dała naprawdę mocno do pieca! © Bartek Wolinkski/@wolisphoto

Chociaż po kwalifikacjach Nicole Myriam zajmowała drugie miejsce, to w finałach nie dała szans rywalkom. Nawet rewelacyjna w tym sezonie Camille Balanche musiała uznać wyższość Francuski, bo komentujący zawody Rob Warner i Eliot Jackson prawie spadli z krzeseł w trakcie przejazdu "Pom Pom". Od startu do mety Myriam jechała na limicie, pokonując kolejne sekcje z nieprawdopodobną prędkością. Cały przejazd doprawiony był odrobiną szaleństwa, więc jak łatwo się domyślić, bardzo przypadł nam do gustu!

Ostatecznie Francuska zameldowała się na mecie z najlepszym czasem i drugiej na mecie Balanche dołożyła prawie 4,5 sekundy. Być może nie było to zbyt miłe z jej strony, ale w wywiadzie przeprowadzonym zaraz po wyścigu podkreśliła, że to właśnie szybki przejazd Szwajcarki z kwalifikacji zmotywował ją do szybszej jazdy. Patrząc na to podejście trzeba się zastanowić, jak podejść do kwalifikacji na zawodach w Andorze...

03 Cross Country

1. Finisz jakich mało

Schurter i Flückiger nie potrafią odpuścić! © Bartek Woliński/@wolisphoto

Powiedzieć, że finisz wyścigu mężczyzn w Lenzerheide był mocno zaskakujący, to jak nic nie powiedzieć. Ostatecznie, swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata wywalczył reprezentujący Włochy Luca Braidot , który na ostatnich metrach odparł atak Alana Hatherly . Jednak, żeby wyjaśnić co stało się w wyścigu i gdzie podziali się Flückiger i Schurter , którzy jeszcze kilkaset metrów przed metą byli na prowadzeniu, musimy trochę cofnąć się w czasie.

Pierwsza grupa, która bardzo długo prowadziła w wyścigu jechała na bardzo wysokich obrotach. Braidot, Flückiger i Schurter nieustannie zmieniali się na pozycji lidera, ale to właśnie dwóch Szwajcarów ostatecznie urwało się pozostałym zawodnikom na moment przed zakończeniem wyścigu. Chwila przerwy i oczekiwanie na to, kto pierwszy wjedzie w obszar rejestrowany przez kolejną kamerę... Braidot i Hatherly? Ale jako to możliwe?!

Okazało się, że na fragmencie trasy, który był poza zasięgiem kamer doszło do zderzenia między dwoma reprezentantami Szwajcarii. Ostatecznie żaden z nich nie doznał poważnych urazów, ale zamiast na pierwszych dwóch miejscach, zawodnicy wylądowali na trzeciej i czwartej pozycji. "Ściganie to ściganie" - rzucił na koniec Flückiger, zdenerwowanemu Schurterowi.

2. Lecomte wraca na szczyt

Lecomte znów najlepsza! © Bartek Wolinkski/@wolisphoto

Po pierwszych rundach Pucharu Świata, zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata już prawie przypisaliśmy reprezentującej Australię Rebecce Mcconnell , ale wygląda na to, że w drugiej połowie sezonu to Loana Lecomte będzie dyktować zasady gry. W pierwszej grupie, która już na początku zawodów nakręciła tempo wyścigu znalazły się właśnie Lecomte, Jenny Rissveds i Alessandra Keller . Na czwartym okrążeniu młoda Francuska mocno szarpnęła na najbardziej wymagającym podjeździe i ostatecznie urwała się rywalkom.

To nie było łatwe zwycięstwo, ale dzięki niemu Lecomte zaliczyła kolejne zwycięstwo i o jeden punkt wyprzedziła Mcconnell w klasyfikacji generalnej. Przed kolejną rundą Pucharu Świata, zawody rozpoczną się z bardzo ciekawą sytuacją: Lecomte 1204, Mcconell 1203 punkty w generalce!