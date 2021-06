Zjazdowe kroniki: Co wydarzyło się na Pucharze Świata w Leogangu

Nie bez powodu uwielbiamy wyścigi organizowane w "Leo". Zróżnicowana, dynamiczna trasa dostarcza nam co roku niezwykłych emocji. Zawodnicy jeżdżą coraz szybciej, skaczą coraz dalej i pokonują pionowe ściany z coraz większą pewnością. Nie straszne im nowe sekcje pełne lepkiego błota i śliskich korzeni. Są nie do zatrzymania i prawdę mówiąc, piekielnie dobrze się to ogląda! Jeśli nie widzieliście zawodów na żywo, koniecznie zobaczcie powtórki: