Puchar Świata w Lourdes: 5 epickich przejazdów

To był ostatni profesjonalny sezon Emmeline Ragot . Nic dziwnego, że zawodniczka chciała pokazać się od jak najlepszej strony i dać własnej publiczności powód do świętowania. W dzień finałowego starcia pogoda była idealna, trasa sucha, a kibice przy taśmach szaleli bardziej niż kiedykolwiek. Od startu do mety, Ragot leciała po trasie jak natchniona pokonując kolejne sekcje z niesamowitą płynnością. Była najlepsza i po prostu nie dała szans rywalkom. Francuska wygrała zawody ze sporym zapasem pokonując dominującą od lat Rachel Atherton oraz koleżankę z reprezentacji Myriam Nicole. Zobacz przejazd Ragot w playerze poniżej. (przewiń film do 7:53)