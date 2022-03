Co wydarzyło się na Pucharze Świata w Lourdes?

Zamiast skupić się na objeżdżaniu bardzo wymagającej, technicznej trasy, zawodnicy i zawodniczki większość dnia spędzili w długiej na kilkaset metrów kolejce. Czas dotarcia na szczyt, wydłużył się z kilkunastu minut, (do których przyzwyczajeni są zawodnicy) do ponad dwóch godzin! W trakcie piątkowych treningów, które trwały od samego rana do godziny 6 wieczór, większość zawodników zaliczyła 3 lub 4 przejazdy...

rozpoczęła sezon 2022 od pięknego zwycięstwa na trasie w Lourdes. Od samego początku jechała płynnie i szybko, a po stromych technicznych sekcjach przejeżdżała jak po gładkiej autostradzie. Na pierwszych zawodach pokazała fenomenalną technikę i świetne przygotowanie fizyczne. Jeśli do tego wszystkiego dołoży szybką jazdę na bardziej spokojnych i płynnych trasach, to naszym zdaniem może w tym roku naprawdę mocno namieszać!

