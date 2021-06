Wszystko, co musisz wiedzieć o Pucharze Świata MTB w Leogangu

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Po pół roku przerwy, wracamy do ścigania w zjeździe! W najbliższy weekend 11-13 czerwca w austriackim Leogangu odbędzie się kolejna runda Pucharu Świata MTB, na której pierwszy raz w sezonie, poza zawodnikami cross country pojawią się zjazdowcy!

Co więcej, niedzielne wyścigi XC kobiet i mężczyzn możesz oglądać z polskim komentarzem rowerowych ekspertów - Adama Probosza z Eurosportu i Macieja Mycielskiego . Warto również podkreślić, że cała transmisja, będzie odbywać się w zupełnie nowej formule, dzięki której każdy oglądający, będzie mógł decydować, którą część toru, chce oglądać w danej chwili (tzw. multicam view)!

