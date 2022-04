Wszystko, co musisz wiedzieć o Pucharze Świata cross country w Brazylii

Petropolis to miasto położone w stanie Rio de Janeiro. Miejscowość została w XIX wieku nazwana na cześć ówczesnego cesarza Piotra II, który był drugim oficjalnym władcom Brazylii. Co ciekawe, w tamtych czasach Petropolis stanowiło "górski kurort", do którego przed upałem uciekali zamożni mieszkańcy Rio. Dzięki pierwszym "wczasowiczom", miasto rozwijało się na tyle szybko, że obecnie mieszka w nim ponad 300 tysięcy Brazylijczyków, którzy do tej pory utrzymują się z turystyki i produkcji piwa!