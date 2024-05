To były emocje! Relacja z pierwszego Pucharu Świata w Enduro i DH w Polsce

01 Enduro i E-Enduro

Wiedzieliśmy, że ściganie będzie nieprawdopodobnie spektakularne, a Sławek Łukasik będzie jednym z faworytów, ale tego co wydarzyło się na piątkowych zawodach w Enduro i sobotnim wyścigu na E-Bike’ach chyba jednak się nie spodziewaliśmy. Cała rywalizacja odbywała się przy naprawdę niesamowitej atmosferze, którą zapewniły setki kibiców tłumnie zgromadzonych przy trasach. Zawodnicy już po pierwszych treningach podkreślali, że takiego klimatu i zaangażowania fanów jeszcze nie widzieli. Nieśmiało przypominamy, że były to pierwsze w historii zawody Pucharu Świata w Polsce. Strach pomyśleć, co będzie się działo na kolejnej imprezie…

“Ścigałem się w kilku imprezach takiej rangi w różnych europejskich miejscówkach i czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To samo mówili zawodnicy z zagranicy” - komentował Kriss Kaczmarczyk .

Wróćmy jednak do meritum, bo chociaż atmosfera była kozacka, to nie ona jest na zawodach najważniejsza. Piątkowe ściganie w Enduro dostarczyło zawodnikom i kibicom emocji z najwyższej półki. Zmienne warunki atmosferyczne dodały całości dodatkowej pikanterii, bo riderzy musieli szybko dopasowywać się do zmiennej przyczepności i nowych linii, które wycinały się na trasach. Do pełni szczęścia zabrakło 95 setnych sekundy. To właśnie taką przewagę nad Sławkiem Łukasikiem wypracował Charlie Murray , który najlepiej poradził sobie z bielskimi trasami. Od połowy wyścigu reprezentant Polski gonił stratę z dwóch pierwszych odcinków specjalnych i zwyciężał na trzecim, czwartym i piątym OS’ie. Na mecie zabrakło setnych części sekundy… Zwycięstwo byłoby czymś naprawdę spektakularnym, ale drugie miejsce wywalczone w historycznym przystanku Pucharu Świata, to chyba nie najgorszy wynik, prawda?

A! No i bylibyśmy zapomnieli. Ponieważ Sławek prawdopodobnie stwierdził, że nie wyjedzie z Bielska bez złotego medalu, w sobotnich zmaganiach na elektrykach wklepał konkurencji 17 sekund i zakończył zmagania na pierwszej pozycji. W tym miejscu trzeba również podkreślić bardzo dobry wynik Katarzyny Burek, która rywalizację na analogach zakończyła na 14 pozycji.

02 Zjazd (niedziela)

Laurie Greenland na trasie w Szczyrku

Jeszcze w czwartek, po pierwszych inspekcjach, zupełnie nowa trasa, którą zbudowano w Szczyrku zebrała całą masę pozytywnych recenzji i komentarzy. Zawodnicy ze wszystkich stron świata komplementowali organizatorów i budowniczych, ale na finalny test i prawdziwą weryfikację musieliśmy poczekać do niedzieli…

I okazało się, że warto było czekać! Rano byliśmy zachwyceni, bo niebo w Szczyrku zasnuło się chmurami. Wszystko wskazywało na to, że trasa przejdzie kolejną przemianę i jeszcze raz zweryfikuje umiejętności techniczne zawodników. ALE! Mniej więcej dwie godziny przed finałami, pogoda znów uległa zmianie i najważniejszą część Pucharu Świata w zjeździe oglądaliśmy przy asyście słońca.

Gdy w dzień wyścigu, riderzy i riderki rozpoczęli ściganie, bardzo szybko stało się jasne, że trasa rzeczywiście zasługuje na dobre opinie. Jest długa i zróżnicowana, a przez to nieprawdopodobnie atrakcyjna i widowiskowa. Dzięki tej różnorodności, zawodnicy mieli szansę na to, by naprawić drobne błędy popełniane w różnych sekcjach, a licznik wskazujący przewagę lub stratę do aktualnego lidera regularnie zmieniał kolor z czerwonego na zielony i odwrotnie. Ostatecznie, finałowe zmagania zakończyły się niespodziankami. Wśród kobiet najlepszy czas wykręciła Marine Cabirou , a w kategorii mężczyzn Ronan Dunne “wcisnął się” przed Loica Bruniego zwyciężając o zaledwie 0,064 sekundy.

03 Czy do Polski powróci moda na ściganie w zjeździe?

Kibice zrobili robotę! © Bartek Woliński

"Stary, chyba muszę kupić zjazdówkę" - to zdanie usłyszeliśmy przez ostatnie 3 dni prawdopodobnie ponad 100 razy. I nie ma się co dziwić, bo atmosfera panująca na zawodach była naprawdę niesamowita. Zagrało wszystko - pogoda, doping, trasa i poziom sportowy prezentowany przez zawodników. Chociaż bardzo chcielibyśmy się do czegoś przyczepić, to od 3 godzin szukamy na forach internetowych najlepszego roweru zjazdowego, który sprosta naszym oczekiwaniom. Swoją drogą ciekawe, czy jak przesiądziemy się z endurówek na rowery o skoku 200 x 200 mm, to wszystkie nasze problemy z technicznymi sekcjami same znikną. Cóż. Mamy nadzieję...