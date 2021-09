Wszystko, co musisz wiedzieć przed Pucharem Świata MTB w Snowshoe

Cóż to był za sezon! Po bardzo specyficznym roku 2020, wróciliśmy do ścigania na naprawdę konkretnych obrotach. 5 edycji Pucharu Świata, igrzyska, mistrzostwa świata, a na deser, ostatnie zawody w Snowshoe!

Cóż to był za sezon! Po bardzo specyficznym roku 2020, wróciliśmy do ścigania na naprawdę konkretnych obrotach. 5 edycji Pucharu Świata, igrzyska, mistrzostwa świata, a na deser, ostatnie zawody w Snowshoe!

Cóż to był za sezon! Po bardzo specyficznym roku 2020, wróciliśmy do ścigania na naprawdę konkretnych obrotach. 5 edycji Pucharu Świata, igrzyska, mistrzostwa świata, a na deser, ostatnie zawody w Snowshoe!