Wszystko, co musisz wiedzieć przed Pucharem Świata MTB w Snowshoe

Po ostatnich zawodach Pucharu Świata w Vallnord, zawodnicy mieli dwa tygodnie na przegrupowanie sił i spakowanie się na "dłuższą wycieczkę" po Ameryce Północnej. Przed nami wyścigi w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, w trakcie których będą się ważyć losy zawodników walczących o dominację w klasyfikacji generalnej. Po amerykańskim "tournee" riderzy wrócą do Europy na Mistrzostwa Świata we Francji oraz ostatnią rundę Pucharu Świata, która odbędzie się we włoskim Val di Sole. Jak sam widzisz, przed nami niezwykłe emocje, więc skoro już do nas wpadłeś, dowiedz się więcej na temat nadchodzących zawodów i zaplanuj wolny weekend na oglądanie szalonych zawodów.

Rozkład Jazdy:

Short Track: 29 lipca (piątek) - godzina 23:20

Zjazd Kobiet: 30 lipca (sobota) - godzina 18:25

Zjazd Mężczyzn: 30 lipca (sobota) - godzina 19:45

Cross Country Kobiet: 31 lipca (niedziela) - godzina 18:00

Cross Country Mężczyzn: 31 lipca (niedziela) - godzina 20:30

01 Trasy w Snowshoe

Downhill

Trasa zjazdowa w Snowshoe, wprowadziła do Pucharu Świata trochę świeżości. Od lata zawodnicy ścigali się w tych samych europejskich kurortach i mocno narzekali na zbyt niski poziom trudności niektórych torów. Długa na ponad dwa kilometry trasa, przygotowana na amerykański przystanek cyklu, stanowi mieszankę szybkich sekcji, z technicznymi elementami, które sprawdzą umiejętności zjazdowców. Pierwsza część toru składa się głównie z szybkich otwartych zakrętów i konkretnych skoczni, na których zawodnicy mogą złapać flow i przygotować się na drugą, bardziej wymagającą część trasy. Gdy riderzy wpadną do lasu, będą musieli poradzić sobie z technicznymi rockgardenami, śliskimi korzeniami i pomysłowymi przeszkodami, przygotowanymi przez lokalnych budowniczych. Na deser sekcja trzech konkretnych hop i szybka prosta do mety. To będą naprawdę efektowne zawody!

3 min Puchar Świata w Snowshoe 2019 - przejazd Loica Bruniego Zobacz zwycięski przejazd Loica Bruniego z zawodów Pucharu Świata DH w Snowshoe

Cross country

Pętla cross country ma 3,8 km długości i jak każdy nowoczesny tor do XCO składa się z przeszkód wybudowanych przez organizatorów zawodów oraz naturalnych sekcji, w które nie ingerował człowiek. Trasa jest bardzo wymagająca i zróżnicowana, pełno na niej krótkich i średnich zjazdów, które przeplatają się z podjazdami. Coś takiego mogą przetrwać tylko zawodnicy, którzy na swoich treningach mocno skupiali się na interwałach.

02 Gdzie jesteśmy?

Snowshoe to miejscowość leżąca u podnóża Appalachów w stanie Zachodnia Virginia. Stolica stanu, Charleston jest oddalona od miejscówki o trzy godziny jazdy samochodem. Zawody zostaną rozegrane na górze "Cheat Mountain" w resorcie Snowshoe, który zimą odwiedzają dziesiątki tysięcy narciarzy i snowboardzistów. W ostatnich latach, miejscówka otworzyła się też na letnią turystykę, a organizatorzy poza trasami dla zawodników, zbudowali również bezpieczne single dla rowerowych turystów i amatorów.

Narciarskie stoki w Snowshoe są widoczne gołym okiem nawet latem! © Snowshoe Mountain Resort

03 Faworyci

Zjazd

W kategorii Pań sytuacja staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Dwie ostatnie rundy zostały zdominowane przez różne zawodniczki - w Vallnord wygrała Valentina Holl , a tydzień wcześniej w Lenzerheide klasę pokazała Myriam Nicole . Od początku sezonu, w świetnej formie jest też Camille Balanche , która w Snowshoe zawsze obstawiała czołowe lokaty. O dobry rezultat może powalczyć również Nina Hoffmann , która w tym sezonie zmieniła barwy i dołączyła do legendarnego teamu Santa Cruz Syndicate. Naszym zdaniem, właśnie te cztery Panie zadecydują o tym w czyje ręce wpadnie największa liczba punktów.

Jesteście gotowi na powrót Bruniego? © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Powiedzieć, że Loic Bruni lubi się ścigać w Snowshoe, to jak nic nie powiedzieć. Na każdych zawodach rozgrywanych na tej trasie Francuz lądował w pierwszej piątce (4, 2, 1) i mamy wrażenie, że wracając po kontuzji, będzie chciał pokazać wszystkim na co tak naprawdę go stać. Poza Brunim w kolejce do złotego medalu ustawi się jeszcze na pewno Lorris Vergier , który zwyciężył w ostatnich zawodach, ostrzący zęby na zwycięstwo w generalce Amaury Pierron , i Finn Iles , który od początku sezonu ląduje zawsze na drugiej pozycji. W tym miejscu warto również wymienić Aarona Gwina , który po kilku(nastu) słabszych występach, chyba w końcu wstrzelił się z formą i w Snowshoe, będzie walczył o czołowe lokaty przed własną publicznością!

Cross Country

W Vallnord doszło do przełamania. Dominująca od początku sezonu Rebecca McConnel miała na trasie małe problemy ze sprzętem i tym samym otworzyła drogę do zwycięstwa, młodej Loanie Lacomte . Francuska od początku sezonu jeździła w "czubie", ale to właśnie dwa ostatnie starty przełożyły się na konkretny zapas punktów i sprawiły, że Lecomte wyprzedziła swoją rywalkę z Nowej Zelandii o jeden punkt w klasyfikacji generalnej. Nie chcielibyśmy się wymądrzać, ale mamy wrażenie, że na najbliższych zawodach, rywalizacja między tymi dwoma Paniami będzie piekielnie zacięta!

Nino Schurter © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

W przypadku Panów, całe środowisko bacznie obserwuje rywalizację dwóch Szwajcarów - Nino Schurtera i Mathiasa Flückigera . Od początku sezonu to właśnie walka tych dwóch dżentelmenów przyciąga uwagę wszystkich fanów kolarstwa górskiego i prawdę mówiąc nic nie wskazuje, żeby to wszystko miało się w najbliższym czasie zmienić. Oczywiście zawody wygrywali w tym roku inni zawodnicy tacy jak chociażby Luca Braidot , ale trzeb uczciwie powiedzieć, że światła wszystkich reflektorów są zwrócone właśnie w stronę dwóch reprezentantów Szwajcarii.