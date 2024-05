Wszystko, co musisz wiedzieć o Pucharze Świata MTB w Szczyrku i Bielsku

01 Niezwykły moment dla polskiego kolarstwa górskiego

Tak, to dzieje się naprawdę. Nie musisz przecierać oczu ze zdumienia lub nerwowo szczypać się po przedramieniu, żeby sprawdzić, czy to na pewno nie sen. Rowerowy Puchar Świata w zjeździe i enduro naprawdę zawitał do Polski!

Na miejscu wylądowały już wszystkie największe teamy, a riderzy powoli oswajają się z zupełnie nową lokalizacją i niebawem ruszą na pierwsze obchody po trasach. Chociaż organizatorzy uchylili już rąbka tajemnicy, zarówno zawodnicy, jak i kibice zupełnie nie wiedzą czego się spodziewać. Trasa zjazdowa (o której opowiemy więcej w kolejnym punkcie), została zbudowana od podstaw specjalnie na tegoroczną imprezę i chociaż “rowerowe internety” dosłownie wrzą od ilości bardzo zróżnicowanych komentarzy, my spodziewamy się niezwykle dynamicznego i spektakularnego widowiska. Odcinki specjalne składające się na rywalizację Enduro to dobrze nam znane trasy należące do kompleksu Enduro Trails.

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak lokalni zawodnicy wykorzystają znajomość terenu, bo wszystko wskazuje na to, że poza drobnymi modyfikacjami, rywalizacja zostanie przeprowadzona po znanych i wielokrotnie objechanych liniach! Zanim jednak przejdziemy do bezpośredniej analizy tras, wróćmy na moment do harmonogramu i kilku najważniejszych informacji, które przydadzą się każdemu kibicowi!

02 Gdzie jesteśmy?

Enduro Trails Bielsko Biała © Michał Cypcer / www.michalcypcer.com

A w zasadzie to lokalizacje, ponieważ wspomniane wyżej dyscypliny (Enduro i Downhill) zostaną rozegrane w dwóch różnych lokalizacjach. Bazą całego eventu będzie polska stolica sportów rowerowych czyli Bielsko Biała. To właśnie na trasach wchodzących w skład kompleksu Enduro Trails zostaną zorganizowane zawody Enduro, a sam zjazd, który wymaga zaplecza logistycznego w postaci wyciągu, przeprowadzony zostanie po drugiej stronie góry - w Szczyrku. Nie ma mowy o lepszej lokalizacji dla takiej imprezy. Życie Bielska i lokalnej społeczności od paru dobrych lat kręci się wokół dwóch kółek i wszystko wskazuje na to, że cały kompleks będzie się dalej rozwijał w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że z czasem, lokalizacja pojawi się na międzynarodowych mapach bike parków, a kolejne odwiedziny światowej elity na polskiej ziemi, będą już tylko kwestią czasu!

03 Harmonogram

Poniżej znajdziesz dokładną rozpiskę, a my w kilku słowach zwrócimy uwagę na najważniejsze aspekty całej imprezy. Tak naprawdę, polski przystanek Pucharu Świata rozpocznie się w środę. Zawodnicy przejdą przez odprawy, zostaną oficjalnie przywitani i ugoszczeni w Bielsku i Szczyrku. Ten dzień zarezerwowany jest na kwestie formalne i w przypadku “zwykłych śmiertelników” organizatorzy nie przewidzieli żadnych spektakularnych atrakcji. Prawdziwa zabawa zacznie się we czwartek. (dokładna rozpiska godzinowa oraz informacje o biletach na wydarzenie dostępne na stronie organizatora)

Czwartek 16.05.2024

Enduro i Downhill (treningi w Bielsku i inspekcja trasy w Szczyrku)

Prawdziwy “cyrk” zaczyna się w czwartek. Zawodnicy rywalizujący w Enduro ruszają na treningi na trasach, a zjazdowcy mają cały dzień na inspekcję trasy. Zapoznanie się z zupełnie nowym torem będzie dla większości riderów kluczowe. Warto zaznaczyć, że niezależnie od pogody, w ciągu najbliższych dni linie będą mocno ewoluować, ponieważ ponad setka najszybszych i najbardziej dynamicznych zawodników będzie na pełnej prędkości rozjeżdżać naturalne sekcje, bandy, wybicia i lądowania zbudowane przez ekipę Enduro Trails. Pierwsza impreza na zupełnie nowej trasie to zawsze konkretna orka terenu, ale jesteśmy przekonani, że wszystkie przeszkody zostały przygotowane z taką dbałością o szczegóły, że na spokojnie dotrwają do niedzielnych finałów! W czwartek otworzona zostanie również strefa kibica na bielskich błoniach, a wieczorem odbędzie się konferencja prasowa z zawodnikami. Więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora - Enduro Trails.

Piątek 17.05.2024

FINAŁY Enduro (Bielsko)

Jedziemy z Pucharem Świata! I to dosłownie. Zawodnicy rywalizujący w enduro ruszają na trasy, by przez kilka godzin zaliczyć pętlę składającą się z 5 technicznych odcinków specjalnych i równie wymagających podjazdów. Jeśli jesteś tu nowy, przypominamy, że o wynikach w Enduro decyduje łączny czas uzyskany na wszystkich OS’ach. Czas podjazdu nie ma znaczenia, ale zawodnicy muszą zmieścić się w oknach czasowych zaplanowanych przez organizatorów.

Treningi Downhill (Szczyrk)

W przypadku zjazdowców, piątek będzie dniem, w którym odbędą się pierwsze oficjalne treningi. Szczerze mówiąc, to właśnie tego najbardziej nie możemy się doczekać. Downhill to przecież najczystsza forma rowerowej rywalizacji. Liczy się tylko to, kto najlepiej odnajdzie się na trasie, zrezygnuje z wykorzystywania hamulców i po prostu da czadu. Oglądanie najlepszych na świecie zjazdowców “we własnym ogródku”, to coś na co od dawna czekaliśmy!

Sobota 18.05.2024

FINAŁY E-Enduro (Bielsko)

Specjaliści od Enduro ruszą na trasy, ale tym razem na rowerach elektrycznych. Wspomagani elektrycznymi silnikami zawodnicy i zawodniczki, będą musieli zmierzyć się z dwoma pętlami, na które łącznie złoży się aż 9 odcinków specjalnych. Jeśli myślicie, że na rowerach elektrycznych nie można się zmęczyć, to zaczekajcie na mecie, na uczestników tych zmagań. Gwarantujemy, że nie znajdziecie tam ani jednej “wypoczętej” osoby!

Eliminacje i półfinały Zjazd (Szczyrk)

W tym samym czasie w Szczyrku odbędą się kolejne treningi, a także przejazdy kwalifikacyjne i półfinały, w trakcie których wyłonieni zostaną najszybsi zawodnicy i zawodniczki. To wszystko po to, by w trakcie niedzielnego widowiska, każdy oglądany przejazd dostarczył kibicom emocji z najwyższej półki. Czy w finałach zobaczymy reprezentantów Polski? Cóż, liczymy na to, że któryś z zawodników sprawi nam miłą niespodziankę!

Niedziela 20.05.2024

FINAŁY Zjazd (Szczyrk)

To jest to, na co wszyscy czekamy. Najlepsi z najlepszych. Najszybsi, najbardziej nieustraszeni zawodnicy i zawodniczki, kontra zupełnie nowa trasa w Szczyrku. Pełna prędkość i downhill w najlepszym możliwym wydaniu. Tej imprezy na pewno nie możecie przegapić!

04 Trasy

ZJAZD

W tym miejscu powołamy się na informacje, które udało się nam wydobyć od naszych rowerowych szpiegów. Na obecną chwilę wiemy niewiele, ale szczerze mówiąc jesteśmy pełni optymizmu! Ze zdjęć i filmów, które krążą już po rowerowym internecie wynika, że trasa będzie płynna i skoczna, a naturalne techniczne sekcje będą stanowiły pewnie jakieś 30, może 40 procent całego toru. Czy to dobrze, czy źle? Nie mamy najmniejszego prawa oceniać, tym bardziej, że już za 2 / 3 dni na temat toru wypowiedzą się sami zawodnicy. Przez facebookowe fora przeszły już co najmniej 3 fale hejtu, które naszym zdaniem nie były nikomu do niczego potrzebne.

Zwracanie uwagi na to, że trasa jest zbyt prosta, zanim pojawili się na niej zawodnicy nie ma przecież najmniejszego sensu. Tym bardziej, że jeszcze kilka lat temu trasę Pucharu Świata DH w Leogang dało się przejechać na rowerze zbudowanym na sztywnej ramie i jednopółkowym amortyzatorze… Poczekaj, aż na trasie pojawią się pierwsze koleiny, ściółka zostanie przeorana przez riderów charakteryzujących się najbardziej agresywnym stylem jazdy, a najbardziej kreatywni zawodnicy odblokują transfery, o których istnieniu nie mieliście pojęcia. A najlepiej to wstańcie z kanapy i po prostu idźcie na rower. Widzimy się w Szczyrku przy taśmie. Tam będziemy oceniać, czy trasa jest kozacka, czy czegoś jej brakuje!

ENDURO

To zupełnie inna para kaloszy. Rywalizacja enduro odbędzie się na dobrze nam znanych trasach, które wchodzą w skład kompleksu Enduro Trails. Czy nadają się na organizację Pucharu Świata? Oczywiście, że tak. Ale nie dlatego, że my tak mówimy. Dlatego, że ktoś mądrzejszy od nas, po konsultacjach z zawodnikami uznał, że trasy pasują do zawodów rangi Pucharu Świata. Tydzień temu odbyły się inauguracyjne zawody w Finale Ligure. Łomot jaki dostali tam zawodnicy, był przepotężny, więc ściganie po odrobinę mniej wymagających trasach zbudowanych w Bielsku będzie dla nich miłą odmianą. Każda lokalizacja, w której rywalizują zawodnicy różni się przecież klimatem, poziomem trudności tras, charakterystyką nawierzchni etc. Gdyby każde zawody były prowadzone po skalnych ścianach i ostrych rockgardenach nie mielibyśmy przecież żadnej różnorodności. To będzie naprawdę szybka i spektakularna jazda na pełnych obrotach. My się jaramy! I z tego co wiemy, jarają się też zawodnicy!

05 Faworyci

Loïc Bruni rozpoczyna sezon zwycięskim występem w Szkocji! © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Już jutro opublikujemy kolejny materiał poświęcony zawodom Pucharu Świata, w którym szeroko omówimy sylwetki zawodników i zawodniczek, których warto mieć na oku. Dziś chcemy jednak podrzucić Ci kilka nazwisk, które warto wpisać do swojego kajecika. Jeśli chodzi o zjazd - Loic Bruni i Valentina Holl . To właśnie oni zdominowali pierwszą rundę zjazdowego Pucharu Świata w Fort William i wszystko wskazuje na to, że są w konkretnym gazie. Jeśli chodzi o enduro, to zwróćcie uwagę na Harriet Harndern i Richiego Rude’a . To zwyciężczyni i zwycięzca pierwszej rundy Pucharu Świata Enduro, która kilka dni temu odbyła się we włoskim Finale Ligure. Nie można również zapomnieć o Sławku Łukasiku , który “jechał na złoto” ale z powodu defektu na ostatnim OS’ie ostatecznie wylądował na 5 pozycji.

06 Polacy na starcie

Sławek Łukasik i jego nowa maszyna! © Joanna Wypiór

Sprawdź pełną listę reprezentantów Poslki, którzy zameldują się na starcie zawodów:

ZJAZD:

Wojciech Ranosz (Elita)

Dawid Sowa (Elita)

Wojciech Czermak (Elita)

Paweł Tyburski (Elita)

Michał Ziobro (Elita)

Jan Pająk (Elita)

Filip Miksa (Junior)

Jakub Zagórski (Junior)

Kacper Sidło (Junior)

Mikołaj Gawronek (Junior)

Igor Franek (Junior)

Amelia Dudek (Juniorki)

ENDURO:

Sławomir Łukasik (Enduro)

Arkadiusz Perin (Enduro + E-Enduro)

Dawid Sowa (E-Enduro)

Michał Topór (Enduro)

Damian Konstanty (Enduro)

Krzysztof Kaczmarczyk (Enduro)